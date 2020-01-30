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От этикета делового туризма до хлеба и зрелищ. Как в России прошел Евразийский Ивент Форум 2020

30 Января 2020 110 0 События и факты
От этикета делового туризма до хлеба и зрелищ. Как в России прошел Евразийский Ивент Форум 2020

Главное событие ивент-индустрии – Евразийский Ивент Форум 2020 (EFEA) – прошло в Санкт-Петербурге 22-24 января. Форум был посвящен индустрии встреч и собрал специалистов рынка событийного маркетинга, делового и инсетив-туризма. Мероприятия прошло при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В этом году на форуме, где профессионалы в дружелюбной атмосфере обмениваются инсайтами, навыками, планами и контактами, главной темой был «Код устойчивого развития в ивент индустрии».

Мероприятие собрало более 850 профессионалов событийной индустрии со всего мира: Германии, США, Франции, Австрии, Азербайджана и Нидерландов. Правительственная делегация из Мексики впервые приняла участие в программе форума. Участники EFEA 2020 с удовольствием познакомились с опытом развития событийной индустрии и делового туризма в рамках многочисленных круглых столов и сессий.

По традиции, под руководством С.С. Беднова, в рамках деловой программы EFEA было организовано заседание Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма и Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Участники заседания обсудили вопросы состояния и перспектив делового туризма и определили его важность для развития конгрессно-выставочной деятельности в мире.

«За годы проведения EFEA стал необходимой и притягательной коммуникационной площадкой для организаторов выставок и конгрессов, специалистов по ивент-индустрии и деловому туризму», – отметил в своем выступлении Председаетль Комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов.

Члены Комитетов и делегаты презентовали главные международные тренды в выставочной индустрии, поделились мнениями об их адаптации к рынку России и последующего тиражирования в целях продвижения отечественной продукции на международных рынках в обход существующих санкций. Для участников стало понятным, что выставочные проекты в России развиваются и вызывают коммерческий интерес зарубежных выставочных корпораций к рынку России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, Юрий Барзыкин подчеркнул, что Россия получила право на проведения крупных международных конгрессов. В 2019 году события высокого уровня принимали не только Москва и Санкт-Петербург, но и такие города как Екатеринбург, Сочи, Казань и Владивосток. Юрий Барзыкин призвал собравшихся о важности синхронизации действий всех представителей выставочно-ярмарочной деятельности и туристического бизнеса.

Дарья Островская председатель оргкомитета Евразийского Ивент Форума (EFEA), генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C, в своем приветствии сказала:

«Тема устойчивого развития широко обсуждается экспертами на площадках деловых мероприятий, специалистами выставочно-конгрессной индустрии и профессиональных ассоциаций. Евразийский Ивент Форум показал, что тема устойчивого развития вызывает большой интерес у специалистов нашей отрасли».

В ходе стратегической сессии «Код устойчивого развития в ивент индустрии. Люди. Планета. Прибыль.0 Цели в области устойчивого развития» лучшие эксперты и гуру событийной отрасли подчеркнули, что вопросы устойчивого развития бизнеса, экологии, гендерного равенства, ответственного потребления и производства являются приоритетом развития, как отрасли, так и планеты в целом.

Кристиан Дрюар секретарь рабочей группы UFI по устойчивому развитию Всемирной выставочной ассоциации UFI обратил внимание профессионалов на то, что: «Прежде всего мы должны понимать, что выставки – это огромные международные платформы для встреч лицом к лицу, на которых мы можем обсуждать актуальные вопросы, например об экологии, использовании альтернативных источников энергии, ответственном потреблении. Вместе мы добиваемся результата. Вот почему сегодня особенно важно, чтобы темы событий перекликались с Целями устойчивого развития».

В ходе насыщенной деловой программы IX Евразийского Ивент Форума выступили более 100 спикеров. В рамках программы прошел Бизнес-день, который открыла сессия «мозгового штурма». Организаторы EFEA привлекли ведущих российских компаний и специалистов в области событийной индустрии для участия в мастер-классах. Профессионалы отрасли поделились с монгочисленной аудиторией своим уникальным опытом, рассказав о тенденциях 2020 года.

Форматом форума была предусмотрена выставка Event EXPO, на которой делегаты EFEA смогли наблюдать все самые последние достижения и новинки поставщиков уникального оборудования и востребованных сервисных услуг. По данным организаторов, на площадке всего за три дня работы Биржи деловых контактов EFEA было проведено 556 встреч.

Также участники и специалисты Евразийского Ивент Форума получили информацию о специфике работы с новым поколением ивент-специалистов. В рамках форума проходит конкурс Event TALENTS, который помогает талантливым начинающим специалистам индустрии событий со всех регионов России заявить о себе, наладить новые деловые связи и развить для себя уникальные профессиональные навыки. Event TALENTS-2020 получил эволюционное развитие, превратившись в первую программу наставничества в российской ивент-индустрии. Менторская программа Event TALENTS стала важным звеном между индустрией событий и специалистами, делающими первые шаги. В конкурсных заявках участники представили свои бизнес-цели на 2020 год и описали идеи по использованию принципов устойчивого развития в компаниях ивент-отрасли.

В очередной раз, по итогам проведения форума, участники констатировали, что EFEA подтвердил статус авторитетного события для специалистов ивент индустрии.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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