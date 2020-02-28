Оплачиваемый выходной. Голосование по поправкам в Конституцию оплатят работодатели 44 0 События и факты

Власти обяжут работодателей оплатить выходной 22 апреля, на который запланировано всероссийское голосование по поправкам к Конституции. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке поправок и глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он подчеркнул, что это решение коснется тех, кто работает на окладе. Для тех, кто работает сдельно, это тоже будет выходной, но не оплачиваемый.