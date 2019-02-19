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Отношения с Белоруссией, Курилы и космос. О чем Путин будет говорить в своем послании

19 Февраля 2019 305 0 Политика

20 февраля в 12:00 президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Церемония пройдет в Гостином дворе. На мероприятие аккредитовали 761 представителя российских и зарубежных СМИ. В преддверии события такого уровня журналисты традиционно стараются предугадать темы выступления президента. Своими предсказаниями поделились и российские политики, считающие, что глава России в своем выступлении будет говорить и о социальной справедливости.

Никакой политики?

Не исключено, что глава РФ в послании Федеральному собранию будет говорить о темах, которые волнуют граждан последнее время, в том числе отношения между Россией и Белоруссией, вопрос Курильских островов, а также ситуация с мусором, космос и Арктика. Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на свой источник.

Названные темы, как отмечает телеканал, последнее время являлись центральными вопросами в повестке Владимира Путина. В частности, на прошлой неделе завершился еще один раунд переговоров с Александром Лукашенко, в ходе которых стороны показали, что между ними нет серьезных разногласий. Также, напомним, что в январе, когда в Россию приезжал премьер Японии Синдзо Абэ, проходили переговоры по Курилам.

Кроме этого, собеседник назвал еще несколько «позитивных тем», которые оказывают влияние на благосостояние граждан России «здесь и сейчас» – это национальные проекты и волонтерство. Не исключено, что Путин заденет такой больной вопрос как вывоз отходов. В прошлом году Путин много времени в своем выступлении посвятил новейшему российскому вооружению, однако теперь, как считают собеседники телеканала, политика уйдет на «задний план».

Годовщина Крыма

Изначально послание Путина Федеральному собранию планировалось в середине марта, о чем в рассказали источники «Ведомостей». По их словам, выступление президента хотели приурочить к «5-летию воссоединения Крымского полуострова с Россией». Однако позднее дату выступления все-таки изменили. По какой причине, собеседники не пояснили.

Не исключено, что перенос даты послания связан с намерениями остановить падение рейтингов президента России. «Возможно, уже есть понимание по введению [новых антироссийских] санкций. Может быть и нежелание того, чтобы послание было слишком близко к выборам президента Украины 31 марта», – высказался один из источников.

Тем не менее, как заявит позднее кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, на более позднюю дату обращение Путина к собранию не планировалось: «Нет, это не так. Дата совсем давно определена», – заявил он.

Социальная справедливость

Своими ожиданиями от послания президента поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, Владимир Путин непременно затронет темы, которые имеют прямое отношение к социальной справедливости. Вероятно, это «предсказание» основано на том, что день выступления президента, 20 февраля, является Всемирным днем социальной справедливости.

«Послание Президента РФ совпадает со Всемирным днем социальной справедливости. Убежден, что Президент РФ не сможет не затронуть вопросы социальной справедливости в своем послании Федеральному Собранию. И я надеюсь, мы услышим предложения, направленные на социальную защиту и на восстановление справедливости для большинства граждан нашей страны», – заявил Миронов.

Зарядился силой на Алтае

На прошлых выходных глава России побывал в Горной Алтае. Об этом пишет издание «Новости Горного Алтая» со ссылкой на своего неназванного собеседника. По словам источника, о пребывании Путина в этом месте говорит и тот факт, что вечером в субботу в Горно-Алтайск прилетел самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия», который занимается обслуживанием первых лиц России. После этого борт улетел в российскую столицу, откуда в понедельник прибыл в Горно-Алтайск, и через короткий промежуток времени снова вернулся в Москву.

Как заявил собеседник издания, визит имел частный характер. Место пребывания – одно из подворий, которое находится в Онгудайском районе на слиянии рек Катунь и Урсул. Как известно, это место считается у российских политиков «местом силы».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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