Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
21 МАР, 13:46 МСК
USD (ЦБ)    78,0441
EUR (ЦБ)    84,1552

21 МАР, 13:46 МСК
USD (ЦБ)    78,0441
EUR (ЦБ)    84,1552
Русский космос
﻿

Оторвался тромб. В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

19 Марта 2020 10979 0 События и факты
Оторвался тромб. В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

Пожилая жительница столицы стала первой жертвой пандемии COVID-2019 в России. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом. Всего на 19 марта в стране зафиксировано 147 случаев заболевания. За последние сутки было обнаружено 33 инфицированных и 5 выздоровевших.

Причина смерти – тромб

  • Первой жертвой китайского коронавируса в России стала 79-летняя жительница Москвы. Женщину госпитализировали 13 марта в государственную больницу, но по просьбе родственников ее перевели в частную клинику. Однако когда тест на коронавирус оказался положительным, женщину отправили в инфекционную больницу №2, где она и скончалась 19 марта в реанимации.
  • В инфекционной больнице она получала комплексную интенсивную терапию, но испытывала дыхательную недостаточность. «Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», – отметили в оперативном штабе. Больная страдала сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, мочекаменной и цереброваскулярной болезнями. До заражения коронавирусом она прошла операцию по стентированию коронарных артерий.
  • Причиной смерти, как выяснили патологоанатомы после вскрытия, оказался оторвавший тромб. Таким образом, смерть произошла не из-за пневмонии, а по причине тромба. Изменений в легких на момент смерти не было, заявили специалисты.
  • По информации оперативного штаба, все родные и близкие скончавшейся наблюдаются медиками. Отмечается, что ни у кого из них тяжелых симптомов COVID-19 обнаружено не было.

«Быть готовым к любому развитию событий»

  • Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на смерть женщины сообщением в твиттере. «К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции», – написал он.
  • Во время совещания в Крыму президент России Владимир Путин обратился с призывом к местным властям быть готовыми к любому развитию событий.
  • В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, из которых 144 приходятся на россиян. Большинство зараженных проживают в Москве – 87 человек. Власти не сообщают, какое количество тестов на коронавирус было проведено. Известно, что за последние сутки вирусом заразились 33 человека, 31 в Москве и по одному в Новосибирске и Томске.
  • При этом российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Минздраве. Прорыв совершили специалисты из ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева». Российские ученые собираются понять эволюцию вируса и динамику распространения. Вся эта информация будет применена для разработки вакцины и противовирусных препаратов.
  • По словам премьер-министра Михаила Мишустина, многие только начали осознавать всю серьезность ситуации. Однако, по его мнению, поводов для паники нет. Россия применит свой опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и за ее пределеами. В частности над противодействием распространению коронавируса работают специальная группа Госсовета и координационный совет при правительстве. Первый возглавляет Сергей Собянин, второй – Михаил Мишустин.
  • До этого стало известно, что власти могут перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок в связи с коронавирусом. По словам Владимира Путина, закон это позволяет сделать.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ипотечный переполох. За счет чего удержится на плаву российская банковская система?

Ипотечный переполох. За счет чего удержится на плаву российская банковская система?
Экономика

Вернуться к жизни. Что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться?

Вернуться к жизни. Что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться?
Бизнес и психология

Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения

Призыв не отменят из-за коронавируса. До 140 тыс. призывников под угрозой заражения
Политика

5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис

5 долларов за баррель нефти не за горами. Россию ожидает тяжелейший кризис
Экономика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?

В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»

В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»

В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд

В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд

Новости дня

12:50 Названы сроки прекращения коронавируса в России Названы сроки прекращения коронавируса в России
Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центральный Банк сохранил ключевую ставку на уровне 6%
12:36 Миронов предложил проиндексировать пенсии и зарплаты Миронов предложил проиндексировать пенсии и зарплаты
12:16 Россия отправила новые тест-системы для обнаружения коронавируса в 13 стран Россия отправила новые тест-системы для обнаружения коронавируса в 13 стран
20 МАР, 23:06 Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории Обратный отсчет: 20 самых страшных эпидемий и пандемий в истории
20 МАР, 22:13 ВТБ защитит клиентов от коронавируса ВТБ защитит клиентов от коронавируса
20 МАР, 21:51 ЦИК определил порядок досрочного голосования по поправкам в Конституцию ЦИК определил порядок досрочного голосования по поправкам в Конституцию
Депутат Госдумы призывает ограничить рост цен на гречку
Депутат Госдумы призывает ограничить рост цен на гречку
20 МАР, 21:33 Эксперт Bank of America заявила о начале финансового кризиса в США Эксперт Bank of America заявила о начале финансового кризиса в США

Узнай, страна!

20 МАР, 17:56 ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России обустраивали космодромы, создавали вакцины, запускали заводы?
Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической
Совладелец "Лукойла" назвал стоимость нефти катастрофической
20 МАР, 16:56 В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море» В Крыму реконструировали один из важнейших производственных участков судостроительного завода «Море»
20 МАР, 16:20 В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»
20 МАР, 11:28 В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд В Белгородской области расширили крупнейший центр питания для транзита энергии от АЭС за ₽6,3 млрд
20 МАР, 11:13 В Приморье первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт» подал заявку в ОЭЗ В Приморье первый в истории российский плавучий космодром «Морской старт» подал заявку в ОЭЗ
20 МАР, 10:15 В Свердловской области предприятие по производству медицинских масок перешло на круглосуточный режим В Свердловской области предприятие по производству медицинских масок перешло на круглосуточный режим
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20 МАР, 09:49 Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: под угрозой закрытия находятся 3 млн предприятий Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: под угрозой закрытия находятся 3 млн предприятий
20 МАР, 09:26 В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины В Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном коронавируса, а в Москве начали испытания вакцины
19 МАР, 15:20 В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки В Омской области создали не имеющую аналогов в РФ цифровую систему для комплекса нефтепереработки
19 МАР, 14:43 В Липецкой области завершили первый этап модернизации локомотивного депо «Елец» за 0,7 млрд рублей В Липецкой области завершили первый этап модернизации локомотивного депо «Елец» за 0,7 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter