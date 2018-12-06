Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ДЕК, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    66,7377
EUR (ЦБ)    75,6071

06 ДЕК, 16:01 МСК
USD (ЦБ)    66,7377
EUR (ЦБ)    75,6071

Ограничения для клиентов. Почему на самом деле Сбербанк закрыл переводы по номеру телефона

6 Декабря 2018 430 0 Экономика
Ограничения для клиентов. Почему на самом деле Сбербанк закрыл переводы по номеру телефона

В Сбербанке решили пересмотреть порядок перевода средств на кредитную карту и отказаться от услуги перевода денег по номеру телефона. Это означает, что с данного момента переводить денежные средства можно будет только с помощью номера карты. Как поясняют в кредитной организации, на этот шаг было решено пойти после многочисленных жалоб клиентов, сообщавших о путанице при пользовании картами. Однако, как считают некоторые эксперты, причина, состоит совсем в другом.

Только дебетовые

Теперь у клиентов Сбербанка будет возможность переводить деньги по номеру телефона только на дебетовые карты. «Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно – по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка.

По словам собеседника, на этот шаг банк пошел после того, как от клиентов стали поступать многочисленные жалобы в ситуациях, которые возникали из-за случайного перевода средств на кредитную карту. Проблема в том, что, согласно действующим тарифам банка, услуга, которая предоставляет вывод средств с кредитной карты, платная. Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, Сбербанк и решил изменить механизм перевода средств.

Как пояснили в колл-центре банка, «исключение кредитной карты из алгоритма перевода [денежных средств] по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря». Однако вместе с этим детальной информации по срокам в отношении отдельных регионов пока нет.

Достаточно и номера

Если раньше зачислять на кредитку деньги можно было по номеру телефона, то сейчас этой возможности уже нет. В Сбербанке отмечают, что у большинства клиентов есть дебетовая карта. На нее зачислять финансовые средства, как и прежде, можно двумя способами: с помощью номера телефона либо карты. В разговоре с РИА Новости сотрудник Сбербанка пояснил, что если клиент хочет переслать деньги на конкретную карту, то достаточно будет только ее номера.

Как поясняют в организации, нововведение обосновывается тем, что в данный момент деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. Вместе с этим в некоторых ситуациях переводы могут приходить на кредитную карту, и это приносит клиентам ряд неудобств, так как за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

Проблема в другом?

Однако, как считают эксперты, причина, из-за которой Сбербанк решился на этот шаг, состоит совсем в другом. Генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает, что сложно поверить в официальную версию Сбербанка о том, что проблема именно в ошибочном зачислении переводов на кредитные счета клиентов.

«На мой взгляд, такой проблемы нет в принципе, поскольку открытие кредитного счета в большинстве банков подразумевает еще и открытие счета дебетового, и лица, активно использующие функционал мобильного банкинга, как правило, осведомлены о возможности переводов денежных средств между счетами», – цитирует эксперта Газета.ру.

По словам Шустова, речь идет о реализации политики государства в сфере контроля над исполнением так называемого антиотмывочного законодательства: «Идентификация получателя платежа по номеру мобильного осложнена тем, что контракт с мобильным оператором может быть оформлена на одно физлицо или организацию (в случае если контракт корпоративный), а использовать симку при этом может совсем другой человек».

Еще один эксперт, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, убежден, что это решение приведет к некоторому оттоку клиентов. Поскольку некоторые физлица не смогут делать переводы и получать деньги именно по номеру телефона, и в этом плане номер кредитной карты представляет собой вполне уязвимые данные, которые лишний раз лучше никому не передавать и никуда не записывать.

«Следом за крупнейшим банком инициативу, скорее всего, подхватят другие кредитные организации. Для клиентов банков смена кредитной организации в данной ситуации не является панацеей, поскольку такие инициативы очень быстро подхватывают и другие крупнейшие участники рынка», – считает Антонов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Узнай, страна

Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта

Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта

Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей

В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
15:48 Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины Порошенко отправил к границе с РФ десантно-штурмовые войска Украины
14:59 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке
14:52 Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы
14:09 В Белоруссии фанатов обвиняют в поклонении нацизму В Белоруссии фанатов обвиняют в поклонении нацизму
14:00 Медведев планирует снизить бедность в России на 200% Медведев планирует снизить бедность в России на 200%
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
13:54 Австралиец запечатлел треугольный НЛО во время грозы Австралиец запечатлел треугольный НЛО во время грозы Видео

Узнай, страна!

12:45 Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта Тамбовская область получит более 600 миллионов рублей на развитие спорта
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
08:57 Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки
05 ДЕК, 23:22 В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов
05 ДЕК, 19:43 В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов В Подмосковье ввели в эксплуатацию предприятие по производству современных котлоагрегатов
05 ДЕК, 19:10 В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter