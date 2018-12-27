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«Отжать бизнес» и запугать. В сети «Красное & Белое» прошли обыски, которые не выявили никаких нарушений

27 Декабря 2018 326 0 Политика
«Отжать бизнес» и запугать. В сети «Красное & Белое» прошли обыски, которые не выявили никаких нарушений

На складах и в офисе алкогольной сети «Красное & Белое» прошли обыски в связи с подозрением в хранении и торговле контрафактной продукцией. Сотрудники ФСБ обыскивали помещения компании в Челябинске и Москве. Позднее, как сообщали СМИ, следственные действия прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Однако по итогам проверки ничего подозрительного обнаружено не было и на момент публикации все магазины сети работали в штатном режиме. После обысков пользователи соцсетей и эксперты стали выдвигать версии о том, что таким образом у предпринимателя и владельца сети хотят «отжать бизнес».

Не первый обыск

Сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, явившиеся с обысками на склады и офисы компании «Красное & Белое», изъяли документацию на товар. Поводом для следственных действий стали подозрения в обороте контрафакта, а также неуплате налогов. Из-за серии проверок работа компании полностью «встала».

Как сообщали СМИ, обыски проходили 26 декабря в Челябинске, на складе компании в подмосковном Подольске, а также в Москве. Как рассказал один из представителей алкогольного рынка, примерно два месяца назад у налоговой возникли претензии к компании. По его словам, это связано с тем, что «Красное & Белое» – крупнейшая компания, оформляющая свои торговые точки на разные юридические лица. По итогам первой проверки ей «насчитали штрафы».

Основателем алкомаркета «Красное & Белое» является предприниматель Сергей Студенников. Компанию он основал в 2006 году. На сегодняшний день у него 6,5 тыс. магазинов сети в 56 регионах. Согласно оценке агентства InfoLine, в прошлом году выручка компании выросла на 48% (в сравнении с предыдущим годом) до 215 млрд руб.

Комментарий владельца

Владелец компании Сергей Студенников входит в рейтинг богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes (115-е место). Согласно версии Bloomberg Billionaires Index, он является фигурантом списка долларовых миллиардеров. Компания «Красное & Белое» находится на восьмом месте в рейтинге самых быстрорастущих компаний 2018 года по версии РБК. В беседе с агентством Студенников рассказал, что об обысках он знает, однако с чем этого связано, ему неизвестно.

По его словам, налоговики действительно предъявили компании претензии, связанные с оформлением магазинов сети на разные юридические лица. Из-за этого ООО «Абсолют», входящее в ГУ «Красное & Белое», «приписали» доначисление налогов, сумма которых составила около 2 млрд руб. Это решение в компании пытаются оспорить и следующее заседание должно состояться 25 января в следующем году.

Что показали обыски

Что касается итогов обысков, которые прошли на складах и в московском офисе алкогольного ретейла, то они ничего не показали. Об этом говорится в официальном заявлении компании. В ходе следственных действий были изъяты документы на товар, осмотрены помещения. Но фактов хранения и реализации контрафактного алкоголя обнаружено не было. Сегодня все торговые точки работают как обычно.

Комментируя случившееся, в челябинском управлении ФНС заявили, что налоговые проверки имеют отношение к задолженности компании «Абсолют», которая входит в «Красное & Белое». Сумма долга – 1,9 млрд руб., и он уже погашен. Со своей стороны, как сообщается, «Абсолют» решил подать апелляцию на решение ФНС, однако судебных заседаний по этому делу пока не было.

«Рука государства»

Крупнейший обыск не мог остаться незамеченным. Пользователи социальных сетей и эксперты стали выдвигать версии, с чем может быть связана эта «облава» на компанию. Так, автор Telegram-канала «Депутатские будни» считает, что прибыльный алкогольный бизнес, вероятно, кто-то «захотел отжать себе». «Попал в список Forbes и залез в Москву – будь готов отдать свой бизнес и останешься на свободе. Неписаное российское правило… Так очень интересно, кому из силовиков или чиновников понравился столь преуспевающий бизнес», – прокомментировал он ситуацию.

Еще одну версию дальнейшего развития событий озвучил один из экспертов 74.ru: «Скоро появятся новости о продаже контрольного пакета акций «Красное&Белое» какой-нибудь крупной московской компании. Так было с «Магнитом». Акции были проданы ВТБ, и Сергей Галицкий, основавший успешную сеть, остался не у дел».

Эту версию отчасти подтверждает и директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз: «Красное&Белое» стала крупнейшим продавцом алкоголя, причем по демпинговым ценам, поэтому она мешала абсолютно всем. Второй момент: сегодня начинает формироваться государственная алкогольная розница. «Магнит» теперь принадлежит государству: ВТБ, а это банк с госучастием, купил пакет акций у Сергея Галицкого».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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