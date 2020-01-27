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За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне
27 Января 2020 209 0 Экономика
Россияне не хотят работать за 30 тыс. руб. в месяц, свой труд в эквиваленте месячной зарплаты четверть граждан оценивает в 100-200 тыс. руб. Такие выводы можно сделать на основе последнего опроса портала «Работа.ру». На вопрос о предпочтительном уровне зарплаты ответили почти 7 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Аппетит от региона
- 26% опрошенных порталом «Работа.ру» рассчитывают при поиске работы на зарплату от 100 до 200 тыс. руб. При этом только 4% респондентов готовы работать за 30 тыс. руб. и меньше. Средний же предпочитаемый размер зарплаты находится на уровне 92 тыс. руб. в месяц.
- Однако размер желаемых зарплат сильно зависит от региона. В Москве средний уровень находится на отметке 104 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге – 102 тыс. руб. В Новосибирске это 90 тыс. руб., в Ростове-на-Дону – 87 тыс., в Нижнем Новгороде – 70 тыс.
- Есть разница в желаемых зарплатах и между мужчинами и женщинами. Мужчины хотели бы получать в среднем 103 тыс. руб., тогда как женщины – 80 тыс.
Настроения меняются
- В 2020 году большинство россиян собирается сменить место работы, показал предыдущий опрос «Раюботы.ру». В основном, как выяснилось, недовольство работников касается заработной платы.
- 74% участников опроса хотели покинуть место работы, 53% из них – по причине заработной платы. Четверть участников опроса планировала сменить сферу деятельности и «попробовать что-то принципиально новое».
- 6% респондентов заявляли о слишком большом объеме работы, а 3,5% жаловались на не очень хорошие отношения с начальством. Еще 13% остановились на варианте «Другое», что подразумевает неудобный график, удаленность от дома, а также смену места жительства и прочее. Участниками этого опроса стали 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
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