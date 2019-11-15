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Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

15 Ноября 2019 62 0 Культура
Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

На состоявшейся в рамках VIII Международного культурного форума панельной дискуссии «Ценности культуры для нас и для будущего» обсудили важность сохранения баланса между традиционными ценностями и новыми технологиями.

Пути и цели сохранения культурного достояния народа, способы взаимодействия с современной публикой и межгосударственное взаимодействие в гуманитарной сфере стали основными темами обсуждения в первой панельной дискуссии стартовавшего вчера в Петербурге культурного форума. Необходимость говорить с современным обществом на понятном ему языке в своем выступлении подчеркнула руководитель отдела коммуникации и маркетинга Рейксмюсеум в Амстердаме Марийке Смоллеганге. Она рассказала, что связь со своей аудиторией музей (входящий в двадцатку самых посещаемых) ищет, используя социальные сети и пробуя разные подходы: ютуб-сериал, дискуссия в инстаграме, интервью с кураторами и реставраторами.

А главный хранитель Русского музея Ольга Бабина, рассказала об опыте внедрения новейших технологий с целью расширить доступ публики к богатым музейным коллекциям. Эксперт подчеркнула, что на данный момент у музея действует 220 виртуальных филиалов в разных регионах страны и за рубежом. Однако самой важной задачей музейной деятельности Ольга Бабина видит не столько просвещение, сколько воспитание «человека, который будет ценить и сохранять наследие культуры как собственное имущество».

Модератор дискуссии, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева подчеркнула, что интересный опыт достижения баланса между древним бережно охраняемым наследием и современным интенсивно развивающимся обществом показывает сегодня Азербайджан. «С одной стороны – страна с древнейшей культурой, а с другой, тот, кто был в Баку в последние годы, видел, что это богатая развивающаяся страна: небоскрёбы, высокие технологии. И проблема удержания баланса между древним и современным у вас, наверное, одна из первых», - обратилась она к руководителю сектора контроля культурных ценностей и реестров Министерства культуры Азербайджанской Республики Яшару Гусейнли.

Азербайджанский эксперт рассказал, что концепция культуры в Азербайджане рассматривает искусство в связке «вчера, сегодня, завтра». А кроме того, учитывает еще и проблему сохранения культурных ценностей от целенаправленного уничтожения во время вооружённых конфликтов. В связи с чем очень важной становится постоянная актуализация аспектов межгосударственного и межкультурного сотрудничества. «Азербайджан находится на стыке Европы и Азии, Востока и Запада. Исходя из этого, ещё в 2008 году Азербайджанская Республика инициировала глобальный Бакинский Процесс по межкультурному сотрудничеству, а в 2011 году в Баку впервые состоялся «Всемирный Бакинский Форум по Межкультурному Диалогу», с участием межгосударственных организаций и министров культуры стран мира», – рассказал Яшар Гусейнли и пригласил всех в Баку для участия в многостороннем обсуждении проблемы.

Значимость огромной работы по сохранению национального культурного наследия Азербайджана подчеркнула руководитель Центра РАД Наталия Красовская: «Сохранение культурных ценностей и наследия в Азербайджане поддерживается на самом высоком уровне. Серьёзным достижением и признанием ценности культуры Азербайджана является, например, то, что в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входит 13 азербайджанских объектов. Связи с Россией у Республики Азербайджан исторически очень сильны, и очень радует, что в последнее время проходит много межмузейных мероприятий, которые позволяют нашим странам лучше узнавать культуру соседей», - прокомментировала она итоги панельной дискуссии.

Напомним, что в следующем году Азербайджан станет специальным гостем Санкт-Петербургского культурного форума. По мнению депутата Госдумы, руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева, культурное сотрудничество стран лежит в основе укрепления стратегического партнерства России и Азербайджана. «Культура не только составляет основу национальной самобытности и объединяет народы, но и противостоит нарастающей в мире агрессии. Наша общая история и взаимный интерес к культурам друг друга и дальше будут способствовать укреплению связей между Россией и Азербайджаном, запуску новых совместных проектов во всех сферах», – заявил парламентарий.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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