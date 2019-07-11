Особенности российского трудоголизма. Почему Россия лидирует в Европе по нестандартным рабочим графикам?

Около двух третей жителей России трудятся по вечерам, по ночам и в выходные дни. Как выяснили эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), этот показатель является одним из самых высоких в Европе. Примечательно, что кроме россиян во внерабочее время трудятся хорваты, греки и поляки. В каждом стране свои особенности, а у людей – объективные причины.

Рабочее время

Россия оказалась на четвертом месте в группе европейских стран, где широко распространено такое явление как нестандартные трудовые графики. Как пишет «Ъ», об этом стало известно пао итогам исследования экспертов НИУ ВШЭ Андрея Шевчука и Анны Красильниковой. В основе их работы «Влияние нестандартных трудовых графиков на баланс между работой и жизнью» лежит изучение данных Европейского социологического исследования, которое охватывает 26 европейских стран, а также Израиль.

Как напоминает «Ъ», традиционный трудовой график россиян предусматривает пятидневную трудовую неделю с понедельника по пятницу и два выходных. Вместе с этим, как отмечается в исследовании, 64% россиян ведут трудовую деятельность вечером, а также по ночам и в выходные дни. Около половины тех жителей России, которые стали участниками исследования, сообщили, что работают по ночам несколько раз в месяц. Каждый четвертый участник опроса — несколько раз в неделю или каждый день.

Еще примерно 60% опрошенных сообщили, что работают и по выходным – это происходит минимум раз в месяц. Еще примерно половина заняты в выходные дни несколько раз в месяц либо каждую неделю. Как рассказали исследователи, де-факто число россиян, которые трудятся по нестандартному графику, намного больше, поскольку европейское исследование проводилось по основному месту работы. В то время как значительная часть россиян работают дополнительно по совместительству, либо трудятся на аутсорсинге.

При этом россияне чаще остальных работают не только в ночное время, но и по выходным. Число таких трудолюбивых составило 36% при среднем показателе по исследованным странам 30%.

А как у них?

Однако, как выяснилось, россияне – еще не самые большие «трудоголики». В числе стран, которые обогнали нашу страну по нестандартному рабочему графику, оказались Хорватия (71%), Греция (70%) и Польша (64%). В этих странах традиционно фиксируются самые низкие заработные платы, поэтому логично, что сверхурочная работа вполне востребована. Кроме этого, режимы рабочего времени в разных странах тесным образом связаны с особенностями законодательств.

В частности, в той же Польше нет нормированной 40-часовой рабочей недели: власти решили отказаться от гарантированного 8-часового рабочего дня и к тому же, узаконили работу в сверхурочные часы. Что касается Хорватии и Греции, то здесь ситуация с работой по ночам и в выходные может быть связана с туризмом как ключевой отраслью в экономике. В средиземноморских краях рабочий график сильно меняет наличие сиесты: жаркий климат в летнее время останавливает работу в разгар дня и после большого перерыва продолжает в вечернее время.

В исследовании также говорится, что больше остальных стандартному трудовому графику следуют работники в Израиле и Нидерландах: 44% и 49% соответственно. В том же Израиле ночная трудовая деятельность очень жестко регулируется и ограничивается законом. В частности, допустимым количеством ночных смен считается семь на 21 день. Даже работу транспорта и коммерческих предприятий останавливают в субботу из-за религиозных традиций. А вот в Нидерландах и вовсе действует самая короткая рабочая неделя (27 часов), а следование стандартному рабочему графику объясняется высокими зарплатами населения, у которого просто нет нужды подрабатывать.

Производственная необходимость

Как считают авторы исследования, тренд распространения нестандартных графиков можно во многом объяснить развитием «экономики 24/7», а также изменениями в потребительском поведении. При этом в России наблюдается весьма негативный тренд - объем труда в легальном секторе экономики растет, а стоимость рабочей силы снижается. Проще говоря, россиянам все чаще приходится больше работать за меньшие деньги. Как ранее отмечали аналитики РАНХиГС, добиться оплаты сверхурочных часов удалось только трети сотрудников.

Если смотреть на ситуацию в отраслевом разрезе, что во внеурочные часы чаще всего работают работники сельского хозяйства, сферы торговли и услуг, что закономерно с учетом особенностей деятельности таких предприятий, и как это ни странно - квалифицированные промышленные работники. Ну и конечно, руководители высшего и среднего звена, традиционно «всегда на работе» в офисе и за его пределами.