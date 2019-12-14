Органически не переваривают? Как в России будут гарантировать экологическую чистоту продуктов

На этой неделе Росстандарт утвердил шесть национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Власти рассчитывают увеличить внутренний рынок и экспорт российской «зеленой» продукции. Бизнес опасается, что придется убирать с полок импортную «органическую» продукцию.

История вопроса

Создать российский бренд экологически чистых товаров, еще в феврале этого года поручил Владимир Путин, выступая с посланием Президента России Федеральному собранию РФ.

Перед правительством поставили задачу разработать такие стандарты и требования, которые будут подтверждать, что при производстве сельхозпродукции и продовольствия используются только безопасные для здоровья человека технологии.

Глава государства отметил, что «зеленая» продукция должна быть ориентировано не только на внутренний, но и на внешний рынок.

В августе Росстандарт создал проектный технический комитет по стандартизации «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие».

Новые российские стандарты, в которых прописаны требования к производству, хранению и транспортировке экологичных продуктов, а также к применяемым при их производстве удобрениям, разработали эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями.

Это свод требований, направленных на сокращение негативного влияния сельхозпроизводства на окружающую среду и здоровье человека.

По данным Роскачества, с помощью стандартов производители смогут подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов. И те, кто подтвердил этот самый переход, смогут применять специальную маркировку «зеленой» продукции.

Жестче Евросоюза

По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, стандарты были разработаны с учетом европейского и международного опыта. А, по мнению президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, некоторые из новых российских требований жестче экологических стандартов Евросоюза, которые считаются сегодня самыми прогрессивными.

Так, содержание кадмия и других тяжелых металлов в удобрениях, произведенных в России, не сможет превышать показатель 20 мг/ кг.

Это втрое меньше, чем в принятом этим летом ЕС едином лимите по содержанию кадмия в удобрениях — 60 мг на 1 кг действующего вещества. Но действовать этот лимит начнет по всей Европе лишь через пару лет. А пока что разброс очень большой - в Венгрии, Словакии, Финляндии можно применять удобрения с содержанием 22 мг/кг кадмия, а во Франции и Бельгии - 90 мг/кг.

Напомним, что кадмий — токсичный металл, который может поражать внутренние органы и скелет человека, стать причиной онкологических заболеваний.

Органический и экологический

Нынешним летом Минсельхоз России представил проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками».

Разработчики отмечают, что он направлен на сокращение негативного влияния производства и потребления на окружающую среду, здоровье человека, климат и природные ресурсы, а также должен содействовать развитию сельского хозяйства.

Этот закон позволит выделить «зеленую» сельхозпродукцию в отдельный сегмент рынка, который займет нишу между продуктами массового производства и органическими продуктами питания.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, продукция с улучшенными экологическими характеристиками должна быть гораздо более доступной по цене, чем эксклюзивная органическая продукция, но без снижения требований по качеству.

Планируется, что новый закон будет принят российским парламентом в следующем году и вступит в силу с января 2021 года.

А с 1 января 2020 года в силу вступает закон об органической продукции, определяющий, в том числе, и правила ее производства.

Еще летом «Русбренд», который объединяет крупнейшие иностранные компании, импортирующие в Россию продукты питания, заявлял, что требования этого закона могут привести к резкому сокращению импорта органических продуктов и обернуться «миллиардными убытками» для зарубежных поставщиков и российских ритейлеров.

В Минсельхозе сразу же заявили, что никаких запретов на продажу импортных сельхозпродуктов не вводится.

Но если требования страны-экспортера не соответствуют российским стандартам, то в России нельзя будет использовать для этих продуктов маркировку «органический».

Поставщиков и продавцов импортных продуктов питания это утешает слабо. Ведь именно знак «органический продукт» оправдывает в глазах покупателей завышенную цену.

Проведенное ВЦИОМ исследование говорит о том, что половина россиян (52 процента) при выборе продукта отдают предпочтение тому, что промаркирован как «экопродукт» или «органический продукт».

Но до сих пор подобная маркировка в России не была проверена требованиями закона. И, как считают эксперты, чаще всего была лишь маркетинговым ходом производителей, который стремятся привлечь внимание покупателей к своему продукту.

«Зеленый клуб» в России

Новый закон и национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции начнут действовать в России не раньше 2021 года.

Но российские производители минеральных удобрений, представители АПК и торговых сетей уже объединяются в так называемый «Зеленый клуб» - ассоциацию производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками.

«Зеленый клуб» соединит все звенья цепочки производства продуктов питания.

Российские производители удобрений, прежде всего, участвовавшие в разработке стандартов «Фос Агро» и «Уралкалий», заявили, что готовы к сертификации своей продукции по новым нормам. Они обещают, что этот процесс пройдет без дополнительных затрат для потребителей и не увеличит стоимость удобрений.

Ведь новые стандарты не ограничивают объемы применения минеральных удобрений и не сдерживают интенсификацию сельского хозяйства.

Российские аграрии по-прежнему смогут закупать высококлассные минеральные удобрения российского производства по более низкой цене, чем зарубежные и тем самым сохранят ценовую конкурентоспособность своей продукции.

Мера разумного

«Разумное, профессиональное применение удобрений не приводит к загрязнению или деградации почв, но позволяет максимально эффективно использовать каждый гектар пашни. Интенсивное сельское хозяйство на основе экологически чистых минеральных удобрений позволит удовлетворять растущий потребительский спрос на «зеленые» продукты питания, не увеличивая стоимость продуктовой корзины в России», - подчеркнул Андрей Гурьев.

Ряд экспертов отмечает, что даже органическое земледелие не исключает применения веществ, содержащих металлы, а для защиты посевов от сорняков и вредителей аграриям в любом случае необходимы как биологические, так и химические препараты.

«Полезность и питательные свойства продукции не зависят от применяемых средств защиты растений при соблюдении технологии их использования, Все средства защиты растений имеют определенные зарегистрированные регламенты. И при строгом соблюдении этих регламентов применение таких препаратов в сельском хозяйстве безопасно и для окружающей среды, и для здоровья человека. Это подтверждается многолетними научными исследованиями»,- отмечает директор Инновационного центра защиты растений Александр Лаптиев,

Проще говоря, здесь, как и в медицине, действует известная формула «Любое лекарство может стать ядом – все дело в количестве».

Конкурентные преимущества

В Российской ассоциации производителей удобрений отмечают, что наши аграрии могут использовать доказанную экологическую чистоту минеральных удобрений отечественного производства, как конкурентное преимущество при экспорте сельхозпродукции.

Стратегия развития российского агропромышленного комплекса до 2024 года предусматривает рост экспорта сельхозпродукции до $45 млрд.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает, что доля «зеленой» продукции при этом может достичь 10−15 процентов.

По его мнению, для достижения этой цели нужно в сжатые сроки утвердить все нормативно-правовые акты и «очень грамотно сработать с нашими западными партнёрами», которые готовы покупать экологически чистую продукцию.

При этом власти рассчитывают, что новые стандарты, прежде всего, дадут возможность российским потребителям выбирать действительно более качественные и полезные для здоровья продукты питания.

Свежие данные опроса ВЦИОМ говорят о том, что каждый третий россиянин под правильным питанием подразумевает потребление исключительно органических продуктов.

Львиная доля россиян (83 процента) предпочитает отечественные овощи, фрукты, бобовые, злаки и другие растительные продукты. И в этом вопросе «за ценой не постоит». Почти половина (48 процентов), выбирая продукты, в первую очередь ориентируются на их свежесть, и лишь 31 процент выбирает продукты в зависимости от цены.

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