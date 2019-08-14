Опасности не миновать? Как в России решают проблему опасных отходов

«Росатом» получил статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности – соответствующее соглашение недавно подписал глава России Владимир Путин. Эксперты отмечают, что сегодня на рынке обращения с высокотоксичными отходами царит самый настоящий хаос -мусор, представляющий реальную опасность, бесконтрольно «оседает» в лесах и сколько всего его находится в России никому неизвестно.

На первый-второй рассчитайся

Сегодня ситуация выглядит следующим образом: если внимание уделяется теме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), то оборот более опасного мусора до сих пор остается без полноценного регулирования, пишет «Ъ». В частности, речь идет об отходах I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) класса, которые по рейтингу воздействия на человека и окружающую среду идут сразу же после ядерных и радиоактивных отходов.

Неправильное обращение с отходами, о которых идет речь, действительно может иметь серьезные последствия, подчеркивают эксперты экологического правового центра «Беллона». «Первые» отличаются тем, что содержат в большом объеме чрезвычайно опасные вещества – они оказывают на экосистему такое влияние, что назвать точное время восстановления практически нереально. К таким веществам относятся фтороводород, соли свинца, талий, диэтилртуть и циановодород.Как поясняет издание, они содержатся в ртутных люминесцентных лампах и термометрах, трансформаторах, конденсаторах, маслах и другом оборудовании.А вот «вторые» отходы тоже могут влиять на окружающую среду. При этом срок восстановления экосистемы известен: не раньше, чем через тридцать лет. В этой категории находятся опасные вещества, содержащиеся, например, в аккумуляторах и автопокрышках.

«Серая зона»

По словам Сергея Чернина, президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» (ликвидатор объектов с токсичным мусором), на сегодняшний день рынок опасных отходов на 75% находится в тени. Об этом же говорит и директор центра «Беллона» Александр Никитин: «В России многие вопросы обращения с отходами I и II класса опасности находятся в серой зоне. Это беспокоит всех, потому что она граничит с зоной криминала».

При этом в компании отмечают недостаточное развитие законодательной базы и плохо организованную систему контроля за образованием и дальнейшей утилизацией таких отходов. Подобные бреши не могут гарантировать того, что опасность от такого мусора пройдет бесследно для окружающей среды и людей.

Ситуация настолько сложна, что, как заявлял ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в свое время даже не получилось добиться официальной информации о том, сколько всего таких отходов образуется. «По экспертным оценкам, это примерно 350 тыс. тонн ежегодно», – отметил парламентарий, добавив что сегодня подобные отходы люди часто выкидывают в мусорное ведро.

Системы нет

О том, что в России на данный момент нет отлаженной системы учета отходов этих категорий, в разговоре с «Коммерсантом» подтвердили и представители Минприроды. Статистика основана на отчетности по форме «2-ТП (отходы)» – ее компании ежегодно сдают в Росприроднадзор. Информация, которая в ней отображается, показывает, сколько на конкретном предприятии было образовано отходов и что потом с ними.произошло. Вся эта информация была отображена в так называемом отчете Росприроднадзора, на основании которого «Ъ» была предоставлена информация по всей стране.

В результате выяснилось, что в прошлом году в нашей стране образовалось 278,1 тыс. тонн отходов I и II классов опасности (соответственно 21,8 тыс. тонн и 256,2 тыс. тонн). Как подчеркнул Александр Никитин, данная форма является единственным официальным источником для статистики образования чрезвычайно опасных отходов.

Однако при этом, как отметил Федор Белоногов, главный инженер компании «Экоресурс» (специализируется на обращении с опасными отходами), данная форма не включает себя статистики по образованию мусора от физических лиц. «В быту также есть много отходов этих классов. Например, мы посчитали, что в городе-миллионнике Красноярск каждый житель выбрасывает одну ртутную лампу в год», – пояснил эксперт. Отметив, что аналогичные подсчеты можно провести и в отношении термометров и батареек. По разным данным, ежегодно один житель России выкидывает около 5–7 батареек.