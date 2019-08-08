Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов

Аналитики выяснили, что объем срывов госзакупок жизненно важных лекарств приобретает все более масштабный характер. Так, в первой половине этого года несостоявшихся тендеров оказалось в два раза больше: цифра достигла 60,8 тысяч. Основной причиной этой тенденции, как сообщается, оказалась методика Минздрава РФ, формирующая максимальную стоимость контракта при госзакупках. То есть, по факту, как пишет «Ъ», таким образом в министерстве попытались выровнять закупочную стоимость по всей России. Однако для производителей такой механизм оказался невыгодным, что привело к массовым отказам от участия в тендерах.

Что происходит?

Первое полугодие 2019 года показало, что объем несостоявшихся лекарственных госзакупок в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза: с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. К этому выводу пришли эксперты компании Headway. Они выяснили, что в общей сложности объем сорванных аукционов увеличился в полтора раза . в 2018 году он составлял 26 млрд рублей, в 2019 – уже 39,7 млрд руб.

Как оказалось, причиной большинства сорванных тендеров (а это около 55,6 тыс.) является отсутствие заявок. 2,8 тысяч конкурсов отменились из-за отказа от размещения заказа, и 2,1 тыс. не были выполнены по причине недопуска всех участников.

Выяснилось, что многие компании не стремятся участвовать в госзакупках из-за того, что в контракте госзаказчик устанавливает слишком низкую начальную максимальную цену (НМЦК). Такой точки зрения придерживается генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Начиная с января этого года, как гласит приказ Минздрава №871н, «при обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов госзаказчики начали использовать модель расчета по референтным ценам». То есть, в соответствии с документом, госзаказчик выставляет ту самую минимально возможную стоимость контракта. Далее, как объясняет эксперт, те аукционы, которые не состоялись, приходится объявлять заново. При этом повышение цены оказывается незначительным.

Выровнять регионы?

Новую методику было решено принять с целью выровнять цены на госзакупках в разных регионах. Ранее, как пояснил замгендиректора Stada CIS Иван Глушков, ситуация была такой что цена одних и тех же препаратов могла отличаться в несколько раз, например, в Сибири и на Юге России. Вместе с этим, на пример, во время расчетов НМЦК для относительно небольших поставок учитывается стоимость крупных тендеров.

Еще в первом квартале Минздравом были обнародованы пояснения, согласно которым цены, которые рассчитываются согласно этой методике, являются «индикативными». Однако, если субъект намеревается поставить более высокую НМЦК, то он будет вынужден обосновать такое решение. То есть, как поясняет Глушков, у регионов нет желания брать на себя такую ответственность.

Как выяснили эксперты Headway, большинство тендеров, которые были сорваны, носят региональный характер. Однако любопытно, что срывались в основном закупки недорогих препаратов: в частности, натрия хлорида (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тыс.) и преднизолона (2,4 тыс.). Проблема в том, что кроме низкой стоимости госзаказчик обозначал еще и очень маленький объем поставки, что весьма невыгодно компаниям.

Федеральные срывы

Если говорить о федеральных тендерах, то здесь не состоялся 21 контракт. Больше остальных срывались аукционы, связанные с поставкой ламивудина – препарата, который нужен для лечения ВИЧ. Это лекарство – одно из главных, которое закупается для лечения ВИЧ-инфицированных, и его, как правило, вписывают во все схемы лечения. В этом году Минздрав неоднократно объявлял аукционы на его поставку: пять раз в феврале (состоялось только два, с АО «Р-фарм» и британской GlaxoSmithKline) и еще три в мае (только один поставщик ООО «Космофарм»), и еще два в июне (заключен только один госконтракт с ООО «Алвис»).

После того, как сорвались первые тендеры, организация «Пациентский контроль» решила обратиться к 11 компаниям, которые производят ламивудин, попросив их объяснить, по какой причине они отказались участвовать в тендерах, и будут ли они дальше участвовать в них. На что представители «Канонфармы» и «Нанолеке» ответили, что все объясняется низкой ценой контракта.

В июле активисты «Пациентского контроля» попросили премьер-министра Дмитрия Медведева обеспечить срочное проведение аукционов, сняв ограничения для участников.

Ведь из-за того, что чиновники и фармацевтические компании не могут договориться , страдают пациенты – они не могут получить от государства положенные по закону лекарства.

В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году. В частности, в июле Ламивудин был перераспределен между регионами, чтобы обеспечить проживающих там пациентов на 1-2 месяца до заключения государственных контрактов на его поставку.