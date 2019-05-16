Оружие или экология? Что представляет собой главную угрозу человечеству?

«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу - исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», - так сказал бывший директор Службы Внешней Разведки (СВР) России Вячеслав Трубников. Военный человек заявил, что главная угроза человечеству связана вовсе не с возможностью ядерной войны, а с экологической катастрофой. Давайте попробуем разобраться насколько он прав или не прав

Киотское соглашение

Это, конечно, главная тема, которая постоянно поднимается в СМИ, обсуждается на межгосударственном уровне и имеет большое число паразитирующих на ней ученых. «Глобальное потепление» связывают с деятельностью человека, а именно, с выбросами парниковых газов (водяной пар, углекислый газ, метан и озон), происходящих в результате сжигания углеводородов – хоть в теплоэнергостанциях (ТЭЦ), хоть в двигателях внутреннего сгорания. В 1992 году было подписано так называемое «Киотское соглашение», обязывающее развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Выполняется оно или нет, сказать сложно. Так, например, китайская энергетика, построенная на сжигании угля, периодически приводит к резкому загрязнению атмосферы, особенно в крупных городах, в частности, в Пекине. Но бурное развитие экономики этой страны не позволяет перейти к более экологически чистым видам топлива. Теперь вот и Дональд Трамп настаивает на выходе США из Киотского соглашения, считая, что оно сдерживает развитие американской экономики. А что там в других странах делают вид, что выполняют соглашение. Но как оно на самом деле происходит – непонятно.

Очередное глобальное потепление?

За многие миллионы лет климат на Земле кардинально менялся. Это было связано, как предполагают ученые, с космическими катастрофами (столкновение Земли с крупными астероидами) и с процессами, происходящими в недрах нашей планеты (грандиозные извержения вулканов). Так называемое «великое оледенение», по геологическим меркам, произошло совсем недавно – каких-то 10 – 12 тысяч лет назад. Вся Европа, за исключением ее южной части, была покрыта льдами. Льды доходили до широты, на которой расположена Москва, спускались еще дальше к югу по руслам Дона и Днепра. А в Сибири ничего подобного не было. Никаких вечных льдов. Почему? Существует гипотеза, что оледенение было следствием тогдашнего глобального потепления. Стали таять арктические льды, и огромные массы пресной воды обрушились в северную часть Атлантического океана. Более легкая пресная вода оказалась на поверхности и перекрыла Гольфстрим, который и нес тепло в Европу. Так и началось оледенение.

Кстати о Гольфстриме. Причины его существования до конца не выяснены. До сих пор непонятно, какие факторы влияют на его жизнедеятельность. А ведь от этого зависит будущее всего Европейского континента. Может ли повториться катастрофа великого оледенения? Тем более, что период глобального потепления вроде бы наступает. Связано ли это все с деятельностью человека, или это естественные циклы жизни Земли – неизвестно. И, самое главное, как на эти процессы может повлиять человек. Ведь наша цивилизация – именно цивилизация, а не отдельные племена homo sapiens, существует всего несколько тысяч лет – ничтожный срок по геологическим меркам.

Эль ниньо и Ла ниньо

Дело не только в Гольфстриме. С ним все пока в порядке - течет себе и течет. А вот у тихоокеанского побережья Южной Америки существуют два океанических течения, так называемые Эль ниньо и Ла ниньо, периодически возникающие и сменяющие друг друга. Одно из них теплое, другое холодное. Причины этого явления до конца не известны. Но то, что они влияют на природные процессы во всем мире, уже доказано. Вот только несколько примеров. 1997 год. Пожары уничтожили леса Индонезии и Австралии. Проливные дожди и наводнения обрушились на Южную Америку. Общий ущерб от стихии составил около 50 миллиардов долларов. Причиной всех этих бедствий стало Эль-Ниньо (по-испански – младенец). Так называют аномальное потепление поверхностных вод Тихого океана у берегов Эквадора и Перу, случающееся раз в несколько лет. В период Эль-Ниньо температура поверхности океана в прибрежной зоне повышается на 6-10° Цельсия. За последние 20 лет прошлого века отмечены пять активных циклов Эль-Ниньо: 1982-83, 1986-87, 1991-1993, 1994-95 и 1997-98 годы.

Ла-Ниньо - противоположность Эль-Ниньо, проявляется как понижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана. Такие циклы отмечались в 1984-85, 1988-89 и 1995-96 годах. Тогда непривычно холодная погода устанавливается на востоке Тихого океана. В эти периоды в Индокитае, Индии и Австралии наблюдались мощные муссонные дожди. Страны Карибского бассейна и США при этом страдали от засух и смерчей. Ла-Ниньо оказывало влияние и на Россию. Весна, в годы активности этого явления, бывала холодной. Летом сохранялся очаг отрицательных аномалий над Дальним Востоком и Восточной Сибирью, а над Западной Сибирью и Европейской частью России появлялись очаги положительных аномалий температуры воздуха. В годы Эль-Ниньо наблюдались теплые зимы над большей частью нашей территории. Очаг отрицательных аномалий прослеживался лишь над северо-востоком Евразии.

Ла-Ниньо, как и Эль-Ниньо, чаще всего возникают с декабря по март. Различие в том, что Эль-Ниньо возникает в среднем один раз в три-четыре года, а Ла-Ниньо - раз в шесть-семь лет. Оба явления несут с собой повышенное количество ураганов, но во время Ла-Ниньо их бывает в три-четыре раза больше, чем при Эль-Ниньо.

Исследования показали, что этот феномен существует не менее 100 тысяч лет. Колебания температуры поверхностного слоя океана от экстремально теплых к нейтральным или холодным происходят с периодами от 2 до 10 лет. Причины этого явления непонятны. Человек здесь явно ни при чем. Но важно отметить, что эти, казалось бы, локальные события (побережье Южной Америки) влияют на климат всей Земли. Так что наша планета, несмотря на присутствие людей, живет какой-то своей, до сих пор нам непонятной жизнью.

Мусорные острова

В середине Тихого океана существует так называемый «мусорный остров» - самое большое подобное образование в мире. Океаническими течениями туда сносятся пластиковые бутылки и другие отходы. Его площадь составляет, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1,5 миллионов квадратных километров. Для сравнения - площадь Франции всего 643 801 квадратных километров. На этом участке океана находится более 100 миллионов тонн мусора.

Карта мусорных островов

Конечно, слово «остров» в данном случае является метафорой. По сути, эта грандиозная свалка представляет собой своего рода «суп» из фрагментов пластика, которые плавают на глубинах до ста метров. Считается, что более 70% пластика опускается в придонные слои. Так что оценить истинные масштабы бедствия мы даже не можем. Проблема состоит еще и в том, что пластик прозрачен и не может быть зафиксирован со спутников. Сегодня площадь всех мусорных пятен в мировом океане превосходит даже территорию США и постоянно растет. Основными источниками загрязнения считаются Индия и Китай.

Китай и Индия являются главными загрязнителями

Если такая тенденция сохранится, то через какое-то время под угрозой окажутся все страны тихоокеанского бассейна. Кстати, похожий остров существует и в Атлантическом океане в Саргассовом море – это там, где расположен знаменитый Бермудский треугольник.

Экологи бьют тревогу. Пластик не разлагается, а только измельчается. Он приводит к гибели птиц, рыб и морских животных, смертельно опасен и для человека. Дело в том, что пластиковые гранулы, попадающие в океан, действуют как «химические губки», притягивая химикаты и пестициды. Вся эта «прелесть» попадает в рыбу, а потом и на наш стол.

Мусорные островова вблизи

С этим надо что-то делать. Даже если все станут законопослушными (хотя в это с трудом верится), и выброс пластика сведется к нулю, то уже имеющиеся острова останутся. И здесь вся надежда на генетику. Может быть, ученым удастся создать вид бактерий, которые будут питаться этим пластиком и перерабатывать его во что-то вполне безобидное.

А что в России?

Проблема утилизации мусора сейчас становится одной из самых актуальных. Особенно, в России, где мусорные бунты населения стали уже повседневной реальностью. Захоронение мусора на полигонах окружающую действительность не улучшает. Рекультивация таких объектов, как правило, не производится и эти свалки превращаются в «мусорные Монбланы», источающие ядовитые испарения от разлагающихся отходов. Сейчас строятся мусоросжигательные заводы. Но такой хрен редьки не слаще. Продукты сгорания летят в атмосферу и отравляют жизнь жителей окрестных населенных пунктов. Тем более, что наши бизнесмены и власти зачастую покупают заводы устаревших конструкций (экономия или воровство денег), имеющие малое число фильтров, призванных улавливать продукты горения. С раздельным сбором отходов (стекло, бумага, твердые бытовые отходы) дело тоже не просто. Население к этому пока не привыкло. Куда проще сваливать все в одно помойное ведро и выносить накопленное в нем «богатство» в один контейнер, чем производить сортировку. Да и раздельных контейнеров в населенных пунктах – раз-два и обчелся.

Смертельные города

В России есть целый ряд городов, которые существуют за счет построенных там предприятий – еще так называемых «гигантов советской индустрии». Тогда, в прошлом веке, об экологии никто и не думал. Ни у нас, ни во всем мире. На сегодняшний день модернизация и экологичные технологии дошли, мягко говоря, не до всех заводов.

г.Красноярск

Список российских городов, самых опасных для проживания по причине загрязнения окружающей среды, хорошо известен, хотя разные эксперты по-разному выбирают «победителей» этого соревнования. Но есть «лауреаты», которые входят во все списки. По оценке Минприроды это Красноярск, Магнитогорск и Норильск. В черный список самых грязных городов вошли также Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск и Асбест. При этом Минприроды назвало Красноярск «зоной экологического бедствия».

А что делать? Останавливать градообразующие предприятия и производить их реконструкцию? А люди, которые там работают и получают свою зарплату? Они окажутся временно безработными? А жить тогда на что? Вот они, жители экологически неблагополучных регионов, и говорят, мол, черный снег выпадает - так это ничего, мы привыкли, выживем как-нибудь.

Точно так же говорят жители других стран, которые испытывают серьезные экологические проблемы, сталкиваются с ростом хронических заболеваний.

Экосистема Земли

Да, возможности экосистемы Земли не безграничны.

Но люди постоянно ищут пределы этих возможностей. Вот, например, массовая вырубка лесов. Понятно, что древесина нужна. Но также понятно, что леса – это «легкие планеты». Они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. А без него – никуда. Мы им дышим. И не только мы, а и все живое на Земле.

Та же проблема с исчезновением определенных видов животных. Начиная с насекомых, птиц и заканчивая млекопитающими. А это серьезно. Ну, казалось бы. Вымерли какие-то там, к примеру, муравьи. Велика ли важность? А вот и велика. Потому что в природе все взаимосвязано. Этот, никому не ведомый муравей, поедает тлю, которая уничтожает леса. А этими муравьями питается кто-то еще. И так далее.

Невидимые на первый взгляд экологические цепочки, сложившиеся в результате эволюции, поддерживают тот баланс всего живого, который и дает человеку существовать на этой планете. Если его разрушить – то жизнь на Земле… Она, конечно, в той или иной форме сохранится. А вот человечеству придется отправляться куда-нибудь на другую планету. Если, конечно, найдется подходящая для жизни. Пока что не обнаружили в известном нам космическом пространстве.

Так что нужно беречь ту уникальную планету, что нам досталась.