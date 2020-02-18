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Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

18 Февраля 2020 407 0 Экономика
Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают?

С 2016 года правительство отказывается индексировать пенсии работающих пенсионеров. На такой шаг в свое время власти пошли из-за дефицита бюджета. Однако даже в 2019 году, когда профицит составил больше 1 трлн руб., кабинет министров отклонил все предложения об индексации. Более того, вопрос вставал и в рамках работы над поправками в Конституцию – звучала инициатива прописать в Основном законе право работающих пенсионеров получать проиндексированные пенсионные выплаты. Эта поправка не прошла, но некоторые политики продолжают добиваться справедливости.

Без поддержки кабмина

  • Правительство не поддержало законопроект члена Совета Федерации Василия Иконникова об индексации пенсий работающим пенсионерам, но он внес его в Госдуму. Сенатор предлагает восстановить индексацию с 2020 года и доказывает своими расчетами, что у государства есть на это средства в текущем бюджете.
  • По мнению представителей кабинета министров, страховые выплаты по старости (так называются официально пенсии) индексируются на уровень инфляции в качестве компенсации властей за рост цен. Но работающие пенсионеры могут покрыть «инфляционный налог» экономики из своей зарплаты.
  • Сенатор Иконников не согласен – он не только обращает внимание на произвольно, в одностороннем порядке, изменившиеся правила (индексация была до 2016 года), но и приводит цифры. В этом году для индексации выплат работающим пенсионерам потребуется 368,5 млрд руб., в 2021 году – 426,4 млрд, в 2022 году – 524,6 млрд. Для этого нужно увеличить расходы Пенсионного фонда, а следовательно – увеличить трансферт средств из федерального бюджета.

Денег нет?

  • Однако прежний глава ПФР Антон Дроздов в 2019 году говорил, что у Фонда нет денег на выплаты работающим пенсионерам. Он так же называл сумму в 368 млрд руб. и подчеркивал, что это «больше деньги», которые неоткуда взять. При этом Фонд исходит из законодательных норм, которые определяет правительство.
  • Также Дроздов намекал, что «с учетом нацпроектов, с учетом других решений» денег на пенсионеров, которые вынуждены работать, у властей нет. В то же время, по словам сенатора Иконникова, в России развит феномен «трудовой бедности», причем именно среди пенсионеров, которые вынуждены работать за небольшие деньги.

Деньги есть!

  • Так есть ли у властей деньги на индексацию? Есть. Только в 2019 году профицит превысил 1 трлн, а в 2020 году он составит 876,1 млрд руб. при инфляции 3%. Средний размер пенсии в России составляет около 14 тыс. руб.
  • 1 января 2020 года неработающим пенсионерам увеличили выплаты на 6,6%. Из официальной статистики Минтруда видно, что большинство работающих пенсионеров начинают трудиться нелегально: после волюнтаристского решения правительства за несколько лет число официально работающих людей пенсионного возраста сократилось больше, чем на треть: с 15,3 до 9,7 млн человек. Хотя, по другим оценкам, сегодня работают не более 7,3 млн пенсионеров. Из-за этого бюджет потерял 300 млрд руб. в год на налогах и 500 млрд руб. в виде отчислений в социальные фонды. Это показывает бессмысленность и сиюминутный характер решения правительства.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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