Оружие Победы. Как советскую промышленность мобилизовали на Великую Отечественную войну?

За первые полгода войны на оккупированных территориях СССР остались тысячи предприятий и самое главное - 40% населения страны. Но в этот и все остальные четыре военных года оружие и технику на фронт поставляли беспрерывно - из блокадного Ленинграда, из пекла Сталинградской битвы, с полутора тысяч эвакуированных за Урал и воссозданных на пустом месте военных заводов. Производство не останавливали обстрелы, холод и голод. К станкам становились женщины и подростки. Каждый цех был линией фронта, на которой жертвовали всем для Победы.

Неравные силы

Нельзя забывать, что в Великую Отечественную войну Советский Союз воевал не просто с «нацистской Германией», а почти со всей Европой, принудительно объединенной Гитлером.

Общая стоимость материальных ценностей и продовольствия, вывезенных Германией с оккупированных европейских территорий в 1941 году вдвое превысила ее годовой доход.

На гитлеровскую «военную машину» работали 12 млн рабочих на 6,5 тыс. предприятий в оккупированных странах Европы.

Здесь же, особенно в странах Восточной Европы, Гитлер черпал людские ресурсы. Не зря принято говорить, что на СССР напали немецко-фашистские захватчики – помимо этнических немцев среди них были мобилизованные на войну представители всех народов Европы. В 1941 году Германия и её союзники занимали территорию с населением 290 млн человек.

В СССР к 22 июня 1941 г. проживало 195 млн человек, экономический и военный потенциал тоже был намного меньше.

К ноябрю 1941 года из-за оккупации большей части своей европейской территории гитлеровской армией Советский Союз потерял 63% добычи угля, 68% выплавки чугуна и 60% алюминия, то есть львиную долю ресурсов для производства оружия.

И самое главное – в оккупации осталось около 40 процентов трудоспособного населения.

За первые полгода войны валовой выпуск промышленной продукции в СССР снизился более чем в два раза. В отдельных отраслях и вовсе была катастрофа. Так, выпуск подшипников сократился в 21 раз, прокат цветных металлов - в 430 раз. Были порваны все производственные цепочки, тысячи предприятий не успели эвакуировать – разве что взорвать, чтобы не достались врагу.

В огне и под огнем

В этой ситуации наша страна совершила невозможное.

Вернее то, что было возможно лишь в созданной в СССР плановой, мобилизационной экономике и благодаря общенациональному патриотическому подъему.

Блокадный Ленинград сам обеспечивал свою оборону – до конца 1941 года предприятия города отправили на Ленинградский фронт более 12 тысяч автоматов и сигнальных пистолетов, 7,7 тысяч минометов, 2,3 тысячи артиллерийских орудий и 41 реактивную установку а также более 7 миллионов снарядов, мин и гранат.

Ленинград участвовал в битве за Москву – в ноябре 1941 года самолетами до Череповца, а после сборки поездами сражающимся за столицу воинским подразделениям отправили 926 минометов, 431 пушку и к ней 39,7 тысяч 76-мм бронебойных снарядов.

Всю войну в Ленинграде в голод, холод, под бомбежками и артобстрелами выпускалось более 150 наименований оружия, техники, боеприпасов, инженерного имущества и средств связи.

Их создавали в основном женскими руками - доля женщин среди рабочих ленинградских заводов составляла 74% в 1943 году.

В Сталинграде еще до войны был самый крупный в СССР металлургический комбинат. После эвакуации в город трех десятков военных заводов из западных областей страны к началу 1942 года он стал одним из ключевых центров танковой промышленности СССР. Здесь выпускали до 500- 550 танков в месяц, в том числе Т-60 и Т-34. 1-я гвардейская танковая бригада генерала Катуков сформировалась в Сталинграде, получая танки со Сталинградского тракторного завода.

Вплоть до эвакуации в августе 1942-го из заводских цехов Сталинграда новые и отремонтированные танки шли прямиком в бой.

И первое что сделали после победы в Сталинградской битве – в марте 1943-го на полуразрушенном заводе провели капитальный ремонт танков Т-34 и КВ, дизелей В-2, а в апреле на фронт отправили танковую колонна «Ответ Сталинграда».

Челябинский тракторный завод, на который эвакуировали оборудование Харьковского и Кировского заводов в войну стал "Танкоградом" - главным центром по производству танков и артиллерии в стране. Здесь выпускали легендарные «Катюши», а каждый третий танк, боевой самолет, патрон, мина, бомба, фугас и реактивный снаряд изготавливались из челябинской стали.

В следующих публикациях «Капитал страны» подробно расскажет об этих городах и заводах.

Герои труда

Новые заводы на Урале и в Сибири создавали за три-четыре месяца, устанавливая на пустующих площадках оборудование эвакуированных из западной части страны 1523 военных предприятий.

Когда они заработали на полную мощность наряду с уже имевшимися на восточных территориях предприятиями, промышленность СССР стала расти, и на фронт пошли новые боеприпасы и техника. Боевые потери вооружения полностью восполнялись.

В ходе войны Советская Армия израсходовала свыше 10 млн. тонн боеприпасов. Военная промышленность поставила около 500 тыс. вагонов отдельных элементов выстрелов на артиллерийские базы, где они собирались в готовые снаряды и отправлялись на фронт.

Этот колоссальный объем работы по сборке снарядов выполняли в основном женщины, старики и подростки. Они по нескольку дней не выходили из цехов, стояли у конвейеров по 16–18 часов в сутки, прерываясь лишь на сон и прием скудной пищи.

На заводах рабочий день официально по-прежнему составлял 8 часов, но почти ежедневными стали трехчасовые сверхурочные работы, не было гарантированных выходных и отпусков, невозможно было уволиться по собственному желанию.

Не только на оборонных, но на гражданских предприятиях была практически военная дисциплина.

Да, переработки оплачивались по повышенному тарифу, за неиспользованные отпуска начислялись компенсации. Объем этих компенсаций, которые были выплачены уже после войны, составил 1,1 млрд рублей.

Но компенсировать таким образом ущерб здоровью было невозможно. Да и очевидно, что советские люди работали «на износ» не ради денег, которые в военных условиях особо не на что было потратить.

У станков и конвейеров они сражались за Победу.

За то, чтобы у их близких, которые ушли на фронт, было чем защищать и защищаться от врага.

«Катюша», «Зося» и Т-34

Был не только обеспечен рост массового производства вооружения и боеприпасов, но и созданы качественно новые образцы стрелкового вооружения, наземной и зенитной артиллерии, в рекордно короткие сроки поставлены на конвейер, а затем активно применялись советскими войсками в военных операциях Великой Отечественной войны.

Легендарная "Катюша" - одна из первых в мире систем залпового огня была принята на вооружение за день до начала Великой Отечественной войны.

Впервые эту машину реактивной артиллерии БМ-13 применили в бою 14 июля 1941 года близ железнодорожной станции города Орша в Белоруссии, уничтожив скопление немецкой боевой техники на железнодорожном узле. А к осени 1941 года БМ-13 широко применялась на разных фронтах, зачастую меняя ход боевых действий.

«Катюша» делала залп зарядом из 16 ракет за 7-10 секунд. В ходе войны было произведено около 7 тысяч установок, причем выпускали разные модификации "Катюши" с увеличенным числом направляющих и другими версиями ракет. БМ-13 сняли с производства в октябре 1946 года.

В феврале 1942 года на вооружение Красной армии была принята 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-3.

Это универсальное орудие, способное одинаково эффективно уничтожать вражеские танки, артиллерию, минометы, полевые фортификационные сооружения, а также пехот

у. Пушку назвали ЗиС-3 потому, что производилась она на заводе им. Сталина в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Это название «ЗиС» было принято расшифровывать как «залп имени Сталина», но сами артиллеристы дали ей прозвище «Зося».

Эта «боевая подруга» могла вести огонь как из глубины обороны с закрытых позиций, так и прямой наводкой по противнику на передовой. Впервые ЗиС-3 массово применили на Курской дуге, а впоследствии - при штурме Берлина.

Эта пушка стала самой массовой артиллерийской системой Второй мировой войны.

И хотя выпуск ЗиС-3 прекратился почти сразу после войны, она до сих пор стоит на вооружении в Камбодже, Намибии, Никарагуа и Судане. А в Европе в последний раз ее успешно применяли в боях в ходе гражданских войн на Балканах в 90-х и начале «нулевых» годов.

Легендарный средний танк Т-34 был разработан накануне войны.

Его приняли на на вооружение с условием довести основное бронирование до 45 миллиметров, улучшить обзор, установить 76-миллиметровую пушку и дополнительные пулеметы. К началу Великой Отечественной успели выпустить чуть более тысячи Т-34. В военные годы производство этого танка развернули на заводе "Красное Сормово" в Горьком, на "Уралмаше" в Свердловске, "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле и в основном - на Челябинском тракторном заводе.

В 1944 году серийно стали выпускать модификацию Т-34-85 с новой башней, усиленной броней и 85-миллиметровым орудием.

Всего было изготовлено более 84 тысяч Т-34.

Этот простой в производстве и обслуживании танк стал «долгожителем» - после Великой Отечественной войны он в 1950-1980-е годы поучаствовал во многих вооруженных конфликтах в Азии и Африке, а в Европе в последний раз применялся в бою в 90-х во время войны в Югославии.

Помимо тысяч единиц боевой техники, советская промышленность в 1941-1945 годах поставила на фронт сотни тысяч орудий и минометов, несколько миллионов единиц стрелкового оружия, сотни миллионов снарядов и мин, десятки миллиардов патронов.

Этим оружием, зачастую изготовленным руками женщин и детей, Красная Армия проложила путь к Берлину, путь к Победе.

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