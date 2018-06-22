Оптимизация Рогозина: ракеты «Протон» снимают с производства, а в Центре Хруничева сократят каждого второго

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что проект «Протон» будет закрыт. Это произойдет после того, как по подписанным контрактам будет произведено необходимое количество «Протонов». После закрытия проекта, по словам Рогозина, полеты будут совершаться исключительно с помощью «Ангары». Вместе с этим в российской космической отрасли в ближайшее время произойдет еще одно изменение: в рамках программы оптимизации планируется сократить численность персонала Центра имени Хруничева, что напрямую следует из свертывания проекта «Протон».

Миссия завершена

О том, когда именно предполагается закрыть «Протон», Дмитрий Рогозин не уточнил. В интервью РИА Новости он сообщил: «Эта дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре». Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что «Протон» как проект уже исполнил «свою историческую задачу», поэтому пора переходить к производству ракет нового поколения.

Напомним, что главной задачей одноразовой универсальной ракеты-носителя «Протон» является вывод космических аппаратов на орбиту и затем в космическое пространство. Сам проект был разработан в 1960-е годы в ОКБ-23, который в данный момент называется «Центр имени Хруничева». Изначально «Протоны» были двухступенчатыми, и их приписывали к среднетяжелому классу. А вот версия «Протон-К» представляет собой уже трехступенчатую ракету-носитель тяжелого класса. В 2000-х годах основной модификацией был «Протон-М». Стоимость запуска каждого «Протона» – около 65-70 млн долларов.

«Вечная государственная поддержка невозможна и неэффективна. Поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное — это ракета-носитель «Ангара» в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе супертяжелом классе. Крайне важно, чтобы эта ракета начала летать и серийно выпускаться», – отметил Рогозин.

Ситуация с центром Хруничева

В Государственном космическом научно-производственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева, том самом, где производятся «Протоны», в ближайшие несколько лет планируется провести серьезные сокращения, сообщает «Коммерсант».

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что в срок до 2025 года сокращение персонала произойдет на московской площадке центра, ракетном космическом заводе в Филях. Количество сотрудников завода может сократиться более чем в 2,5 раза, если быть точнее, то издание приводит следующие цифры: с 4256 до 1691 человека. Отмечается, что сокращение будет проходить в рамках оптимизации завода. Тогда же планируется провести ремонт части корпусов. Затем там будет размещено 2565 человек. Однако, вместе с этим, по словам собеседников, потребность существует только в 1691 работнике.

Комментируя ситуацию в беседе с изданием, представители Центра Хруничева рассказали о планах провести так называемую унификацию организационно-штатной структуры. Это необходимо для того, чтобы исключить дублирование функций. Кроме этого, сотрудники предприятия подтвердили, что в Москве будет сокращен блок административно-управленческого персонала.

Аварии и убытки

В прошлом году сумма убытка Центра Хруничева составила около 23,16 млрд руб. К концу весны предприятие оценивало свои долговые обязательства на сумму порядка 65 млрд. Эта огромная сумма сложилась из краткосрочных обязательств с погашением в 2018 году (16,3 млрд руб.), а также из долгосрочного с погашения в 2019–2021 годах (51,5 млрд руб.).

Коммерческие запуски с помощью ракет «Протон» были одной из статей доходов Центра. Но из-за того, что за последние несколько лет во время запусков происходили серьезные аварии, некоторые клиенты компании решили воспользоваться услугами другого «поставщика» – американской SpaceX. В разговоре с РБК генеральный директор «Космокурса» Павел Пушкин пояснил: «И пока «Протоны» не летали, те, кто их раньше закупал, перешли на американские Falcon». Для примера: в 2017 году запустили всего четыре ракеты «Протон», против 19 Falcon 9.