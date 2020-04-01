Около 1 млн жителей Москвы потеряют работу из-за коронавируса 246 0 Экономика

Около 1 млн жителей Москвы могут потерять работу в самое ближайшее время. Причина – остановка работы компаний в сфере услуг из-за пандемии коронавируса. Такую оценку дали в «Деловой России», передает ТАСС со ссылкой на главу московского отделения организации Дениса Назарова. До этого ИТ-компания «Эвотор» подсчитала, что 37% торговых точек приостановили работу по России, а в Москве таких оказалось 73%.