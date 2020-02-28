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Оплачиваемый выходной. Голосование по поправкам в Конституцию оплатят работодатели
28 Февраля 2020 44 0 События и факты
Власти обяжут работодателей оплатить выходной 22 апреля, на который запланировано всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке поправок и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он подчеркнул, что это решение коснется тех, кто работает на окладе. Для тех, кто работает сдельно, это тоже будет выходной, но не оплачиваемый.
На окладе или сдельно
- По словам Шмакова, 22 апреля, на которое выпадает в этом году на среду, и которое было выбрано в качестве дня голосования по поправкам к Конституции, считается «юридически» оплачиваемым выходным днем. «Никто не заставит брать этот день за свой счет», – подчеркнул глава Федерации независимых профсоюзов России.
- Однако есть разница между теми, кто работает на окладе и теми, кто работает сдельно. Первые гарантировано получат выплату, а вторые – просто выходной. Шмаков объяснил это тем, что у тех, кто работает сдельно, каждый выходной – день отдыха, но и в то же время день «непроизведенной продукции». «Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце», – отметил он.
- В то же время он подчеркнул, что те, кто работают на окладе, не должны думать о дополнительной оплате. Просто их зарплата не подвергнется вычету.
В День рождения Ленина
- Комитет ГД РФ по госстроительству и законодательству поддержал поправки в законопроект об изменении Конституции, в которых речь идет о датах проведения общенародного голосования. Поправки были внесены депутатами Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом, которые являются сопредседателями рабочей группы, занимающейся подготовкой предложений по изменению Основного закона.
- Согласно их содержанию, официальный день голосования назначен на среду, 22 апреля, время: с 08:00 до 20:00 по местному времени. День также официально утвержден выходным.
- Говоря о том, почему голосование было решено провести именно в день рождения Ленина, Клишас пояснил, что этот день находится между 19 апреля (окончанием православного поста) и 24 апреля (началом месяца Рамадан, священного у мусульман).
Положительное отношение
- Как показал опрос ФОМ, большинство россиян положительно отнеслись к выходному дню 22 апреля. Участникам исследования, как сообщает РБК, задавали вопрос: «Всенародное голосование по вопросу поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, – положительно или отрицательно?»
- О положительном отношении сообщили 68% россиян, об отрицательном – 13%. Также был задан вопрос о непосредственном участии в голосовании. О своей готовности проголосовать заявили 64% опрошенных. Уточняется, что процентное соотношения ответов получилось следующим: 31% респондентов сообщили, что точно будут принимать участие в голосовании, 20% – что «вероятнее всего» и 13% – «скорее примут, чем не примут». О своем нежелании принимать участие в голосовании сообщили 25% участников опроса.
Главный вопрос
- Известна и формулировка, которая будет обозначена в бюллетене для голосования. Она, как пишет РБК со ссылкой на сообщение Павла Крашенинникова, будет звучать так: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?». Напротив нее будет две графы – «да» и «нет».
- Вопрос будет утверждаться указом президента о назначении общероссийского голосования. Кроме этого, как сообщалось ранее, будут назначаться и наблюдатели – эту функцию на себя возьмет Общественная палата, которая, как отметил Андрей Клишас, «будет глобальным оператором этой истории».
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