Opel возвращается. С чем придет автомобильная компания в Россию

Французская PSA Group (Peugeot-Citroen) решила вернуться в Россию, возобновив продажи автомобилей Opel. Сообщение с соответствующим содержанием появилось сегодня на официальном сайте компании. Поставки Opel в Россию начнутся в рамках стратегического плана «Push to Pass», который планируется реализовать в период с 2019 по 2021 годы. В ближайшее время компания также планирует открыть на калужском заводе производство автомобилей этой марки. Однако о каких конкретно моделях идет речь, пока не сообщается. Напомним также, что Opel ушел из России весной 2015 года, после того как General Motors решил реорганизовать и сократить бизнес. Через два года GM продал Opel концерну PSA.

Стратегия

Автогигант Peugeot-Citroen, который является владельцем немецкого концерна Opel, возобновляет продажи автомобилей этой марки на территории России. О планах завоевать новые и вернуть старые рынки сообщил председатель правления компании Карлос Таварес во время отчета о финансовых результатах группы за 2018-й финансовый год. На нем также шла речь о втором этапе стратегического плана «Push to Pass» на 2019-2021 годы.

«Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках», – сообщает концерн.

Также, как заявили в концерне, благодаря возвращению компании на российский рынок группа сможет укрепить свое присутствие в Евразийском регионе, расширить предложения для старых клиентов и привлечь новых.

Как рассказал исполнительный вице-президент группы и операционный директор региона Евразия Яник Безар, в 2018 году Opel пришел на украинский рынок. С учетом этого факта, PSA планирует в 2021 году в три раза нарастить объемы продаж в данном регионе.

Завод в Калуге

Кроме этого, как рассказала официальный представитель корпорации PSA Group Карин Дуэ, PSA Group нацелился и на Калугу, где на местном заводе собирается открыть производство автомобилей Opel. В разговоре с ТАСС она заявила:

«Мы отнюдь не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах. Мы обеспечим их производство на российской территории… На данный момент еще не определено, какие это будут модели, мы объявим об этом несколько позже, когда будет принято соответствующее решение».

«В России мы располагаем заводом в Калуге, который мы намерены использовать», – подчеркнула Дуэ, добавив, что к 2021 году группа планирует нарастить продажи за пределами Европы на 50%. Также есть большие планы по освоению новых и укреплению старых рынков: Peugeot в Северной Америке, Citron в Индии и Opel в России.

Перспективы

Безусловно, европейский рынок для Opel является перспективным и интересным. Однако эксперты предостерегают от преждевременных иллюзий. Как отмечает Дмитрий Чумаков, гендиректор Vector Market Research, покинувший Россию несколько лет назад бренд Opel весьма серьезно потерял не только в лояльности своей аудитории, но и в дилерской сети. Стоит учитывать и тот факт, что в России выросла доля машин, которые производятся внутри страны в структуре тех автомобилей, которые продаются на российском рынке.

«Поэтому для того, чтобы быть успешным и действительно прибыльным в России, необходимо не только эффективно и быстро локализовать производство, что, в общем-то, вполне возможно на базе производственных площадок PSA, но также крайне важно наладить работу дилеров. И крайне важно здесь уже, чтобы у дилеров не было сомнений в том, какими будут планы у бренда касательно российского рынка в дальнейшем», – резюмирует эксперт.

Аналогичной точки зрению придерживается и операционный директор дивизиона компании «Авилон» Вагиф Бикулов. В разговоре с BFM он отметил, что старт для бренда Opel будет непростым. Главные конкуренты – лидеры-корейцы и агрессивные китайские бренды.

«Чтобы привлечь каждого клиента, Opel придется тратить значительно больше, чем его конкурентам. Из-за чего ушли? Именно из-за того, что не получалось дать конкурентную цену, чтобы и дилеры работали с прибылью, и сам импортер», – заключает эксперт.