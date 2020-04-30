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Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?

30 Апреля 2020 193 0 Общество
Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?

В 1942 году на Урале в рекордные сроки создали центр производства тяжелых танков. Он объединил «первенцев» первых пятилеток - Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) и эвакуированные ленинградский Кировский и харьковский моторостроительный заводы. Промышленный центр, который так и не стал новой точкой на географической карте, получил народное название «Танкоград». Здесь за 33 дня организовали массовое производство Т-34 и создали 13 новых образцов танков, которые приблизили День Победы.

Ещё до войны, в 1940 году, на Челябинском тракторном заводе начали осваивать производство тяжёлых танков КВ-1 (Клим Ворошилов) конструкции Кировского завода. В августе 1940-го из Ленинграда привезли опытный образец боевой машины и чертежи, а уже 31 декабря того же года государственная комиссия приняла первый танк, собранный в Челябинске.

В первые месяцы войны в Челябинск полностью эвакуировали Кировский завод из Ленинграда и Моторный завод №75 – из Харькова.

Челябинский тракторный завод изначально был предприятием-дублером Харьковского моторного завода, выпускавшего танки в соответствии с довоенными мобилизационными планами.

С сентября 1941 года прошла поэтапная переброска целого завода из Харькова в Челябинск, для чего было выделено 1650 вагонов. Для приема оборудования были построены новый механосборочный корпус площадью 12 тысяч квадратных метров, механический цех для обработки отдельных деталей и сборочный цех площадью 15 тысяч квадратных метров.

Всего в 1941 году на Челябинском тракторном заводе скоростными методами были построены и введены в действие 17 новых цехов общей площадью около 100 тысяч квадратных метров и ангар для сборки и испытания моторов площадью 9 тысяч квадратных метров. В минимально короткие сроки был проведен монтаж оборудования этих цехов.

С ходу,  «с колес», нередко прямо на снег разгружали оборудование и тут же, в недостроенных помещениях, в мороз ставили на фундаменты станки, запускали их в работу, а уже потом возводили стены цехов и сооружали кровлю.

Основные цеха перешли на казарменное положение. В цехах, едва отапливаемых паром от трех паровозных котлов, в холодных недостроенных помещениях люди работали по 16-18 часов подряд, выполняя две-три нормы в смену. Многие рабочие ушли на фронт, поэтому трудовые коллективы состояли в основном из женщин, подростков и стариков.

В ходе эвакуации 15-тысячный коллектив довоенного Челябинского тракторного завода пополнили 7,5 тысяч ленинградцев, 3 тысячи харьковчан и тысяча москвичей. Кроме того, было привлечено 10 тысяч человек из различных регионов страны.

В 1943-44 годах численность работающих на заводе людей превышала 44 тысячи человек.

В октябре 1941 года ЧТЗ официально переименовали в Кировский завод наркомата танковой промышленности в городе Челябинске (ЧКЗ). Сам наркомат также базировался в Челябинске. Так появилось единственное в стране объединенное предприятие, выпускавшее тяжелые КВ-1, а также ставшее основным центром танкового дизелестроения.

Производство танков начали с нескольких единиц в сутки, а в скором времени довели до 12-15 машин. Специалисты завода добивались постоянного усовершенствования и сокращения трудоемкости изготовления танков. Если на 1 мая 1941 года танк «КВ» состоял из 23453 частей, то к 1 сентября число деталей сократилось до 11647.

Уже в четвертом квартале 1941 года выпуск тяжелых танков увеличился по сравнению с первой половиной года в 17 раз.

В 1942 году ЧКЗ впервые отправил на фронт легендарные танки Т-34. Их массовое производство наладили всего за 33 дня, хотя до этого считалось, что запустить серийный выпуск боевых машин нельзя быстрее, чем за 4-5 месяцев.

К концу 1943 года завод ежедневно выпускал по 25 «тридцатьчетверок», которые принесли советским войскам победу в битвах за  Москву и Сталинград.

Также на ЧКЗ выпустили знаменитый танк №18 «Челябинский колхозник», который установлен на одном из постаментов Мамаева кургана.

В 1943 году здесь освоили производство тяжёлого танка ИС-2 (Иосиф Сталин), который уже в конце октября был принят на вооружение и стал основной боевой машиной в гвардейских тяжелых танковых полках.

Он сочетал в себе подвижность Т-34 и более мощные орудия и броню. В 1944 году производство ИС-2 поставили на конвейер. В Челябинском Танкограде впервые в мире поточно-конвейерным способом выпускали тяжёлые танки.

Впервые была применена термическая обработка деталей токами высокой частоты, ручную сварку брони корпусов танков заменили на автоматическую. Себестоимость машины значительно сократилась, немногим превышая стоимость Т-34.

В августе 1944-го конструктор Танкограда Михаил Балжи спроектировал новую машину – танк ИС-3, который имел усовершенствованную форму корпуса и башни, полностью выигрывая в «войне брони».

Именно так называли на Западе негласное соревнование танкостроителей. Оптическая система управления наводкой позволяла эффективно вести бой на расстоянии 2000-2500 метров. Благодаря новой системе охлаждения двигатель расходовал меньше мощности, а для облегчения запуска двигателя в зимнее время был предусмотрен подогрев охлаждающей жидкости.

Таких танков в то время не имела ни одна армия мира.

Сегодня ИС-3 стоит на постаменте в Челябинске на Комсомольской площади.

Кроме танков, на ЧКЗ наладили производство боеприпасов: 76-мм и 152-мм снарядов, а также цилиндров к ним. Кроме того, в четвертом квартале 1941 года на ЧТЗ выпускали детали к реактивным снарядам для «катюш» – около 40 тысяч штук. Только в первый год войны на заводе было изготовлено 600 тысяч лент к пулемету Березина.

За годы войны в Танкограде создали 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов.

Завод выпустил 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизельмоторов, 17,7 миллиона заготовок для боеприпасов.

У Танкограда были мощные научные и проектные ресурсы.  Одно из них – НИИ-48, где в годы войны работали два академика, один член-корреспондент АН СССР, четыре доктора и 10 кандидатов наук.

Ни одному иностранному конструкторскому бюро не удалось добиться столь же оптимального сочетания высочайшей боевой эффективности, дешевизны и технологичности в производстве танков.

В конце 1944-го и начале 1945 годов именно челябинские тяжелые танки и «Зверобои» (так называли самоходные артиллерийские установки ИСУ) проломили своей броней и мощнейшими 122-мм и 152-мм снарядами сплошную оборонительную стену германских городов.

Именно такой весомый вклад в Победу внесли конструкторы, инженеры и рабочие Танкограда – города, который не появился на карте, но навсегда останется в истории Великой Отечественной  войны 

 

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Светлана Никифорова
Светлана Никифорова

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