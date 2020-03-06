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Оксана Велиева: Россия и Азербайджан одинаково дороги мне

6 Марта 2020 289 0 События и факты
Оксана Велиева: Россия и Азербайджан одинаково дороги мне

Начинающий неоклассический композитор рассказала, как вышло, что она приехала в Баку как турист и не захотела уезжать.

Путь к сочинению музыки для Оксаны Велиевой был непростым и то, что она состоялась как композитор, Оксана связывает с Баку. «У меня азербайджанские корни, и я всегда знала, что однажды познакомлюсь с этим городом. Так и случилось. Я приехала сюда как турист, но уезжать из Баку уже не захотелось. Здесь я поняла, что, где бы человек ни родился, его всегда будет тянуть на землю предков. Для меня одинаково дороги и Россия, и Азербайджан, - признается Оксана журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева. – Я посчитала правильным представить свою музыку у себя на родине и хочу дальше представлять ее от Азербайджана. Таков был мой основной мотив переезда из России в Азербайджан. Мое знакомство с Баку произошло недавно, но я уже успела полюбить этот город, его гостеприимных, интересных и талантливых жителей».

Между тем, по признанию Оксаны Велиевой, когда после окончания школы перед ней встал вопрос о выборе профессии, она предпочла сферу, далекую от музыки, несмотря на то, что в музыкальной школе, где она занималась с четырех лет, Оксана училась дольше стандартной программы и, помимо основного специалитета – фортепиано, занималась гитарой, скрипкой и аккордеоном, а также солировала в хоре. «Обучаясь в педагогическом и исследовательском университетах, я на время оставила в стороне занятия музыкой, всецело посвятив себя науке. После окончания вузов я преподавала детям, работала на телевидении, публиковалась в журналах. Но музыка всегда живет в сердце композитора, и я каждый раз убеждалась в этом, когда слышала красивую мелодию. Научившись прислушиваться к голосу сердца, я все-таки села за инструмент», - вспоминает Оксана о том, как она все же вернулась в мир музыки.

Свою роль сыграла и поддержка Камерного оркестра Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, который впервые познакомил широкую публику с произведениями Велиевой. «Первое знакомство с ребятами было очень робким, ведь до этого я не имела опыта работы с серьезным музыкальным оркестром в качестве композитора. Позже приступил к работе дирижер Джавад Тагизаде. Это человек с невероятной энергетикой, очень сильный, харизматичный и музыкальный. Когда в зал входит Джавад, меняется буквально все. Вот он берет палочку и взмахом руки оживляет музыку, направляя оркестр, – словно капитан корабля становится за штурвал. В современном темпе жизни встретить таких людей – большая редкость. Я уверена, что имя Джавада Тагизаде останется в истории музыки Азербайджана», – подчеркнула Велиева.

Для своего первого концерта, который состоялся в конце прошлого года, Велиева выбирала Центр современного искусства YARAT, который, по ее мнению, находится в одной из самых красивых частей Баку. «После концерта люди обращались ко мне как к очень близкому, дорогому человеку. По-видимому, своей музыкой я затронула их души. И я счастлива, что моя музыка стала исцеляющим бальзамом для человеческих сердец. Думаю, это тоже своего рода гуманитарная миссия», – очень эмоционально делиться начинающий композитор впечатлениями от дебюта.

Велиева признается, что сама она черпает вдохновение в том числе – в культурном наследии Азербайджана. «Из музыки мне нравится творчество азербайджанских композиторов и музыкантов Кара Караева, Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева. Буквально перехватывает дыхание от мугама. Его я ощущаю даже на физическом уровне, настолько сильно воздействие мугама на человека, – рассказывает начинающий композитор и добавляет, что сейчас работает над новым концертом. – Я начала включать в свое творчество азербайджанские национальные музыкальные мотивы и в скором времени представлю новый, прежде нигде не звучавший музыкальный этнический симбиоз. Это станет отражением моего внутреннего мира – мира человека двух сильнейших культур».

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Редакция "Капитала Страны"

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