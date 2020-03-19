Оторвался тромб. В России зафиксирована первая смерть от коронавируса 10979 0 События и факты

Пожилая жительница столицы стала первой жертвой пандемии COVID-2019 в России. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом. Всего на 19 марта в стране зафиксировано 147 случаев заболевания. За последние сутки было обнаружено 33 инфицированных и 5 выздоровевших.