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Оторвался тромб. В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
19 Марта 2020 10979 0 События и факты
Пожилая жительница столицы стала первой жертвой пандемии COVID-2019 в России. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом. Всего на 19 марта в стране зафиксировано 147 случаев заболевания. За последние сутки было обнаружено 33 инфицированных и 5 выздоровевших.
Причина смерти – тромб
- Первой жертвой китайского коронавируса в России стала 79-летняя жительница Москвы. Женщину госпитализировали 13 марта в государственную больницу, но по просьбе родственников ее перевели в частную клинику. Однако когда тест на коронавирус оказался положительным, женщину отправили в инфекционную больницу №2, где она и скончалась 19 марта в реанимации.
- В инфекционной больнице она получала комплексную интенсивную терапию, но испытывала дыхательную недостаточность. «Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», – отметили в оперативном штабе. Больная страдала сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, мочекаменной и цереброваскулярной болезнями. До заражения коронавирусом она прошла операцию по стентированию коронарных артерий.
- Причиной смерти, как выяснили патологоанатомы после вскрытия, оказался оторвавший тромб. Таким образом, смерть произошла не из-за пневмонии, а по причине тромба. Изменений в легких на момент смерти не было, заявили специалисты.
- По информации оперативного штаба, все родные и близкие скончавшейся наблюдаются медиками. Отмечается, что ни у кого из них тяжелых симптомов COVID-19 обнаружено не было.
«Быть готовым к любому развитию событий»
- Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на смерть женщины сообщением в твиттере. «К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции», – написал он.
- Во время совещания в Крыму президент России Владимир Путин обратился с призывом к местным властям быть готовыми к любому развитию событий.
- В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, из которых 144 приходятся на россиян. Большинство зараженных проживают в Москве – 87 человек. Власти не сообщают, какое количество тестов на коронавирус было проведено. Известно, что за последние сутки вирусом заразились 33 человека, 31 в Москве и по одному в Новосибирске и Томске.
- При этом российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Минздраве. Прорыв совершили специалисты из ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева». Российские ученые собираются понять эволюцию вируса и динамику распространения. Вся эта информация будет применена для разработки вакцины и противовирусных препаратов.
- По словам премьер-министра Михаила Мишустина, многие только начали осознавать всю серьезность ситуации. Однако, по его мнению, поводов для паники нет. Россия применит свой опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и за ее пределеами. В частности над противодействием распространению коронавируса работают специальная группа Госсовета и координационный совет при правительстве. Первый возглавляет Сергей Собянин, второй – Михаил Мишустин.
- До этого стало известно, что власти могут перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок в связи с коронавирусом. По словам Владимира Путина, закон это позволяет сделать.
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