Отказывают в индексации. У властей есть деньги на работающих пенсионеров, но они их не дают? 407 0 Экономика

С 2016 года правительство отказывается индексировать пенсии работающих пенсионеров. На такой шаг в свое время власти пошли из-за дефицита бюджета. Однако даже в 2019 году, когда профицит составил больше 1 трлн руб., кабинет министров отклонил все предложения об индексации. Более того, вопрос вставал и в рамках работы над поправками в Конституцию – звучала инициатива прописать в Основном законе право работающих пенсионеров получать проиндексированные пенсионные выплаты. Эта поправка не прошла, но некоторые политики продолжают добиваться справедливости.