Оплатите долги соседей. ЦСР предложил «беспроигрышную» схему оплату долгов по ЖКХ

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с предложением: провести реформу товариществ собственников жилья. В результате реформы членами ТСЖ должны стать все, кто проживает в многоквартирных домах. Но главная «изюминка» инициативы состоит в том, что собственники жилья будут оплачивать долги неплательщиков. Предложение вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов: одни считают, что никто на должников не сможет лучше воздействовать, чем соседи. Другие же подчеркивают, что стоимость жилья и долг за ЖКУ несоразмерны, да и в целом в этой инициативе можно усмотреть нарушение права свободы собственности.

Схема реформы

Реформа, предложенная ЦСР, состоит в обязательном членстве ТСЖ всех собственников жилья многоквартирных домов. Соответствующие предложения, как сообщает РБК, описаны в аналитическом докладе ЦСР, который оказался в распоряжении редакции. Документ был подготовлен по итогам анализа жилищно-коммунального комплекса России.

Замысел Центра стратегических разработок состоит в том, что решение об учреждении ТСЖ, как и сегодня, будут принимать сами собственники жилья. И, если данное решение примут, то в состав товарищества в обязательном порядке будут включены все владельцы жилья в многоквартирном доме. Кроме этого, между ними всеми будет поделена так называемая «субсидиарная ответственность по общим обязательствам».

По факту это означает следующее: если у кого-то из собственников появились долги за услуги по управлению, ремонту, а также содержанию общего имущества в доме, то остальным придется расплачиваться за них. После этого долги будут взыскиваться с «виновного».

Сценарий взыскания

В документе ЦСР также представлены и варианты взыскания долгов. Так, например, если срок долга за услуги ЖКХ полгода и более, то обеспечительной мерой (залогом) в этом случае становится помещение должника. Далее, если долг в установленный законом срок не погашается, то помещение по решению суда могут передать ТСЖ. Чтобы такая схема работала, предлагается внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс.

«Создание такой конструкции ТСЖ не только обеспечит совместную ответственность собственников за состояние общего имущества, за оплату оказанных услуг, выполненных работ в отношении общего имущества, но и будет способствовать тому, что такие ТСЖ будут рассматриваться как надежные заемщики на финансовом рынке для модернизации общего имущества многоквартирных домов», – поясняют авторы документа.

Что касается существующей сегодня модели взаимоотношений, которая включает не только членов ТСЖ, но и «неприсоединившихся» собственников, то она, как считают в ЦСР, показала себя неэффективной и нестабильной.

Почему реформа «не зайдет»

Как считает представитель Минстроя, инициатива ЦСР выглядит нереалистичной. По сути, как отмечает собеседник РБК, она прямо копирует действующий сегодня в Европе порядок управления кондоминиумом.

«Состояние гражданского общества в России еще не достигло такого уровня, чтобы все жители многоквартирного дома согласились нести ответственность за соседа и выступать объединением собственников в качестве, по сути, корпорации», – сказал представитель ведомства. Он добавил, что в этом предложении Центра можно усмотреть «нарушение конституционного принципа права свободы собственности».

Изменить сегодняшнее законодательство, чтобы ввести новую схему работы ТСЖ, «вряд ли возможно». Так считает юрист практики по недвижимости и инвестициям фирмы «Качкин и партнеры» Вероника Перфильева.

«В том числе потому, что данные изменения предполагают возможность посягательства на конституционное право гражданина на жилище», – цитирует РБК эксперт. По ее словам, изменения необходимо будет вносить не только в Гражданский кодекс, но и в Жилищный кодекс, а также в Конституцию России.

Кроме этого, как отмечает ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук, стоимость жилья и долг за ЖКУ несоразмерны. В этом плане, по его словам, суд не пойдет на то, «чтобы накладывать арест на квартиру за то, что человек задолжал даже 100 тыс. руб.».

Сторонники инициативы

Другого мнения придерживается исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина. По ее словам, предложения ЦСР можно назвать правильными, поскольку никто не сможет лучше воздействовать на должников, чем жильцы дома. Эксперт убеждена, что инициатива по реформе пройдет.