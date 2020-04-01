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Около 1 млн жителей Москвы потеряют работу из-за коронавируса
1 Апреля 2020 246 0 Экономика
Около 1 млн жителей Москвы могут потерять работу в самое ближайшее время. Причина – остановка работы компаний в сфере услуг из-за пандемии коронавируса. Такую оценку дали в «Деловой России», передает ТАСС со ссылкой на главу московского отделения организации Дениса Назарова. До этого ИТ-компания «Эвотор» подсчитала, что 37% торговых точек приостановили работу по России, а в Москве таких оказалось 73%.
Москва приняла удар
- От 500 тыс. до 1 млн жителей Москвы потеряют работу из-за приостановки работы торговых точек. В сфере услуг, по подсчетам «Деловой России», без учета туротрасли трудится более 1 млн москвичей.
- В общепите – 400 тыс. рабочих мест, 300 тыс. – предприятия культуры и креативной индустрии, 200 тыс. фитнесс-индустрия и индустрия спорта, 160 тыс. – гостиницы и отели, 30 тыс. – выставочная деятельность, 30 тыс. – индустрия здоровья.
- В «Деловой России» считают, что эти рабочие места под угрозой. 50% компаний могут «погибнуть полностью». Поэтому в организации настаивают, чтобы правительство распространило меры по беспроцентному кредитованию компаний и выплат МРОТ сотрудникам на весь бизнес. Сейчас эти решения властей предоставлены индивидуальные предприниматели, микро- и малые предприятия.
- По словам главы московского отделения организации Дениса Назарова, Москва приняла на себя главный удар пандемии и больше всех страдает в экономическом плане. Это усугубляется тем, что в столице развит сектор услуг, который не может вести работу удаленно.
- Бизнес просит правительство во главе с Михаилом Мишустиным поддержать компании несырьевого сектора экономики. В частности отсрочить авансовые платежи по налогу на прибыль на 2020 год и предоставить отсрочки на выплату самого налога на прибыль за 2019 год до 30 сентября этого года и отсрочить уплату налога на доходы физических лиц до конца года.
Не закрылись только алкомаркеты
- Согласно подсчетам ИТ-компании «Эвотор», о которых писал РБК, в России по состоянию на 30 марта временно приостановили работу 37% торговых точек. Об этом свидетельствуют данные по операциям более 620 тыс. онлайн-касс в России. В Москве этот показатель достиг 73%.
- Больше всего пострадали магазины одежды – 85% из них прекратили работу, 78% цветочных лавок закрылись, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров и 65% гостиниц. А также 65% столовых, 42% кафе и ресторанов, 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. Не изменилось только количество магазинов по продаже алкоголя.
- Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплачивать москвичам, потерявшим работу, 19,5 тыс. руб. в месяц. Пособие по безработице будет выплачиваться автоматически, без заявлений.
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