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Отказ. Жизненный крах или новая возможность?

27 Декабря 2019 102 0 Бизнес и психология
Отказ. Жизненный крах или новая возможность?

Отказ - одна из самых болезненных вещей, которые нам приходится переживать. Это такой удар по самооценке и собственной личности, что многие люди, боясь отказа, не решаются вообще ни на какие действия.

Границы социума

Позвать на свидание, попросить прибавку к зарплате, выдвинуть какую-то идею? Нет, нет! Ведь если откажут - этого не пережить.

Когда нам отказывают, мы часто чувствуем стыд, боль, унижение.

Мы чувствуем себя уничтоженными. Мы чувствуем себя так, как будто нас отвергли. Но действительно ли это так? Давайте разберемся.

Мы все – социальные существа.

И с детства научены ориентироваться на требования окружающего мира, искать его одобрения. Чтобы достичь этой цели, есть один безотказный способ - сделать границы между собой и миром проницаемыми, зыбкими. Тогда все, что происходит вовне, имеет самое непосредственное отношение к нам лично.

Две стороны медали

Но у любой монеты две стороны - ориентируясь на внешний мир, как на нечто определяющее наше состояние, мы начинаем зависеть от позиции нашего окружения относительно нас.

А поскольку границы наши размыты, любую нашу просьбу и предложение ощущаем как часть себя.

Вот и получается - отказали в конкретной просьбе, возможно, по ряду объективных причин, а для нас это равносильно тому, что отвергли нас самих, целиком.

Такое отношение к отказам, такая чувствительность к ним – очень болезненное и, что самое главное, разрушающее чувство.

Ведь оно тормозит ваше движение по жизненному пути. Вместо конструктивной мысли «как мне доработать свою идею, чтобы в следующий раз она вызвала интерес» начинаются деструктивные размышления на тему «раз мою идею не приняли, значит, она ничего не стоит, и ничего не стоят все мои идеи, и ничего не стою я сам».

Шаги вперед

Но отказы – это часть нашей жизни. Они неизбежны, и потому надо научиться использовать их не для самоуничтожения, а для того, чтобы двигаться вперед.

Во-первых, необходимо понять, что отказ одного человека – это не отказ всех остальных людей в мире.

А мир велик, и в нем тьма возможностей. Один из самых известных примеров – это история Джоан Роулинг, написавшей «Гарри Поттера». Ей отказали в нескольких издательствах, но в конце концов женщина все-таки нашла тех, кто оценил ее книгу по достоинству. Не оценившие, кстати, впоследствии были уволены. А Джоан обрела мировую славу и стала самым высокооплачиваемым писателем в мире.

Во-вторых, вполне возможно, что дверь, которую вы пытались открыть – вам просто не нужна.

Такое случается сплошь и рядом, и если оглянуться назад, многие могут обнаружить, например, что их любовь, оставшаяся безответной, предназначалась совершенно неподходящему человеку. Случись этот роман – он стал бы катастрофой. Столкнувшись с отказом и болью от него – вспомните о тех случаях, когда вам отказали и, как впоследствии выяснилось, вы в результате избежали серьезных трудностей и осложнений в жизни.

В-третьих, как гласит старая мудрость, если Бог закрывает дверь, он открывает окно.

Боль, особенно острая и длительная - это тоже ресурс. Она показывает, что где-то что-то не в порядке.

Задайте себе вопрос: почему я трачу силы и время, пытаясь изменить отношение человека, который меня не любит? Зачем я делаю так много для кого-то, не получая взамен ничего? Зачем я вкладываю все силы в работу, от которой нет никакой моральной и материальной отдачи, и при этом я даже не могу надеяться на прибавку к зарплате или повышение по службе?

Иногда отказ помогает осознать, что вы заслуживаете большего.

Вы заслуживаете человека, который будет смотреть на вас с той же любовью, с которой вы смотрите на того, кто выбрал не вас, заслуживаете уважительного отношения коллег и заботы друзей.

Воспримите отказ как индикатор того, как вы себя чувствуете – и если он четко показывает на красный, значит, пришло время уйти из этой ситуации, из этих отношений.  Попробуйте. Это самое фантастическое ощущение в жизни - когда вы, наконец, осознаете свою ценность.

В-четвертых, отказ – это способ почувствовать собственные границы.

Мнение других людей - всего лишь их мнение, частный случай. Ваша личность не имеет отношения к этим мнениям, оценка посторонних не может являться определяющей. Если вам отказали и вы почувствовали гнев или стыд – это заговорили ваши границы.

Слушайте этот голос внимательно, но не для того, чтобы рухнуть в пропасть отрицания собственной личности, а для того, чтобы понять: внешний мир, будь он хоть сто раз важен, не может и не должен определять вас и управлять вами.

Стимул к действиям

Если вам отказали в повышении зарплаты – это лишь повод найти аргументы в пользу того, что компании действительно стоит приложить усилия и удержать вас. А если этого нет – надо уходить.

Если один человек говорит другому «нет» в любви – это значит, что у него есть ощущение несовпадения, риски и страхи, есть множество причин отказа. И все они не имеют на самом деле отношения к вам.

Отказ значит только то, что этот конкретный мужчина или эта конкретная женщина не любят вас. Как мы уже говорили, мир велик, и вашу ценность в нем не может оспорить ни один человек, ни три.

Отказ - это лишь повод идти дальше, в другие контакты.

Если границы надёжны и осознаваемы, разочарование от отказов быстро превращается в стимул для движения и развития. Для новых возможностей, которые позволят вам впустить в свою жизнь что-то действительно хорошее и достойное вас.

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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