Основатель НТВ покончил с собой, граждане Испании – самые здоровые в мире и другие новости вторника

Программы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжатся с 1 марта этого года, передает ТАСС. По данным Минпромторга, с помощью госпрограмм стимулирования спроса на автомобили в 2018 году было реализовано 134,8 тыс. автомобилей. На программы поддержки спроса в автопроме в 2018 году Минпромторгом было направлено 31,9 млрд руб.

До 28 февраля Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, продлевающие амнистию капиталов до 1 марта 2020 года, сообщает ТАСС.

Испания заняла первое место по уровню здоровья населения, передает Bloomberg. Второе и третье места поделили Италия и Исландия. Россия расположилась на 95 позиции. Всего рейтинг охватил 169 страны. Из замыкающих список 30 стран, 27 расположены в Африке южнее Сахары, оставшиеся три – Гаити, Афганистан и Йемен.

Игорь Малашенко – один из создателей телеканала НТВ и его бывший гендиректор, скончался на 65 году жизни, сообщает «Интерфакс». По словам источников, хорошо знавших Малашенко, это произошло в Испании. Игорь Малашенко покончил с собой. Испанская полиция никаких комментариев пока не давала.

В Газпроме не опасаются конкуренции со стороны производителей сжиженного природного газа (СПГ). По итогам прошлого года экспорт российского газа в Европу вырос до 208,1 млрд кубометров, что в три раза больше суммарных поставок всех мировых производителей СПГ на европейский рынок и в 55 раз больше поставок в Европу СПГ из США, передает РИА Новости.