Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Международная напряженность, обусловленная экономическими санкциями и торговыми противостояниями, спровоцированными Вашингтоном, который стремится сохранить постепенно ускользающее из его рук тотальное влияние на глобальную финансовую систему, привела к тому, что многие страны, чтобы обезопасить себя и не зависеть от решений США, начали движение в сторону дедолларизации. Какие страны хотят уйти от использования доллара и что ими движет?

Россия

Президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты совершили колоссальную стратегическую ошибку, подорвав доверие к доллару своими действиями. До возобновления холодной войны с Америкой российский президент никогда не призывал к ограничению долларовых операций или запрету на использование американской валюты. Однако недружественные действия США в виде санкций, блокировки счетов и постоянных угроз отключения от международных платежных систем вынудили власти РФ изменить свою риторику. В частности, в 2018 году глава Минфина Антон Силуанов заявил, что наша страна должна перестать вкладывать в американские казначейские бумаги, инвестировав вместо этого в собственную нацвалюту и золото.

Начиная с 2014 года Россией уже был предпринят ряд шагов, направленных на дедолларизацию экономики. Угроза отключения от Mastercard и Visa вынудила российские власти ускорить процесс создания и запуска национальной платежной системы «МИР». Заключение соглашений о взаиморасчетах в нацвалютах с Китаем, Ираном, Индией также направлено на снижение привязанности к доллару.

Еще недавно Россия входила в топ-10 держателей американского госдолга, а на сегодняшний день вложения в долларовые облигации сведены к минимуму и не превышают 15 млрд долларов.

Китай

Масштабный торговый конфликт с Америкой, а также введение санкций со стороны последней против важных торговых партнеров КНР вынудили Пекин запустить процесс ослабления зависимости своей экономики от нацвалюты США. В традиционном для себя стиле мягкой силы китайское правительство, не разбрасываясь громкими фразами, начало постепенно продавать казначейские облигации США. Народный банк Китая по-прежнему является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов, в который Поднебесная вложила свыше 1 трлн долларов, однако общая доля непрерывно сокращается.

Мудрость китайских правителей как раз и проявляется в том, что они не делают резких движений, и вместо того чтобы сбросить все имеющейся долларовые вложения, что неизбежно привело бы к крайне негативным последствиям для самой КНР, активно продвигают и интернационализируют собственную национальную валюту. Благодаря этому юань пополнил список мировых резервных валют МВФ, став в один ряд с тем же американским долларом, британским фунтом и японской иеной. Использование юаня в расчетах с международными торговыми партнерами, запуск фьючерсов на нефть, номинированных в юанях, и наращивание золотовалютных резервов – все эти шаги одновременно направленны на укрепление своей нацвалюты и избавление от долларовой зависимости.

Планируется, что в рамках амбициозного проекта «Один пояс и один путь», инициированного Китаем, расчеты будут производиться в валютах стран-участников, что также станет серьезным шагом к дедолларизации. Активное продвижение соглашения о зоне свободной торговли между государствами-членами АСЕАН и их партнерами, получившего название Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP), которое уже объединяет 16 стран с совокупным населением в 3,4 млрд людей и экономиками, продуцирующими 40% мирового ВВП, также больно бьет по доллару и снижает зависимость от него как в Китае, так и в регионе в целом.

Индия

Индия все больше отдаляется от образа отсталой постколониальной страны, превращаясь в серьезного игрока на мировых рынках, с которым вынуждены считаться все. В то же время, вовлеченность в глобальную экономику и геополитику делает Индию уязвимой к воздействию санкций и ограничений, даже если они направлены не на нее непосредственно, а на ее торговых партнеров. Это вынуждает государство, имеющее шестую по величине экономику в мире, постепенно уходить от долларовых сделок и использовать альтернативные варианты расчета.

В 2018 году индийцы перешли на оплату рублями по контракту на поставку российских систем ПВО С-400, реализации которого всячески препятствовали Соединенные Штаты. В конце прошлого года было заключено соглашение между Индией и ОАЭ о валютном свопе с целью осуществления взаиморасчетов без использования доллара. Также, несмотря на американские санкции, Индия не планирует отказываться от закупок нефти в Иране, оплата за которую будет производиться в рупиях. В целом, учитывая тот факт, что Индия входит в первую тройку стран по паритету покупательской способности, дедолларизация ее экономики существенно уменьшит роль американской валюты в глобальной торговле.

Иран

Не успел Иран в полной мере почувствовать свободу от санкций и вернуться в мировую торговлю, как Дональд Трамп все вернул на круги своя, не только введя торговое эмбарго против этого государства, но и пригрозив жесткими мерами в отношении тех стран, которые осмелятся его нарушить. Основной удар пришелся по нефтегазовому сектору, приносящему Ирану наибольшую прибыль.

Однако государство, пребывавшее до этого длительное время под санкциями, уже давно приспособилось не просто жить в условиях постоянного давления, но и развиваться. Иран успешно ищет и находит альтернативы доллару для расчетов по внешнеторговым операциям. В частности, с Индией было подписано соглашение об использовании рупий для оплаты поставок нефти, также была заключена бартерная сделка с Ираком. Такие меры помогают Ирану оставаться на плаву, одновременно нанося, пусть и не столь значительный, удар по долларовому господству.

Турция

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже не раз демонстрировал всему миру стремление вести максимально независимую политику и приверженность защите национальных интересов своей собственной страны. Поэтому решение турецкого президента о переходе на недолларовые расчеты с зарубежными торговыми партнерами, озвученное в 2018 году, выглядит вполне логично. В числе стран, с которыми Турецкая Республика собирается уже в ближайшее время перейти на взаиморасчеты в национальных валютах – Россия, Китай, Украина, Иран.

Турция длительное время была одним из ближайших союзников США в регионе, однако после неудавшегося военного переворота в 2016 году отношения между странами стали портиться. Яблоком раздора стал бывший проповедник Гюлен, на которого Анкара возлагается ответственность за попытку госпереворота, а Вашингтон отказывается его выдавать. В то же время после ареста американского пастора Брансона, обвиняемого в терроризме, Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении Турции, что привело к падению ее экономики и ослаблению лиры. Не поспособствовало снятию напряженности между странами и решение Анкары приобрести у России ракетные комплексы С-400. Эрдоган явно нацелен вернуть Турции былое могущество, и избавление от долларовой зависимости – один из шагов на пути к этому.

В целом, большинство стран пришло к пониманию необходимости дедолларизации своих экономик в первую очередь из-за действий самих США. Пытаясь манипулировать другими государствами и принуждая их поступать так, как выгодно Вашингтону, Америка перестаралась в давлении, что, в конечном счете, начинает оборачиваться против нее и приводит к ослаблению ее глобального влияния.