Ограничения для клиентов. Почему на самом деле Сбербанк закрыл переводы по номеру телефона

В Сбербанке решили пересмотреть порядок перевода средств на кредитную карту и отказаться от услуги перевода денег по номеру телефона. Это означает, что с данного момента переводить денежные средства можно будет только с помощью номера карты. Как поясняют в кредитной организации, на этот шаг было решено пойти после многочисленных жалоб клиентов, сообщавших о путанице при пользовании картами. Однако, как считают некоторые эксперты, причина, состоит совсем в другом.

Только дебетовые

Теперь у клиентов Сбербанка будет возможность переводить деньги по номеру телефона только на дебетовые карты. «Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно – по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка.

По словам собеседника, на этот шаг банк пошел после того, как от клиентов стали поступать многочисленные жалобы в ситуациях, которые возникали из-за случайного перевода средств на кредитную карту. Проблема в том, что, согласно действующим тарифам банка, услуга, которая предоставляет вывод средств с кредитной карты, платная. Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, Сбербанк и решил изменить механизм перевода средств.

Как пояснили в колл-центре банка, «исключение кредитной карты из алгоритма перевода [денежных средств] по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря». Однако вместе с этим детальной информации по срокам в отношении отдельных регионов пока нет.

Достаточно и номера

Если раньше зачислять на кредитку деньги можно было по номеру телефона, то сейчас этой возможности уже нет. В Сбербанке отмечают, что у большинства клиентов есть дебетовая карта. На нее зачислять финансовые средства, как и прежде, можно двумя способами: с помощью номера телефона либо карты. В разговоре с РИА Новости сотрудник Сбербанка пояснил, что если клиент хочет переслать деньги на конкретную карту, то достаточно будет только ее номера.

Как поясняют в организации, нововведение обосновывается тем, что в данный момент деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. Вместе с этим в некоторых ситуациях переводы могут приходить на кредитную карту, и это приносит клиентам ряд неудобств, так как за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

Проблема в другом?

Однако, как считают эксперты, причина, из-за которой Сбербанк решился на этот шаг, состоит совсем в другом. Генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает, что сложно поверить в официальную версию Сбербанка о том, что проблема именно в ошибочном зачислении переводов на кредитные счета клиентов.

«На мой взгляд, такой проблемы нет в принципе, поскольку открытие кредитного счета в большинстве банков подразумевает еще и открытие счета дебетового, и лица, активно использующие функционал мобильного банкинга, как правило, осведомлены о возможности переводов денежных средств между счетами», – цитирует эксперта Газета.ру.

По словам Шустова, речь идет о реализации политики государства в сфере контроля над исполнением так называемого антиотмывочного законодательства: «Идентификация получателя платежа по номеру мобильного осложнена тем, что контракт с мобильным оператором может быть оформлена на одно физлицо или организацию (в случае если контракт корпоративный), а использовать симку при этом может совсем другой человек».

Еще один эксперт, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, убежден, что это решение приведет к некоторому оттоку клиентов. Поскольку некоторые физлица не смогут делать переводы и получать деньги именно по номеру телефона, и в этом плане номер кредитной карты представляет собой вполне уязвимые данные, которые лишний раз лучше никому не передавать и никуда не записывать.

«Следом за крупнейшим банком инициативу, скорее всего, подхватят другие кредитные организации. Для клиентов банков смена кредитной организации в данной ситуации не является панацеей, поскольку такие инициативы очень быстро подхватывают и другие крупнейшие участники рынка», – считает Антонов.