Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Россия является страной с крупнейшими мировыми запасами природного газа и вторыми по величине запасами энергетического угля, поэтому нет ничего удивительного в том, что наша страна не находится в числе лидеров по использованию альтернативных источников энергии. Несмотря на огромный потенциал для задействования ветровых и солнечных ресурсов, должного развития чистая энергетика не получила, как по причине доступности запасов нефти, газа и угля, так и в связи со значительным политическим влиянием крупных углеводородных компаний, таких как Газпром и Роснефть, не заинтересованных в падении спроса на их продукцию.

Тем не менее, в последние годы все чаще представителями высших эшелонов российской власти делаются заявления о необходимости принятия более решительных и активных мер по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Президент Владимир Путин называет ВИЭ правильным путем для развития мировой энергетики, а замминистра энергетики Алексей Текслер отмечает, что возобновляемые источники больше нельзя относить к альтернативной энергетике, так как они уже стали традиционными. При этом он подчеркивает, что Россия не игнорирует общемировые тенденции и старается идти в ногу со временем.

Наибольших успехов наша страна достигла в развитии гидроэлектростанций, суммарная мощность которых составляет 51,5 ГВт, при этом даже потенциал этой отрасли чистой энергетики используется только на 1/5. Все остальные источники возобновляемой энергии дают в сумме около 2 ГВт, что составляет менее 1% от всей энергии, получаемой в России. Согласно планам Правительства, эта доля будет доведена до 4,5-5% к 2030 году. Такие темпы развития «зеленой» энергетики кажутся явно недостаточными, учитывая, что в странах Евросоюза на нее уже к 2020 году будет приходиться около 30% всей вырабатываемой энергии, и даже в Китае эта цифра в ближайшие два года будет доведена до 15%.

Механизм поддержки возобновляемой энергетики в России

Законодательной основой для увеличения доли ВИЭ в энергетическом балансе страны служит Постановление Правительства РФ «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии» №449 от 28 мая 2013 года. Данный нормативный акт призван оказать стимулирующее воздействие на развитие возобновляемой энергетики в России с акцентом в первую очередь на ветровую и солнечную энергию, в меньшей степени – малую гидроэнергетику.

Законодательные нормы дают возможность разработчикам проектов по выработке электроэнергии мощностью от 5 МВт участвовать в ежегодных тендерах на поставку электричества. Победители получают оплату как за мощность, которую они вносят в общую энергетическую систему, так и за энергию, которую они поставляют на основе долгосрочных 15-летних контрактов с фиксированными тарифами. Основная обязанность поставщиков в соответствии с такими соглашениями состоит в создании объекта по выработке энергии, использующего возобновляемый источник, с учетом согласованных параметров мощности, локализации и сроков. Также они непременно должны использовать оборудование отечественных производителей.

Подобно многим другим нормативным документам, действующим в сфере ВИЭ по всему миру, Постановление №449 направлено на повышение инвестиционной привлекательности рынка возобновляемой энергетики за счет установления стабильной правовой и регуляторной среды, которая дает возможность коммерциализировать энергию и обеспечивает экономическую жизнеспособность проектов по ее выработке в долгосрочной перспективе.

Прогресс российского рынка ВИЭ

Введение тендерной системы послужило мощным толчком к развитию возобновляемой энергетики в России. В период между 2013 и 2016 годами на тендерах в общей сложности было разыграно чуть более 2 ГВт мощности ВИЭ, а в одном лишь 2017 году – 2,2 ГВт, при этом количество желающих принять участие в тендерах непрерывно увеличивается. На аукционе, прошедшем в июне 2018 года, 1,08 ГВт энергии было распределено между 39 компаниями.

В прошлом году в тендерную систему распределения мощностей включили также проекты по переработке отходов. Пять подобных компаний получили контракты на суммарную мощность 335 МВт. К сожалению, в 2018 году тендер на поставку энергии между фирмами, специализирующимися на утилизации отходов, проведен не был. Основной причиной стало предъявление новых требований к участникам торгов, касающихся предоставления твердых гарантий обеспечения поставки заявленных объемов мощности. Скорее всего, данное обязательство будет устранено, после чего будут проведены новые тендеры.

Кроме того, Правительство РФ планирует принять ряд дополнительных мер, направленных на создание благоприятных условий для развития данной сферы энергетики в будущем. Так, фирмы по переработке отходов будут платить в семь раз меньше сборов по сравнению с другими промышленными предприятиями за уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, к 2025 году на 15% увеличится размер платежей, производимых в бюджет владельцами свалок. Такие меры должны сделать переработку отходов более привлекательным бизнесом для мусорных компаний.

Требование по использованию российского оборудования: непопулярно, но эффективно

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются иностранные компании, желающие зайти на российский рынок возобновляемой энергетики, является необходимость использования большого процента оборудования, произведенного на территории РФ. Без этого невозможно рассчитывать на высокие тарифные ставки, а ведь именно они являются залогом долгосрочного существования проектов на этом рынке.

Изначально процент оборудования российского производства, необходимый для того, чтобы избежать тарифных штрафов, был достаточно невелик, однако сейчас он составляет 65% для ветряных электростанций и малых гидроэлектростанций, а для солнечных электростанций – 70%. Данные правила установлены до 2020 года и являются частью политики импортозамещения, проводимой руководством РФ.

Внедрение такого рода ограничений в первые годы проведения тендеров было практически невозможным, поскольку необходимого оборудования российского производства, особенно для ветряных электростанций, попросту не было. Дополнительные затраты на обустройство локальных производственных мощностей были бы столь велики, что рентабельность проектов была бы нулевой или даже отрицательной. Сейчас ситуация изменилась, в России налажен выпуск широкого спектра оборудования, поэтому надобность в импортных деталях практически отпала.

Принятые на законодательном уровне требования по использованию локальных комплектующих побудили иностранные компании вступать в партнерские отношения с российскими энергетическими предприятиями и производителями, что заложило основы для масштабного развития отечественного сектора возобновляемой энергетики.

Примером успешной реализации данной стратегии может служить создание совместного предприятия «Башни ВРС», основной профиль которого – производство стальных башен ветроэнергетических установок, которые впоследствии будут устанавливаться в Ростовской области и обеспечат до 300 МВт энергии в год. Появление данного СП стало результатом подписания соглашений между испанской компаний Windar Renovables, предоставившей свои технологии, российской сталелитейной компанией «Северсталь» и госкорпорацией «Роснано».

В Нижегородской области компанией Vestas Manufacturing Rus было локализовано производство оборудования для ветроэнергетических установок, что потребовало инвестиций в размере свыше 5,2 млн долларов и создания 50 новых рабочих мест. Таким образом, от подобных проектов выигрывает не только сектор ВИЭ, но и отечественная экономика в целом.

Перспективы и прогнозы развития отечественного рынка возобновляемой энергии

Таким образом, благодаря внедрению конкурентных тендеров на поставку мощности, получаемой от ВИЭ, и созданию собственных производственных мощностей для изготовления оборудования, Россия создала отличную основу для долгосрочного стабильного развития возобновляемой энергетики. Однако будет ли этого достаточно, чтобы соответствовать мировым темпам развития ВИЭ?

Согласно отчету Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Россия обладает потенциалом, позволяющим уже к 2030 году увеличить долю ВИЭ в общей энергетической структуре страны до 11,3%. По мнению аналитиков агентства, чтобы этого достичь, потребуется ежегодно инвестировать в отрасль по 15 млрд долларов.

Правительство РФ одобрило отчет IRENA и сообщило ООН о том, что планирует реализовать этот план на практике. Кроме того, российские власти собираются увеличить производство неводной возобновляемой энергии с 2 ГВт до 29 ГВт к 2035 году.

Однако до сих пор неясно, каким образом будут достигаться заявленные показатели, ведь это требует колоссальных инвестиций и ускоренного развития инфраструктуры ВИЭ. Кроме того, на пути к реализации намеченных планов по-прежнему будут стоять государственные энергетические компании, играющие основную роль в экспорте энергоресурсов и их распределении внутри страны, а также оказывающие влияние на политику государства в целом.