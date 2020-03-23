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Организаторы выставок просят российское правительство защитить отрасль от коронавируса

23 Марта 2020 807 0 События и факты
Организаторы выставок просят российское правительство защитить отрасль от коронавируса

Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) опубликовал на своем официальном сайте Меморандум в адрес Правительства РФ с просьбой поддержать конгрессно-выставочную отрасль, серьезно пострадавшую в результате карантина, введенного из-за распространения Covid-19.

Принятые Правительством РФ меры связи с распространением коронавируса стали серьезным  испытанием для конгрессно-выставочной деятельности.

До 10 апреля в нашей стране отменены все публичные мероприятия с участием более 50 человек. Более 300 выставок запланированных на этот период отменены или перенесены на неопределенный срок. По расчетам РСВЯ, это нанесет отрасли ущерб в размере более 50 млрд рублей. Часть компаний обанкротятся и своих рабочих мест  лишатся более 140 тысяч человек.

При этом может сложиться эффект домино – кризис в конгрессно-выставочной деятельности негативно скажется на смежных отраслях. Выставочная индустрия обеспечивает приблизительно 3% ВВП России. Однако меры поддержки отрасли не включены в перечень ранее принятых Правительством РФ антикризисных мер.

В связи с этим участники рынка обратились с просьбой  о помощи к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Меморандум подписан президентом ТПП России С. Катыриным, президентом РСВЯ С. Воронковым, директором НКБ А. Калачевым и другими руководителями крупнейших компаний выставочного бизнеса.

Чтобы присоединиться к меморандуму "О необходимости поддержки конгрессно-выставочной деятельности как стратегически важной отрасли для России", необходимо прислать скан своей подписи в формате JPEG или PDF, указав при этом название организации, ФИО и должность подписанта, на адрес электронной почты info@ruef.ru.

Ознакомиться с текстом меморандума и узнать все подробности можно на сайте https://www.ruef.ru

 

 

 

 

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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