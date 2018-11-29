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Олигархи снова обставили власти. Кудрин раскритиковал идею Белоусова, которую извратило правительство

29 Ноября 2018 881 0 Экономика
Олигархи снова обставили власти. Кудрин раскритиковал идею Белоусова, которую извратило правительство

Во время совещания у президента России глава Счетной палаты Алексей Кудрин подверг критике программу инвестирования в национальные проекты. Перед этим глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что всего было выбрано 174 инвестпроекта, общая стоимость которых составила около 10 трлн руб., из которых 3 трле готов вложить бизнес. После этого Кудрин поинтересовался, за счет чего будет реализовываться все остальное. Он отметил, что ранее представители бизнеса были готовы сами профинансировать ряд проектов, но теперь они просят помощи у властей. Хотя изначальной идеей Белоусова было направить сверхприбыли компаний не в офшоры, а на инвестиции внутри России.

Проекты на триллионы

Во время совещания у Путина с членами правительства первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов доложил: власти и бизнес отобрали 174 проекта, суммарная стоимость которых составляет 10 трлн руб. Инвестиции на эти проекты будут поступать от частного бизнеса. «Эти инициативы являются заявками, по сути, от частных инвесторов на реализацию проектов общей стоимостью почти 10 трлн руб. с вложением около 3 трлн руб. собственных средств. Наиболее готово сейчас 19 проектов на сумму почти 3 трлн руб.», – сообщил Силуанов.

В частности, пояснил Силуанов, речь идет о реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики. Как пишет РБК, этот проект предусматривает достижение национальных целей по увеличению годового грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн сроком до 2024 года. Еще два крупных проекта, о которых говорилось на встрече — «енисейская Сибирь» и проект по сельскому хозяйству.

Некоторые проекты, связанные с экологией, предусматривают модернизацию производства, а также создание объектов по утилизации отходов и ликвидацию свалок. Реализация проектов будет оцениваться каждый квартал во время заседаний президиума нацпроектов.

Разоблачение от Кудрина

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с критикой проектов: «Предложив эти проекты, мы получили волну запросов на бюджетные государственные инвестиции. Часть проектов, которые могли бы осуществляться за частные инвестиции, теперь просит дополнительной государственной поддержки».

Кудрин подчеркивает, что если увеличение бюджетных инвестиций происходит не по заранее оговоренным критериям, то в результате это приведет к так называемым «индивидуальным подходам». А это в свою очередь негативно скажется на конкуренции. Поэтому, как считает глава Счетной палаты, перед тем как окончательно договориться об инвестиционных проектах, необходимо заранее обсудить правила, в рамках которых в них участвует государство.

Кудрин отметил еще один неоднозначный момент – само предложение, которое изначально озвучил помощник президента РФ Андрей Белоусов об изъятии сверхдоходов компаний. «В тот момент, когда эта информация стала известна рынку, тогда капитализация данных компаний обрушилась больше чем на 5%, больше чем на 400 млрд руб. Сегодня от того поручения отошли, но оно имеет очень сильный негативный тренд, хвост в информационной среде», – пояснил глава Счетной палаты. Он рекомендовал рассматривать новые проекты отдельно от того документа.

Ответ Белоусова

Белоусов ответил на критику Кудрина. Он утверждает, что представители бизнеса сами выступили с инициативой, «чтобы предоставление возможности участия в национальных проектах стало альтернативой какому-либо фискальному изъятию».

«По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги в проекты, а не направлять на дивиденды», – цитирует РБК помощника президента. Белоусов также заявил, что значительная доля из тех 14 компаний, планировавших направить основную часть дополнительной прибыли (до 80%) от ослабления рубля на дивиденды, решила изменить подход.

Белоусов доложил, что для юридического оформления уже готово около двадцати проектов. Отметив при этом, что сумма достаточно большая: около 1 трлн руб. Здесь речь идет в основном о транспортных проектах. «Из них основная часть – это вложения в проект «Москва – Казань», к которому бизнес проявляет очень большой интерес», – пояснил Белоусов. По данным проектам со стороны государства будут «минимальные затраты», которые будет обеспечивать регуляторную и налоговую стабильность, заверил Белоусов.

Что касается президента России, то, по словам Владимира Путина, если возникает какая-либо озабоченность в связи с проектами, то их нужно «пошире освещать, объяснять, в том числе условия, которые предлагаются правительством». Повышение частных инвестиций, по словам главы государства, представляет собой «целый комплекс работы», который связан с сокращением бюрократии, а также созданием условий для вложений.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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