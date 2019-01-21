Основные космические события 2018 года

Вот и ушел в прошлое 2018 год. Что удалось достичь за этот период человечеству в области науки и техники? Да много чего. Всего и не перескажешь. Но так уж сложилось, что все наиболее значимые достижения связываются у нас с космосом. Хотя чего там людям делать, не совсем понятно. Но что есть, то есть. Вот и посмотрим, что за минувший год мы достигли в деле освоения этого холодного и чуждого нам мира.

К сожалению, Роскосмосу похвастаться особенно нечем. А вот остальным есть. Не будем расставлять приоритеты сделанного и важность осуществленного для будущего нашей цивилизации, а просто напомним о наиболее важных событиях.

Межпланетная станция Voyager 2 вышла 5 ноября в межзвездное пространство. Она была запущена летом 1977 года и сейчас находится примерно в 18 млрд километров от Земли. Сигналы от нее идут до Земли чуть более 16 часов. Но идут и доходят! Ранее за границы солнечной системы вышел старший брат Voyager 2 – Voyager 1. Ученые считают, что поддерживать какую-то связь с межзвездными путешественниками удастся до 2027 года. Конечно, никакой полезной информации они на Землю сейчас передать не смогут, но сам факт выхода этих аппаратов за пределы Солнечной системы является одним из величайших достижениях человеческой мысли и технологий.

26 ноября прошедшего года миссия InSight совершила мягкую посадку на Марс. НАСА сделало это в восьмой раз в истории человечества. Очередной марсоход (уже третий по счету) начал свое путешествие по поверхности красной планеты. Нам в освоении Марса похвастаться сейчас нечем.

Китайская миссия Chang'e 4 благополучно достигла обратной стороны Луны, совершив там мягкую посадку, а луноход передал первые панорамные съемки места своего прилунения. Это первая миссия на обратную поверхность нашего спутника. Проблема состоит в том, что Луна вращается вокруг своей оси с таким же периодом, как и Земля. Сложность экспедиции на обратную сторону Луны заключается в том, что сигналы, передаваемые со спускаемого аппарата, до Земли дойти не могут. Поэтому Китаем был запущен еще один аппарат, вращающийся вокруг Луны и являющийся ретранслятором сигналов, который посылает китайский луноход. Таким же путем только в обратном направлении команды Земли передаются на Луноход.

Американская миссия OSIRIS-REx достигла астероида «Бенну», считающегося одним из самых опасных для Земли космических объектов. Его диаметр составляет 500 метров, а период вращения вокруг Солнца – 1,2 года. В 2135 году «Бенну» пройдет на расстоянии 300 тыс. километров до Земли. Пребывание станции OSIRIS-REx на орбите «Бенну» продлится два года. После этого, в 2023 году на Землю будут доставлены образцы грунта астероида. Они станут самыми внеземными объектами, когда-либо доставляемыми на Землю.

Японская миссия Hayabusa 2 впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность астероида, который называется Рюгу и диаметр которого оценивается в 0,92 километра. К 2023 году на Землю будут доставлены образцы грунта астероида. Возможно, их анализ позволит прояснить неизвестные детали происхождения нашей Солнечной системы.

Миссия BepiColombo – совместное детище Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, стартовала в направлении к Меркурию – ближайшей к Солнцу планеты солнечной системы. К 2025 году к планете будут доставлены два орбитальных аппарата, которые займутся ее детальным изучением. До этого подробно ближайшую к Солнцу планету изучала с марта 2011-го по апрель 2015-го американская станция MESSENGER.

12 августа с мыса Канаверал была запущена миссия PSP, предназначенная для изучения Солнца. В декабре 2024 года станция приблизится к нашей звезде на расстояние в 8,86 ее диаметра. Основная задача миссии – изучение солнечной короны и источников солнечного ветра.

Миссия NASA New Horizons, пролетевшая мимо Плутона – самой далекой планеты солнечной системы, начинает изучение астероидов из так называемого «пояса Койпера», расположенного далеко за орбитой Плутона. Результаты этих исследований мы узнаем уже в этом году.

Да, России похвастаться особо не чем. Но тут возникает вопрос. А нужен ли нам этот дальний космос? Нет, конечно, присутствует ностальгия по временам, когда мы «были впереди планеты всей». Но если отбросить амбиции и взглянуть на вещи трезво. Мы – бедная страна. Нам, как говорит президент Путин, надо совершать технологические прорывы, входить в число ведущих экономик мира, достичь 3% годового роста ВВП. И сделать это очень непросто, в силу ряда известных причин (см. выступление Кудрина на Гайдаровском экономическом форуме).

Ближний космос, конечно, забывать нельзя. Это и спутники связи, и навигационные системы, и возможности следить за природными процессами на Земле, и многое еще чего. Военное применение космических средств тоже никто не исключал.

Но вывод всех подобного рода аппаратов является сейчас, по большому счету, рутинной задачей. Да, с коммерческой точки зрения во всем мире идет жесточайшая конкуренция между разными типами ракетоносителей. И в этой конкурентной борьбе надо участвовать. Потому что каждый такой пуск стоит десятки миллионов долларов, а стран, не имеющих своих носителей и космодромов, но заинтересованных в коммерческом использовании околоземного космоса, становится все больше и больше. И за этот растущий рынок надо бороться.

А вот разработка систем, способных достичь планет и окраин солнечной системы? Зачем оно нам с практической точки зрения? Да, осуществление каждой подобной миссии дает новый импульс развитию технологий и нашего понимания устройства мира. Но дело все в том, что дистанция между подобными технологическими разработками и их применением к решению задач экономического развития, очень долгая. Так не проще ли сосредоточить свои усилия сразу на Земле. Тем более что у нас есть чем заниматься.

А что касается чисто научной информации. Она сейчас открыта. И все данные, добытые той или иной миссией, становятся доступными для всего мирового научного сообщества. Потому что, зачастую, информация, получаемая с космических станций, требуют огромных усилий по их компьютерной обработке и последующему осмыслению.

На этом и стоит, наверно, сосредоточить усилия наших ученых. Тем более что такой опыт уже есть. И он связан не только с космосом, но, например, и с изучением микромира (Большой адронный коллайдер и масса других аналогичных, пусть и менее масштабных, проектов).

А освоение космоса? СССР и Россия и так были здесь пионерами и внесли такой вклад в развитие этого дела, который человечество никогда не забудет.