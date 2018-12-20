Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ДЕК, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    67,3710
EUR (ЦБ)    76,4742

20 ДЕК, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    67,3710
EUR (ЦБ)    76,4742

«Одним игроком меньше». Что ждет Сирию после вывода войск США

20 Декабря 2018 562 0 Политика
«Одним игроком меньше». Что ждет Сирию после вывода войск США

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно вывести национальные войска с территории Сирии. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что Вашингтон при поддержке союзников готов вернуться в арабскую республику в случае необходимости. Объявление о выводе войск прозвучало после того, как Трамп в своем твиттере сообщил о победе западной коалиции над террористами.

Если что, мы вернемся…

Решение Дональда Трампа о выводе войск США с территории Сирии, как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, означает переход к новой фазе кампании, а Штаты при поддержке своих союзников в случае необходимости готовы вернуться в Сирию, чтобы защитить свои интересы. О том, будут ли выведены все войска, Сандерс не уточнила. По информации Пентагона, в общей сложности в Сирии пребывает около двух тысяч военных США.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», – подчеркнула Сандерс.

О выводе войск было объявлено после того, как президент США сообщил в своем твиттере, что в Сирии США одержали полную победу над террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Вместе с этим Вашингтон подчеркивает, что победа над ИГ не говорит о том, что коалиция, возглавляемая США, и в которую входит 79 стран, прекратит свое существование.

По информации СМИ, вывод американских войск с территории САР будет занимать 60 до 100 дней. Кроме военного состава, из страны в течение суток будут вывезены все сотрудники Госдепа США. На момент публикации материала стало известно, что военнослужащие США и Франции уже покинули ряд своих позиций в районе Манбиджа и Тель-Абъяд.

В поддержку масштабной военной кампании Турции

В Сирии уже отреагировали на сообщения США о выводе войск с территории страны. В разговоре с РИА Новости депутат народного совета Сирии, член комитета по международным делам Ахмад Мерии отметил, что подобное решение США даст возможность Турции развязать масштабную войну против РПК (Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористами) на северо-востоке САР.

Как сообщалось ранее, президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара находится в готовности приступить к операции в сирийском Манбидже против сирийских курдов, если Вашингтон не выведет их оттуда. В этот же день сирийскую ситуацию Эрдоган обсудил по телефону с Трампом. Со своей стороны представители «Рабочей партии Курдистана» заявили, что они дадут жесткий ответ Турции, если начнется операция против курдских сил в Сирии к востоку от Евфрата.

Тем не менее, как предполагает сирийский депутат, кроме возможного одобрения военной кампании Турции, США могут преследовать и другие цели, принимая решение о выводе своих войск. «У данного решения может быть множество последствий. Хотят ли они таким путем получить еще больше денег от стран Персидского залива или это все же объявление о поддержке Турции», – заключил Ахмад Мерии.

России думает о политическом урегулировании

Что касается мнения российской стороны относительно решения Трампа, то оно, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», дает хорошую перспективу для политического урегулирования.

Однако, как отмечает старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев, вывод войск США из Сирии не окажет большого влияния на переговоры, поскольку Вашингтон и без этого был не очень активным участником внутрисирийского диалога. Эксперт поясняет, что присутствие военных США в Сирии было оправдано до тех пор, пока Дамаск угрожал курдам на севере страны. «Но у Асада сейчас планы только на захват провинции Идлиб, которая считается последним крупнейшим оплотом оппозиции», – цитирует Исаева РБК.

Развивая тему, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность в том, что вывод войск США приведет к усилению позиции России в Сирии: «Одним сильным игроком становится меньше. России в Сирии станет гораздо проще дожимать оппозицию, договариваться о мире на ее условиях».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?
Политика

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф
Наука и технологии

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 4

Узнай, страна

В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции

В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции

В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы

В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы

В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

В Башкирии открылась построенная нефтяниками для жителей Кумертау ледовая «Сапсан Арена»

В Башкирии открылась построенная нефтяниками для жителей Кумертау ледовая «Сапсан Арена»

Новости СМИ

Новости дня

12:57 Путин заявил, что чиновники, которые сомневаются в майском указе, могут уйти Путин заявил, что чиновники, которые сомневаются в майском указе, могут уйти
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:27 Турция готовится к военной операции в Сирии Турция готовится к военной операции в Сирии
11:56 Цукерберг не ответил на предложение выступить в Совете Федерации Цукерберг не ответил на предложение выступить в Совете Федерации
11:30 Российский Forbes назвал бизнесменом года Алишера Усманова Российский Forbes назвал бизнесменом года Алишера Усманова
11:02 В турецкой провинции Ялова произошло землетрясение магнитудой 4,5 В турецкой провинции Ялова произошло землетрясение магнитудой 4,5
10:30 Украина пыталась заказать в России копию посоха святителя Петра Украина пыталась заказать в России копию посоха святителя Петра
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:00 Капсула «Союза» с уликами по делу о дыре взята под охрану Капсула «Союза» с уликами по делу о дыре взята под охрану

Узнай, страна!

19 ДЕК, 19:12 В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 ДЕК, 18:14 В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы
19 ДЕК, 16:54 В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский» В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»
19 ДЕК, 15:05 Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог
18 ДЕК, 08:01 Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии
17 ДЕК, 14:50 Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter