Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян, который хорошо зарекомендовал себя в четырех пилотных регионах, планируется внедрить еще в девятнадцати – соответствующий правительственный законопроект в первом чтении был принят вчера депутатами Госдумы

Четыре плюс 19

Четыре региона (Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан) с начала текущего года участвуют в эксперименте по налогу для самозанятых. С точки зрения Минфина России, результат оказался вполне удовлетворительным, в результате чего было решено распространять такой налоговый режим по всей России. С инициативой расширить географическую для эксперимента выступили глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлев, предложившие с 1 января 2020 года запустить этот механизм в регионах с городами-миллионниками.

Теперь разработанный ими законопроект принят в первом чтении и, скорее всего, быстро пройдет второе и третье и будет принят окончательно.

Тогда налоговый режим для самозанятых россиян распространится на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, а также Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области. Будут включены в эксперимент Красноярский и Пермский края, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Башкортостан.

Как напоминает «Российская газета», особенность такого режима состоит в упрощенном порядке регистрации, которая не требует посещения налогового органа. Также самозанятым не нужна контрольно-кассовая техника или какая-либо отчетность для госорганов. Все делается через мобильное приложение «Мой налог». И ставки налогов совсем невелики - 4% с доходов при работе с физлицами либо 6% при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

«Вышли из сумрака»

Согласно официальной информации, в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане порядка 280 тысяч самозанятых россиян воспользовались возможностью перейти на такой налоговый режим. Причем, как показали результаты мониторинга, около половины таких налогоплательщиков ни в прошлом году, ни ранее свои доходы от профессиональной деятельности вообще не декларировали.

Получается с помощью налога на самозанятых их получилось вывести граждан из так называемой теневой экономики.

Однако, как отмечает РГ, в еще нужно будет подумать об ответственности для работодателей, злоупотребляющих нововведениями для собственной выгоды.

Во время рассмотрения законопроекта Андрей Макаров отмечал, что часть предпринимателей из экспериментальных регионов стала пользоваться новым налоговым режимом, чтобы избежать таким образом обязательных платежей.

Суть в том, что по просьбе таких предприимчивых работодателей работникам приходилось увольняться и регистрироваться в качестве самозанятых. По факту они продолжали свою работу в компании, но уже в новом статусе. Зато работодатель на законном основании мог не отчислять за них взносы ни в пенсионный фонд, ни в соцстрах. Власти будут принимать меры для того, чтобы такие хитрые ходы стали невозможны.

Добровольная пенсия

Предполагается, что самозанятые должны сами позаботиться о своих накоплениях на пенсию. Им, равно как и другим россиянам, желающим иметь на старости немного больше, чем государственную пенсию, власти предложили «гарантированный пенсионный план» (ГПП)

Как подсчитали эксперты, граждане России должны будут принести в эту новую систему добровольных накоплений на пенсию около одного триллиона рублей только за первый год ее запуска.

Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, этот целевой показатель был предложен Минэкономразвития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию. Предложенные KPI планируется рассмотреть на декабрьском заседании комиссии.

Что касается закона о гарантированном пенсионном плане, то он может быть принят к 1 июля 2020 года.

Работу новой системы планируется запустить с 2021 года – соответствующая информация содержалась в законопроекте Минфина.



Как отмечается, согласно проекту KPI, общий объем добровольных пенсионных взносов граждан России, которые были накопленны в системе, увеличится с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году. Как ожидается, в 2024 году этот показатель достигнет уже 3 трлн руб.

