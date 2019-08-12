Одно море на пятерых. Какие приоритеты сотрудничества Россия определила на первом Каспийском форуме?

Мероприятие проходит в Туркменистане в туристической зоне «Аваза» 11-12 августа. Делегацию России возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что каспийский регион должен включать в себя оптимальную транспортную инфраструктуру, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты.

Туркменистан и нефтяники

О том, что Россия заинтересовано реализовывать совместные проекты с прикаспийскими странами в сфере промышленности и нефтехимии, сообщил СМИ первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Свой интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане проявили такие компании как «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром». В этом плане, как отметил Сергей Приходько, не только энергетика, но и газовая отрасль– это важное направление во взаимодействии между Россией и Туркменистаном еще со времен СССР. И его нужно развивать. Что касается газовой сферы, то в протоколе заседания российско-туркменской межправительственной комиссии, которое состоялось 7 мая 2019 года, отражена двусторонняя заинтересованность в тесном сотрудничестве.

При этом не стоит забывать о том, что в нефтяном направлении «Транснефть» оказывает услуги компаниям Туркменистана, в частности, связанные с транспортировкой нефти. Так, еще в 2011 году стороны заключили договор о транзите туркменской нефти по маршруту «Махачкала – Новороссийск».

Перспективы сотрудничества

О заинтересованности России в развитии сотрудничества с прикаспийскими странами - Казахстаном, Азербайджаном, Туркменией и Ираном - Сергей Приходько рассказал в ходе выставки инновационных технологий, которая проходит в рамках Первого Каспийского экономического форума. На выставке представлена продукция нескольких российских компаний: «Автоваза», группы «ГАЗ», а также «Пермской компании нефтяного машиностроения», ООО «ВЭЛАН» и других.

По словам Приходько, форум – это важнейший период в «институционализации делового и торгово-экономического сотрудничества в рамках «каспийской пятерки». Замруководителя аппарата правительства выразил надежду на то, что благодаря форуму появится возможность реализовать конкретные проекты в разных направлениях.

Он подчеркнул, что в контексте пятистороннего сотрудничества развитие круизного туризма с использованием механизмов государственно-частного партнерства является достаточно перспективным направлением. При этом, как отметил Приходько, отдельного внимания заслуживает такое направление как туризм на Каспии. Этот регион знаменит своими рекреационными ресурсами, уникальными традициями и историческим наследием. По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн туристов ежегодно.

Паромное сообщение

В планах Туркменистана – создание паромного сообщения с некоторыми российскими регионами – об этом в ходе форума рассказал советник министра иностранных дел республики Сердар Дурдыев. По его словам, в данный момент в приоритете – работа с Астраханской областью, от которой на Каспийский форум приехала целая делегация. Вместе с этим, как отметил Дурдыев, в планах Туркмении – формирование паромного сообщения не только с Астраханской областью, но и еще с рядом регионов Северного Кавказа, в частности, с Дагестаном.

Министры экономики стран «каспийской пятерки» договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в регионе с целью кратно увеличить взаимный товарооборот. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он предложил второй Каспийский экономический форум провести в Астрахани.