За 30 тысяч никто не хочет работать. Какие зарплаты желают получать россияне 209 0 Экономика

Россияне не хотят работать за 30 тыс. руб. в месяц, свой труд в эквиваленте месячной зарплаты четверть граждан оценивает в 100-200 тыс. руб. Такие выводы можно сделать на основе последнего опроса портала «Работа.ру». На вопрос о предпочтительном уровне зарплаты ответили почти 7 тыс. человек в возрасте от 18 лет.