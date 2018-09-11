Отбивная из Навального. Почему глава Росгвардии вызвал оппозиционера на дуэль

Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал ответ на обвинения, которые прозвучали со стороны ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального. По словам генерала, оппозиционер допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать», и по этой причине он вызывает его на поединок. Ранее Навальный заявил, что закупка продуктов для нужд Росгвардии осуществлялась по завышенным ценам.

Подлеца по лицу

Свое долгое молчание Виктор Золотов объяснил тем, что был в командировке и не имел возможности ответить. Видеообращение он разместил на официальном сайте Росгвардии. Смысл его сводится к тому, что генерал обвиняет «господина Навального» в клевете и вызывает оппозиционера на дуэль.

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», – обратился к оппозиционеру генерал.

Главком также отмечает, что вообще не стал бы говорить с Навальным, если бы он был человеком с улицы, а не «человеком с президентскими амбициями». Вместе с этим Золотов стал угрожать Навальному, который с августа находится под арестом. В частности он заявил, что если он не примет его вызов, то ему будет «стыдно выйти на улицу».

​«Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коими я вас и так считаю, прилипнет еще такое студенистое желеобразное пятно слизняка, и тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать. Так что не будите лиха, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией и до встречи», – заключил генерал.

После обращения Золотова Федерация бокса России в лице ее генерального секретаря Умара Кремлева согласилась предоставить площадку для поединка главы Росгвардии и Навального. Об этом Кремлев сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В Кремле также поддержали генерала, однако подчеркнули, что он не согласовывал с администрацией президента свое обращение. «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами, когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, остальное оставлю без комментариев», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, подразумевает ли он исключительно законные средства борьбы.

Реакция Фонда борьбы с коррупцией

РБК обратилась в ФБК за комментариями. Юрист фонда Любовь Соболь заявила, что Навальный пока не может дать Золотову ответ, поскольку находится в спецприемнике. ​«Я не могу решать за Алексея Навального. Это решение Алексея, связь с ним очень ограничена, нет возможности пользоваться мобильным телефоном, связаться с ним. Даже если я приду к нему в спецприемник, нам запретят показать это видео. Думаю, что о его решении мы узнаем все вместе чуть позже», – отметила она.

Кроме этого, Соболь отметила, что ФБК готов ответить за все публикуемые расследования, поскольку дорожит доверием людей. ​«Мы готовы отвечать не только публично, но и в суде. У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», – скала она.

О каком расследовании речь

Расследование ФБК о закупках в Росгвардии было обнародовано 23 августа. В нем сообщалось, что в декабре 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат «Дружба народов». Причем, как отмечали в ФБК, это произошло без каких-либо конкурсов и конкуренции.

Более того, как утверждают авторы отчета, после принятия соответствующего постановления правительства цена продуктов, которые покупались для войск, вдруг стала больше в два-три раза. В расследовании приводился пример: так, цена закупаемого для Росгвардии сока увеличилась больше чем в два раза: с 40 до 87 руб. за один литр.

В Росгвардии дали ответ 31 августа. В своем обращении ведомство заявляло, что расследование ФБК «заведомо сфальсифицировано и провокационно».

Что советует генерал

В своем обращении к Навальному Золотов советует оппозиционеру не браться за темы, в которых он ничего не понимает. Однако он признал факт того, что в его ведомстве имеют место быть «коррупционные недостатки». Но с ними, как заверил генерал, руководство Росгвардии ведет борьбу.

​«Они существуют, и поэтому мы боремся, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. И та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 руб. за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор. Потому что за 40 руб. сока быть не может. Там может быть лишь вода или суррогат», – сказал Золотов.