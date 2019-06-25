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Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?

25 Июня 2019 112 0 Экономика
Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?

В российских банках портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечный портфель. Это произошло впервые с 2013 года. Как говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике, по итогам апреля прирост в годовом выражении находился на уровне 25,2 против 23,5%. В чем плюсы и в чем минусы таких итогов «кредитных соревнований» для экономики и граждан страны?

Кредитные соревнования

Около месяца назад потребкредиты и ипотека вышли на один уровень по темпам роста, достигнув 24,2%, пишет РБК. После этого рост необеспеченного залогом жилья кредитования стал набирать темп, а вот ипотечное кредитование, наоборот, замедлилось. Более того, как говорится в сообщении ЦБ РФ, намечается  рост доли потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле банков.
Что касается в целом розничного кредитования, то темпы его роста в начале этого года продолжали расти, пусть и не с такой скоростью, ка за год до этого. В ЦБ РФ поясняют: к началу мая рост розничного кредитного портфеля составлял 23,8%.

Из-за более быстрого, чем ожидалось,  роста в начале года, Банк России повысил прогноз роста розничного кредитования на 2019 год до 15–20 %, на 2020 год — до 11–16%. А вот прогноз на 2021 год регулятор не менял, ожидая рост на 10–15%.

При этом власти пытаются создать новые  стимулы  для развития ипотеки. За счет реализации программы по развитию рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) в России  рассчитывают снизить среднюю ставку по ипотеке на 1-1,25 процента.

Средний уровень процентной  ставки по ипотечным кредитам, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда", в этом году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Факторы  риска

Представители банков не раз высказывали мнение о том, что рост потребительского кредитования не представляет риск для финансовой стабильности страны.

 А вот чиновники придерживаются иного мнения.  О возможных рисках «чрезмерного роста потребкредитования» несколько раз предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин. Во время ПМЭФ-2019 вообще заявил, что такой рост является одним из факторов риса для экономики нашей страны, поскольку может привести к рецессии. Основная часть выданных банками кредитов  приходится на заёмщиков, которые тратят на обслуживание этих самых кредитов более 40% своего дохода.

О высоком уровне закредитованности населения говорил и Владимир Путин во время «прямой линии». Он предложил Банку России обратить на это внимание и «не надувать в экономике пузырей».

По прогнозам экспертов ЦБ, в ближайшие несколько месяцев розничное кредитование будет продолжать расти с такой же скоростью, однако к концу года возможно замедление роста. Во-первых, рынок насыщается, ведь граждане не могут брать кредиты до бесконечности, их платежеспособность ограничена. Во-вторых, регулятор планирует весьма решительные шаги по ограничению долговой нагрузки населения.

 Закредитованность россиян уже достигла той отметки, за которой маячит прямая угроза социальной стабильности и устойчивости банковской системы.

Прямая зависимость

Такого мнения придерживаются не только российские эксперты, но и китайские ученые. Центр финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня  выявил взаимосвязь между доходным неравенством и кредитованием физических лиц  в России.

Как сообщают "Вести.Экономика", опубликовано исследование "Неравенство и рост кредитования в российских регионах", в котором приняли участие ученые из Университета Хэнаня (Китай), Университета Зеппелин (Германия) и Калифорнийского госуниверситета (США).

На примере России они искали подтверждение на гипотезы профессора Чикагского университета, бывшего главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о прямой зависимости между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся странах.

 Еще в 2010 году Раджан заявлял, что 30 лет роста доходного неравенства в США  вынудили  американские власти стимулировать дешевые потребительские и ипотечные кредиты для домохозяйств, вместо того, чтобы снижать расслоение в обществе, увеличивать налогообложение богатых. Рост  кредитования  привел к бурному росту цен на недвижимость, а затем и к мировому кризису 2008-2009 годов.

Китайские ученые полагают, что  сегодня  российские  власти, условно говоря,  наступают на те же грабли, что и американские. Исследователи  отмечают рост доходного неравенства а России сопровождается бурным ростом кредитования, политическим ответом на увеличивающуюся  пропасть между  богатыми и бедными  россиянами  стало расширение доступа домохозяйств к ипотечным и другим кредитам". И хотя  мировой  финансовый кризис  Россия вряд ли сможет спровоцировать, но  банковский кризис внутри  страны  волне возможен, если россияне продолжать  загонять себя в долговую кабалу.

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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