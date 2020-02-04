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Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться
4 Февраля 2020 230 0 Экономика
С 4 февраля на таможне придется не только задекларировать сумму от 100 тыс. долларов, но и объяснить происхождение средств. Правило распространяется на все страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для сумм от 10 до 100 тыс. долларов правила не изменятся – чтобы провезти сумму на территорию ЕАЭС понадобится только заполнить декларацию.
От 100 долларов
- С 4 февраля 2020 года при пересечении таможенной границы ЕАЭС (Армении, Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии) с суммой свыше 100 тыс. долларов США (или в эквиваленте) необходимо будет подать таможенную декларацию и представить документы, подтверждающие происхождение средств, говорится в предупреждении Федеральной таможенной службы России.
- Правило будет распространяться на банкноты, монеты. Но не затронет монеты из драгоценного металла, дорожные чеки на сумму свыше 10 тыс. долларов, векселя, банковские чеки и документарные формы ценных бумаг. Валюта других стран будет пересчитываться в эквивалент долларов по курсу на момент пересечения границы.
- В качестве подтверждения происхождения суммы может служить выписка из банка о снятии средств или о выдаче кредита. Также принимаются документы о совершении гражданско-правовых сделок (наследование, дарение и др.).
- При отсутствии подтверждения происхождения денег сумму провезти будет невозможно.
Борьба с терроризмом
- Само ограничение направлено на предотвращение трансграничного перемещения наличных денег и их оборота, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем, отмечают в ФТС.
- Решение изменить правила провоза наличных через границу Евразийская экономическая комиссия решила в августе 2019 года. Разрешенную для провоза сумму без объяснения происхождения уменьшили в десять раз.
- По данным Уральского таможенного управления – крупнейшего в стране хаба, который принимает больше всего пассажиров из Казахстана, Киргизии и Армении, через уральские аэропорты в Россию ввезли 22 млн долларов. 600 человек перевозили крупные суммы, 200 получили административные дела из-за нарушений правил декларирования. Как показывает статистика, в среднем только два человека в месяц провозят через Урал суммы больше 100 тыс. долларов наличными.
Показательный случай
- Подобные суммы нечасто перемещают через границу, говорит руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» Ольга Анохина. Наличными перевозят определенные начисления: налоги, наследство, пенсионные накопления. Однако не все рискуют перевозить их в наличном варианте, многие кладут средства на банковскую карточку.
- По мнению эксперта, новые правила связаны скорее с терроризмом, чем отмыванием денег. Поскольку отмывание денег ведется через «отдельные коридоры» и финансовые организации.
- Тем не менее таможенники нередко обнаруживают нелегальную наличность либо другие незадекларированные активы на границе, пишет Газета.ру. Издание вспоминает показательный случай: в новом году на автомобильном КПП в Забайкалье был задержан российский турист, при котором с собой оказалось двадцать золотых слитков. Читинская таможня рассказала об этом третьего февраля. По словам таможенников, в машине было найдено два пакета со слитками весом 1,3 кг, их сумма по ценности составила 3,5 млн руб.
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