«Отдых у нас зря придуман». Россиян хотят оставить без новогодних каникул

Разговоры о продолжительности новогодних каникул россиян продолжаются уже несколько лет. Одни считают, что отдыхать 10-11 дней – это нормально, другие, напротив, заявляют, что больше пользы будет, если отдых сократить до минимума. Тем не менее, на сегодняшний день никаких инициатив со стороны министерств и ведомств не поступало. Однако есть предложения, которые позволят решить этот вопрос в индивидуальном для каждой компании порядке.

Нерентабельная активность

У работодателей по согласованию с трудовыми коллективами должна быть возможность самим решать, насколько длинными будут новогодние каникулы. Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни. Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства», – поделился своим впечатлением глава Комитета.

По мнению сенатора, некоторые компании через коллективные договоры могли бы сами устанавливать свой режим работы. Такая практика в России уже существует, например, в секторе торговли. Крупные сети закрываются на 1-2 января, поскольку в этот период покупательская активность нерентабельная.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», – отметил сенатор. Он напомнил, что сегодня длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами. Поэтому, если родители смогут грамотно организовать досуг своей семьи, то это только пойдет всем на пользу.

История вопроса

Начиная с 1992 года россияне отдыхали только два дня: 1 и 2 января. С 2005 год продолжительность новогодних каникул увеличилась до пяти (1–5 января). Затем, после того как Рождество Христово (7 января) было утверждено праздником, в некоторые годы жители России стали отдыхать по 11 дней.

После 2013 года к каникулам прибавилось еще два дня: 6 и 8 января. Как правило, собственно новогодние каникулы наступали 31 декабря (хотя и были случаи, когда в этот день многие из нас работали). Продолжительность нынешних новогодних каникул – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

Мнения разделились

Как считает первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, у работодателей действительно могло бы быть право самими решать вопрос о продолжительности каникул. Такое мнение он высказал в разговоре с RT, комментируя предложение Валерия Рязанского.

«Такой коллективный продолжительный новогодний отдых у нас зря придуман. Двух дней праздников, наверное, вполне хватило бы. А те дни, которые сейчас мы отдыхаем на Новый год, было бы правильно присоединить к отпуску», – заявил Синельщиков. Он добавил, что благодаря этому не только предприятия, но и государственные структуры будут нормально работать.

«Эти дни можно разбросать по всему году. Не надо прибавлять их к другим праздникам, а то опять получится массовая остановка работы. Но правовой режим должен остаться без изменений, еще необходимо продумать все в деталях», – подчеркнул депутат.

Другой точки зрения придерживается доктор экономических наук Александр Щербаков. В беседе с радио Sputnik эксперт напомнил, что в каждой компании и каждом предприятии существуют интересы работодателя и интересы работников, которые часто не совпадают. Собственно, большие новогодние каникулы – это не так уж и плохо. Что касается так называемого падения ВВП, о чем говорят многие эксперты, то это, по мнению Щербакова, тема неоднозначная.

«Падение из-за них ВВП – весьма дискуссионный вопрос. Если не будет подобного рода выходных, ВВП может снизиться в результате слишком высокой интенсивности труда или высокой утомляемости работников. Праздники нужны, их у нас не больше, чем в других странах», – отметил Щербаков.