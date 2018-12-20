Путин рассказал, сколько островов Россия отдаст Японии и зачем Украине провокации

В Москве в Центре международной торговли состоялась ежегодная традиционная пресс-конференция Владимира Путина, трансляция которой велась на всю страну. Для президента России она стала уже четырнадцатой по счету. В этот раз на мероприятии присутствовало рекордное число российских и зарубежных журналистов – 1700 человек. Вопросы задавались самого разного характера, от экономического развития России и региональных проблем до донбасского конфликта и спорного вопроса с Японией.

Доходы россиян вырастут

На открытии пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал об экономических итогах года. Он отметил, что реальные доходы граждан России в 2018 году вырастут на 0,5%. Вместе с этим российский лидер выразил надежду на то, что тенденция роста реальных доходов будет продолжаться.

Кроме этого, Путин рассказал о ряде экономических показателей. В частности, по его словам, ВВП страны увеличился на 1,7%, а промышленное производство росло более быстрыми темпами, в сравнении с 2017 годом: по итогам года прогнозируется 3%. Что касается инвестиций в основной капитал, то они составили 4,1%.

Также, как отметил президент России, профицит российского бюджета в 2018 году составит примерно 2,1% ВВП. Золотовалютные резервы России, по его словам, выросли более чем на 7% и в ближайшее время достигнут в реальном выражении 464 млрд долларов.

Чиновники могут уйти

Как заявил президент Владимир Путин, чиновники, сомневающиеся в том, что майские указы будут реализованы, должны покинуть свои должности, чтобы их могли занять те люди, кто может добиться результатов. «Деньги по всем программам федеральные, а значительная часть работ лежит на регионах. И регионы должны быть настроены на эту работу, на достижение конкретного результата, который люди почувствуют», – подчеркнул глава РФ.

Путин также отметил, что очень важно понимание того, смогут ли эти чиновники на местах​ справиться с поставленными перед ними задачами. Некоторые, по его словам, говорят, что это невозможно, хоть они и должны добиваться результатов.

«Пусть они так не думают. Пусть они думают над исполнением. А если они чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе», – отметил Путин. Он добавил, что лично он таких чиновников не видит, а об этом говорят те, кто «со стороны что-то анализирует».

Донбасс силой не взять

На пресс-конференции была затронута и тема донбасского конфликта. Говоря о попытках решить политические вопросы в этом регионе при помощи силы, Путин заявил, что подобные намерения обречены на провал.

«Попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, а это происходит до сих пор, они обречены на провал, вот это надо понять», – отметил российский лидер.

«Ноль островов для Японии»

Одному из первых зарубежных журналистов слово дали представителю японского СМИ. Он задал свой вопрос, связанный с возможным заключением мирного договора между двумя странами (напомним, что одним из условий его заключения является «возврат» Японии нескольких Курильских островов). Японский журналист спросил Путина: «Сколько мы получим островов?». Однако президента России опередили присутствующие в зале российские журналисты, которые закричали: «Ноль».

После этого японец отметил, что сами россияне «не хотят отдавать ни пяди земли».

Продолжая тему, был затронут вопрос о размещения американских баз. На что Путин заметил, что на Окинаве уже давно есть американская база. И даже несмотря на то, что губернатор Окинавы против расширения базы США, сделать с этим он, по сути, ничего не может. «Все против, но это происходит», – резюмировал Путин.

Об инциденте в Керченском проливе

Отвечая на вопрос журналиста, спросившего президента о недавнем инциденте в Керченском проливе, Путин отметил, что «провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации».

По словам Путина, украинским властям нужно было обострить ситуацию, чтобы «поднять рейтинг одного из претендентов на президентский пост». Даже несмотря на то, что можно было двигаться вперед и без всяких провокаций. Говоря о том, помогла ли эта провокация нынешнему президенту Украины, Путин ответил: «Ну, рейтинг у Петра Алексеевича (Порошенко) вроде подрос. В этом смысле он свою задачу выполнил. Что касается украинских военных, их послали, рассчитывая, что кто-нибудь погибнет. Но, слава Богу, этого не случилось».

Стамбульский приход для Украины

Затрагивая тему предоставления автокефалии Украинской православной церкви со стороны Константинополя, Путин отметил, что такого не было со времен СССР. «Не нравится им московский приход, будет стамбульский», – сказал президент. Он объяснил, что основным мотивом Константинопольского патриарха видит желание «подчинить территорию и зарабатывать на этом деньги».

«Создали раскольническую церковь Стамбульского прихода. УПЦ МП была полностью независимая, они делали все самостоятельно, в том числе избирали иерархов, связь была только духовная, на проповедях вспоминали патриарха. Это делается в преддверии предвыборной кампании и для дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Боюсь, что за этим начнется передел собственности, он может приобрести тяжелый, даже кровавый характер», – отметил президент.

При этом, по мнению президента, не обошлось «без подсказки Вашингтона».

Цены на бензин и протесты во Франции

Путин прокомментировал протесты во Франции против повышения цен на бензин и дизель. По его словам, повышение цен послужило всего лишь триггером для выплеска социального недовольства. Путин отметил, что протестуют во Франции коренные французы. При этом президент отказался оценивать действия французских властей.

Между тем Путин видит отличие ситуации во Франции и в России, где цены на топливо также растут. «Французское правительство пошло совершенно сознательно на повышение цен на бензин, чтобы перераспределить средства граждан на решение других вопросов в сфере энергетики – на развитие альтернативных видов энергетики. Это людям не понравилось. У нас повысились цены на бензин в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию цен на бензин и даже по их снижению», – заявил Путин.

По мнению Путина, договоренность с топливными компаниями работает «хуже или лучше, но это происходит». Он пообещал, что правительство не допустит скачков цены в следующем году.

Пенсионная реформа – неизбежна

Президент России отказался от предложения отменить пенсионную реформу в связи с ее финансовой нецелесообразностью в ближайшие годы (журналист, задавший вопрос, привел простой расчет, что бюджет потратит больше, чем сэкономит).

«В начале 2000-х и в середине я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Если бы я не был убежден, что это неизбежно, никогда бы это сделать не позволил», – сказал Путин.

Он объяснил решение о пенсионной реформе не сиюминутной выгодой для бюджета, а взглядом в будущее, когда в России проявится демографический разрыв между количеством работающих и пенсионеров.