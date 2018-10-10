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Одного имени Путин уже недостаточно. Зачем в России обсуждают конституционную реформу

10 Октября 2018 284 1 Политика
Одного имени Путин уже недостаточно. Зачем в России обсуждают конституционную реформу

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин написал статью «Буква и дух Конституции», в которой предлагает провести реформу политической и правовой системы, а также изменить некоторые пункты Конституции. Зорькин отмечает, что кардинально менять Конституцию не нужно, а все ее недостатки можно устранить «путем точечных изменений».

Баланс системы сдержек и противовесов

Валерий Зорькин считает, что сегодня между ветвями власти существует недостаточный баланс, нечеткое разграничение полномочий президента и правительства, а также федеральных и местных органов управления. И все эти проблемы заложены в Конституции Российской Федерации. В беседе с «Российской газетой» глава Конституционного суда отметил, что все эти недочеты сегодняшние власти могут исправить.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», – пояснил Зорькин.

По его мнению, сегодня идет противопоставление органов местного самоуправления и органов государственной власти – это закреплено в статье 12 основного закона РФ [«Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»]. «Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в России», – считает председатель.

Главное, в чем убежден Валерий Зорькин, это то, что «подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям».

Попытка адекватного осмысления

В своей статье Зорькин говорит и о причинах, из-за которых звучат призывы о кардинальной конституционной реформе. По его словам, все дело в «далеко не благополучной социально-экономической ситуации в стране». Глава КС рассказывает о массовых жалобах россиян:

«В настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе является нерешенность социально-экономических проблем».

Вместе с этим, как говорится в публикации, социальное напряжение порождается «чувством несправедливости» и «усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ». Кроме этого, свою роль играет и беспрецедентное экономическое, и, прежде всего, санкционное давление, которое оказывают США и Запад.

«Наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распределение бремени проводимых в стране экономических реформ», – считает Зорькин.

Он также говорит о том, что в России сегодня существует социальное расслоение, высокая доля «работающих бедных», а также «системное изменение взаимоотношений работников и работодателей в сторону углубления бесправного положения работающих». Подобные вещи говорят о том, что в нашей стране не исполняется седьмая статья Конституции, которая провозглашает Россию социальным государством.

Председатель Конституционного суда выражает сожаление, что закрепленные в главном документе страны понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» еще не получили «не только надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления».

Одного имени Путин уже недостаточно

Мнения по поводу статьи Зорькина разделились, но большинство экспертов считает, что тема поправок в Конституции возникла не просто так. Так, одна из версий была озвучена в телеграм-канале Незыгрь, авторы которого предполагают, что до 2019 года будут внесены поправки, в результате которых появится новый орган власти. Возможно, им станет уже действующий Совет безопасности. Он объявит о досрочных выборах президента России.

Журналист Александр Устинов считает, что конституционные поправки обсуждаются в скоростном режиме в связи с решением программы «Преемник», которую необходимо реализовать в ближайшее время. Речь идет о том, что российские власти пока не понимают, каким образом можно остановить падающий рейтинг президента Владимира Путина (по данным Левада-центра в конце сентября он опустился до 39% – худшего показателя с 2014 года), которому в конечном итоге надо будет передавать кому-то власть, а вместе с ним и нарастающий негатив населения.

«Значит, это процесс надо остановить и рейтинг поднять, но как? Вот и решено «внести изменения», наделив действующий (например, Совет безопасности) или создать новый орган власти, который «выработает решение этого вопроса», – пишет Устинов.

Журналист считает, что в Кремле сегодня четко осознают: одного имени Путина уже недостаточно для того, чтобы решить все проблемы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:57 0 0
Алга:

Самое главное,что нужно сделать - ограничить срок президенства и вообще нахождения на верхушке государственной власти 4 года суммарно! Чтоб никакие рокировки Путин-Медведев-Путин не мешали новьім людям и идеям проводить позитивньіе изменения в стране.Постоянно одни люди у власти и привели Россию к сегодняшнему коллапсу

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