Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться 230 0 Экономика

С 4 февраля на таможне придется не только задекларировать сумму от 100 тыс. долларов, но и объяснить происхождение средств. Правило распространяется на все страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для сумм от 10 до 100 тыс. долларов правила не изменятся – чтобы провезти сумму на территорию ЕАЭС понадобится только заполнить декларацию.