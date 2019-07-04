Опасные связи? Минздрав проверит влияние технологий 5G на здоровье россиян

Эксперты Минздрава и Минкомсвязи займутся проверкой влияния технологий 5G на здоровье людей. Во время исследования планируется определить безопасный уровень излучения, понять, насколько обоснована «радиофобия» россиян. Но уже сейчас ряд экспертов заявляет, что излучения от вышек не вреднее, чем мобильных телефонов. В случае если будет доказано, что 5G не несет никакого вреда, то это, как минимум, облегчит процесс строительство в России сетей связи нового поколения.

Минимум воздействия

Проект техзадания, в котором речь идет об исследовании сетей 5G, оказались в распоряжении «Известий». Сами исследования будут продолжаться больше года, и будут включать в себя не только стендовые испытания 5G, но и, например, проверку влияния этих технологий на животных. В итоге экспертам предстоит определить «допустимый уровень электромагнитного излучения». Именно такой будут использовать в санитарных правилах и нормативах для сотой связи.

Финансирование проекта взяло на себя правительство Москвы, а разработчиком техзадания выступил Департамент информационных технологий столицы. По словам представителя Минкомсвязи Евгения Новикова, те санитарные правила, которые действуют сегодня в России, являются одними из самых жестких в мире. Однако при этом они морально устарели.

Сегодня, согласно нормам СанПиНа, воздействие электромагнитного поля на человека в полосах сотовой связи составляет максимум 10 мкВт на квадратный сантиметр. А вот в Азии, странах Европы и США этот показатель составляет от 200 до 1 тыс. мкВт.

Бороться с радиофобией

После того, как закончатся исследования, те, нормы, которые сегодня действуют в России, могут смягчить. В качестве примера глава проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин привел Японию. В этой стране существуют более свободные требования и более плотные сети связи. При этом японцы находятся на лидирующих позициях в рейтингах здоровья населения и развития IT-технологий.

По словам авторов исследования, итоги работ нужно будет вынести на публичное обсуждение, на котором у экспертов будет возможность высказаться по поводу радиофобии россиян. Имеется в виду боязнь электромагнитного излучения.

Представитель Минкомсвязи считает, что среди граждан нашей страны эта фобия достаточно сильна, и ее степень может вырасти по мере развития в стране 5G-сетей. Все чаще россияне проявляют боязнь излучений. Поэтому, одна из целей предстоящего исследования – представить доказательства того, что что вреда от 5G не больше, чем от Wi-Fi. А излучения, которые исходят от вышек, обычно ниже, чем от мобильного телефона.



Впереди Москва

Первым регионом, где будут проводится исследования, станет Москва. Соответствующий документ уже одобрили Департамент информационных технологий города Москвы, а также Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство. Напомним, что экспертам предстоит выяснить, какое влияние 5G оказывает на здоровье людей.

В итоге благодаря исследованию будут актуализированы нормативные требования в преддверии внедрения в нашей стране нового стандарта связи. Финансированием проекта будут заниматься московские власти. Напомним также, что ранее Минкомсвязи сообщало о том, что в российской столице планируется развернуть пять зон сети 5G в срок к октябрю–ноябрю 2019 года.