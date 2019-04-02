Оплата в одно касание. Visa и Mastercard обязывают российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы направили в российские банки предписание о выпуске карт только с функцией бесконтактной оплаты. Для карт Visa эти требования вступают в силу прямо сейчас, в апреле, а для Mastercard — через два года. Поскольку эти карты дороже обычных с чипом, то, по мнению экспертов, у ряда российских банков вырастут издержки.

В ближайшее время ​Международные платежные системы Visa и Mastercard ждут от российских банков исполнения обязательств по выпуску только бесконтактных карт (NFC-технология), которые позволяют расплачиваться за покупку одним касанием.

По данным представителей кредитных организаций, таких как Альфа-банк, Райффайзенбанка и банка «Русский стандарт», которые приводит РБК, Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, а Mastercard через два года, с 12 апреля 2021 года. Что касается новой российской платежной системы «Мир», то подобное требование для этих карт в ближайшей перспективе вводится не будет.

Центробанк РФ не требует выпускать бесконтактные карты, считая достаточным оснащение банковских пластиковых карт чипами. Банки сами выпускают не только «чиповые» карты, но и карты с NFC-технологией, чтобы успешно конкурировать на рынке.По словам председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, требование, которые выдвигают Visa и Mastercard, отразится на тех банках, которые продолжают выпускать контактные карты для отдельных клиентских сегментов в целях оптимизации своих расходов.

Как отметили представители ВТБ и Альфа-банка, контактные карты выпускать в полтора-два раза дешевле, чем бесконтактные. Стоимость карты складывается из нескольких факторов - платежная система, ее тип, тираж, а также применение дополнительных эффектов. Больше всего на стоимость карты влияет цена самого чипа. Однако, если речь идет о крупных тиражах, то разница в производстве карт может стать практически незаметной, отмечает директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Эксперты оценили последствия, которые может повлечь за собой предписание платежных систем Visa и MasterCard. По словам замдиректора дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Ивана Ивкина, это коснется только небольших кредитных организаций, поскольку ключевые игроки рынка уже давно выпускают только бесконтактные карты. Он отметил в беседе с РИА Новости, что платежные системы в одностороннем порядке такие серьезные движения не делают и принимают решения только тогда, когда нужно отстающих подогнать. Как и ряд других экспертов, он считает, что крупных банков это предписание фактически и не коснется, затронет в первую очередь небольшие банки, которые пытались экономить на эмиссии, а на стоимость банковских услуг для клиентов практически не повлияет.