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ИЗМИР

«Осторожно и аккуратно». Как в России планируют повысить пенсионный возраст

8 Июня 2018 2809 7 Тренды Экономика
«Осторожно и аккуратно». Как в России планируют повысить пенсионный возраст

14 июня российское правительство планирует утвердить концепцию пенсионной реформы, включая параметры увеличения пенсионного возраста. Согласно новому законопроекту, кабмин, судя по всему, примет за основу, вариант, предложенный Минфином, при котором пенсионный возраст для мужчин увеличится на пять лет (до 65) а для женщин – на восемь (до 63 лет). Вместе с этим не исключается, что сценарий будет «более мягким», при котором для женщин пенсионный возраст будет составлять 60 лет.

Снижаем бедность

По словам одного из собеседников РБК, предложения, которые планирует сделать правительство, будут иметь комплексный характер. Так, например, большая часть нынешних льгот при выходе на пенсию, вероятно, останутся. Отметим, что здесь речь идет о разных категориях, такие как военнослужащие, сотрудники вредных производств, работающие в условиях тяжелого климата, медицинские работники и так далее.

О том, что кабмин представит свои предложения в ближайшее время, сообщил и президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня. Относительно возможных вариантов предстоящих изменений, глава государства завил: «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Кроме этого, как напомнил президент, одной из главных задач, которую он поставил перед правительством, является «повышение доходов пенсионеров», и, как следствие, «достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране». «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», – заявил Путин.

Три варианта

Во время совещания у главы кабмина, которое состоялось 5 июня, было представлено три варианта повышения пенсионного возраста. Два варианта предложил Минтруд: первый – увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60, второй вариант – до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Однако в правительстве решили выбрать вариант, при котором пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, а для женщин – до 63. Этот вариант, как отмечают источники, предлагал Минфин. Пока в ведомстве этот факт не подтвердили.

В ожидании «торга»

В разговоре с РБК глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков отметил, что, перед тем, как предложения правительства отправятся на рассмотрение в Госдуму, их должны обсудить на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК). РТК, как поясняет Шмаков, является правительственным совещательным органом, который был создан для того, чтобы регулировать социально-трудовые отношения. Членами РТК являются представители работодателей и профсоюзов, а вот Белый дом представляет ​социальный вице-премьер. Глава Федерации утверждает: «Госдума не будет рассматривать никакие предложения без мнения РТК».

Далее, после того, как законопроект будет внесен в Государственную думу, «начнется торг». Как сообщает еще один собеседник РБК, некоторые смягчающие механизмы могут оказаться в документе еще на стадии подготовки ко второму чтению. «Депутаты должны сыграть свою роль», – подчеркивает источник.

После того, как законопроект будет внесен, собственно обсуждения темпа и сроков увеличения возраста выхода на пенсию будут происходить в нижней палате парламента. Повышение пенсионного возраста может уже начаться в 2019 году. В свою очередь, в Госдуме ждут, что законопроект будет внесен уже в весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:31, 10.06 0 0
Аркадий Оксанов:

Я уже писал, в чём тут "секрет". За рубежом в современной экономике за труд платят больше, чем стоимость созданного - рынок. Но при покупке товара или услуги, переплата возвращается производителю с помощью цены. В России на медианном уровне работник получает 20% того, что создано его трудом. Остальное забирает государство или капиталист. Такого в истории не было никогда. В 19-ом веке капиталист забирал себе треть заработнного работником. Повышение пенсионного возраста - громадные прибыли государству и капиталистам. Оксанов

20:29, 08.06 1 0
Крошка Цахеc:

Ура! Счастье-то какое! Известно, что все беды в России из-за пенсионеров, балласта общества. Теперь они не будут доживать до пенсии (мужики особенно), перемрут, не спрашивая у государства пенсию, и будет все прекрасно - богатое общество вечной молодости и радостных улыбок!

19:03, 08.06 3 0
учитель:

Путина вместе с правительством в обычную школу учителями, да еще зарплату 20000. Пусть бы доработали до пенсии. А мы бы посмотрели

17:25, 08.06 1 0
натали:

референдум нужен

16:58, 08.06 1 0
читатель:

Свинство это!!! После выборов сразу на бедных граждан как коршуны набросились!Чтоб все дырки закрыть

16:09, 08.06 0 0
С вами кремляди скоро "представлюсь":

Год 2024,в ВУЗах страны появился новый факультет со специализацией " Гробы и могилы" конкурс 100 человек на место.

15:12, 08.06 1 0
рабочий1:

чтоб вы сдохли твари. покупайте гробы.

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