Отменить время Медведева. Вернется ли в Россию зимнее и летнее время?

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес на рассмотрение законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Документ опубликован на официальном сайте органа. Предложение состоит в следующем: каждый год в последнее воскресенье марта в 02:00 переводить стрелки на один час вперед, а в последнее воскресенье октября в 03:00 – на один час назад. При этом в Совфеде считают, что закон о переводе летнего и зимнего времени, который в свое время подписал Дмитрий Медведев, как президент России, отменяться не будет.

Обоснование

Проект, как отмечается, был разработан для «более благоприятной системы исчисления времени», благодаря которой россияне смогут «более эффективно» использовать светлое время суток. Депутат Андрей Барышев, который внес законопроект на рассмотрение Госдумы, отмечает, что на сегодняшний день во многих российских регионах «слишком ранние рассветы и закаты». И этот факт, по его словам, является причиной недовольства многих граждан.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга», – говорится в пояснительной записке.

По мнению депутата, благодаря сезонным переводам можно будет почти на 200 часов в год увеличить «эффективно используемое населением светлое время суток». Плюс ко всему, как он утверждает, благодаря этому сократятся расходы на оплату электроэнергии, а также уменьшится количество ДТП (так как это будет более безопасное светлое время).

История вопроса

В СССР и России сезонный перевод часов действовал, начиная с ​1981 года. В 2011 году президент России Дмитрий Медведев отменил перевод часов, и в ночь на 27 марта россияне последний раз перевели стрелки часов на час вперед. После этого в стране стали жить по летнему времени. Многие тогда не поняли, ради чего это делается. Как минимум, по причине того, что световой день зимой сместился на вечерние часы, что многим жителям России очень не понравилось.

В 2014 году президент РФ, которым вновь стал Владимир Путин, поставил подпись под законом, в котором речь шла о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В итоге получилось следующее: в большинстве российских субъектов часы были переведены на один час назад. И в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производился. Число часовых зон в стране было увеличено с 9 до 11.

«Раз и навсегда»

О законопроекте, в котором предлагается вернуть в России сезонный перевод времени высказался председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Такие инициативы и раньше рассматривались. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что последний раз мы соглашаемся с предложением по переводу стрелок и после этого таких решений принимать не будем. То есть установлено раз и навсегда зимнее и летнее время», – подчеркнул Рязанский. Он предположил, что в правительстве «вряд ли пойдут на очередную процедуру изменения».

«Честно говоря, уже надо принимать решение: либо мы находимся в среднеевропейском варианте поведения, либо мы следуем той логике, которая была заложена в том, как мы называем его, крайнем решении по отношению к зимнему и летнему времени. В свое время договорились, что больше возвращаться к этой теме не будем», – подвел итог Рязанский.