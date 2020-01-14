Отношение России – ключевое в решении ситуации в Нагорном Карабахе

Азербайджанский эксперт рассказал о близости менталитетов России и Азербайджана и об интенсивности культурного обмена между нашими странами.

Руководитель сектора контроля культурных ценностей и реестров Министерства культуры Азербайджанской Республики Яшар Гусейнли – частый гость в России. Он регулярно участвует в крупнейших международных мероприятиях и охотно делится опытом Азербайджана по сохранению национального культурного наследия своей страны. Так, в конце прошлого года Яшар Гусейнли выступил спикером на Санкт-Петербургском культурном форуме и Международной конференции в Ханты-Мансийске. И если форум в северной столице давно зарекомендовал себя как значимое культурное событие мирового масштаба, то первый визит азербайджанского эксперта на Крайний Север произвел на него самое неизгладимое впечатление.

«Я оказался поражен масштабами этого цивилизационного феномена, - сообщил Яшар Гусейнли. – Ханты-Мансийск гремит сейчас по всему миру – там проводятся и международные турниры, и масштабные культурные мероприятия. На одном из семинаров конференции я выступил на тему «Информационные уровни культурной политики», активно участвовал в других мероприятиях и дискуссиях Конференции, завел полезные интеллектуальные связи по всему миру. Хотел бы выразить благодарность за приглашение Евгению Ивановичу Кузьмину – заместителю председателя Межправительственного совета ЮНЕСКО и председателю Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Евгений Иванович для меня – знаковая фигура, образец настоящего российского интеллигента масштаба Герцена и Чернышевского, которых мы изучали еще в школе».

Отметим, что Азербайджан в последние годы признан в мире как один из мировых лидеров в сфере сохранения и пропаганды культурных ценностей. Достаточно вспомнить Бакинский Процесс по межкультурному диалогу, ежегодные пополнения списков ЮНЕСКО азербайджанскими достопримечательностями и множество крупных международных форумов, проводимых на самом высоком уровне. Бесспорно, азербайджанским экспертам есть, что предложить российским коллегам в плане обмена опытом. И сами они считают этот обмен жизненно необходимым.

«Культурные отношения являются базовыми, ведь они связаны с менталитетом, духовностью, внутренним миром – со всем тем, из чего состоит человек. Ментальная и культурная близость России и Азербайджана служит основой для экономических, политических и других связей – об этом не раз говорили и руководители наших стран. И, конечно же, наши отношения развиваются не только на двустороннем уровне, но и в рамках европейских и глобальных структур, таких как Совет Европы, ЮНЕСКО, постсоветские структуры», - поясняет Яшар Гусейнли.

К тому же у российско-азербайджанского культурного обмена есть прочная основа в виде исторически обусловленного плотного личного контакта между нашими народами. Так, многие представители азербайджанской интеллигенции получили образование в России. В частности, Яшар Гусейнли окончил философский факультет МГУ. «Иногда, встречаясь с россиянами, говорю, что, вообще-то, я москвич по образованию, - шутит он. – Студенческие годы оставляют впечатление на всю жизнь, и мои годы в МГУ были очень яркими. Я поступил туда после службы в армии, и это был для меня рай на земле, я через всю жизнь несу с собой это ощущение».

Серьезную роль интенсивно развивающие гуманитарные отношения России и Азербайджана играют и в глобальном политическом плане. Яшар Гусейнли напомнил, что в прошлом году в Госдуме состоялся круглый стол «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога», где в числе прочих поднималась сложная тема Карабахского конфликта, процесс урегулирования которого заметно активизировался в последние годы.

«Даже если не касаться политических вопросов и гуманитарного, геополитического кризиса, ситуация ужасает – на захваченных вооруженными силами Республики Армения территориях Азербайджанской Республики целенаправленно уничтожается культурное наследие, которому десятки тысяч лет, древнейшие памятники, которые свидетельствуют, что азербайджанское население автохтонное, коренное на этой территории, - сообщил азербайджанский эксперт. – Отношение России – ключевое в ситуации в Нагорном Карабахе, это касается и сохранения культурных ценностей. Встреча в Госдуме была резонансной. Еще лично мне было приятно, что по итогам этой встречи в одном из интервью Дмитрий Иванович Савельев, очень объективный и справедливый человек, упомянул меня и мои слова. Как специалисту в своей области, для меня очень важно вносить посильную лепту в справедливое разрешение конфликта для всех сторон».

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