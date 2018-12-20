«Одним игроком меньше». Что ждет Сирию после вывода войск США

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно вывести национальные войска с территории Сирии. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверила, что Вашингтон при поддержке союзников готов вернуться в арабскую республику в случае необходимости. Объявление о выводе войск прозвучало после того, как Трамп в своем твиттере сообщил о победе западной коалиции над террористами.

Если что, мы вернемся…

Решение Дональда Трампа о выводе войск США с территории Сирии, как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, означает переход к новой фазе кампании, а Штаты при поддержке своих союзников в случае необходимости готовы вернуться в Сирию, чтобы защитить свои интересы. О том, будут ли выведены все войска, Сандерс не уточнила. По информации Пентагона, в общей сложности в Сирии пребывает около двух тысяч военных США.

«Мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», – подчеркнула Сандерс.

О выводе войск было объявлено после того, как президент США сообщил в своем твиттере, что в Сирии США одержали полную победу над террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Вместе с этим Вашингтон подчеркивает, что победа над ИГ не говорит о том, что коалиция, возглавляемая США, и в которую входит 79 стран, прекратит свое существование.

По информации СМИ, вывод американских войск с территории САР будет занимать 60 до 100 дней. Кроме военного состава, из страны в течение суток будут вывезены все сотрудники Госдепа США. На момент публикации материала стало известно, что военнослужащие США и Франции уже покинули ряд своих позиций в районе Манбиджа и Тель-Абъяд.

В поддержку масштабной военной кампании Турции

В Сирии уже отреагировали на сообщения США о выводе войск с территории страны. В разговоре с РИА Новости депутат народного совета Сирии, член комитета по международным делам Ахмад Мерии отметил, что подобное решение США даст возможность Турции развязать масштабную войну против РПК (Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористами) на северо-востоке САР.

Как сообщалось ранее, президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара находится в готовности приступить к операции в сирийском Манбидже против сирийских курдов, если Вашингтон не выведет их оттуда. В этот же день сирийскую ситуацию Эрдоган обсудил по телефону с Трампом. Со своей стороны представители «Рабочей партии Курдистана» заявили, что они дадут жесткий ответ Турции, если начнется операция против курдских сил в Сирии к востоку от Евфрата.

Тем не менее, как предполагает сирийский депутат, кроме возможного одобрения военной кампании Турции, США могут преследовать и другие цели, принимая решение о выводе своих войск. «У данного решения может быть множество последствий. Хотят ли они таким путем получить еще больше денег от стран Персидского залива или это все же объявление о поддержке Турции», – заключил Ахмад Мерии.

России думает о политическом урегулировании

Что касается мнения российской стороны относительно решения Трампа, то оно, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале», дает хорошую перспективу для политического урегулирования.

Однако, как отмечает старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев, вывод войск США из Сирии не окажет большого влияния на переговоры, поскольку Вашингтон и без этого был не очень активным участником внутрисирийского диалога. Эксперт поясняет, что присутствие военных США в Сирии было оправдано до тех пор, пока Дамаск угрожал курдам на севере страны. «Но у Асада сейчас планы только на захват провинции Идлиб, которая считается последним крупнейшим оплотом оппозиции», – цитирует Исаева РБК.

Развивая тему, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность в том, что вывод войск США приведет к усилению позиции России в Сирии: «Одним сильным игроком становится меньше. России в Сирии станет гораздо проще дожимать оппозицию, договариваться о мире на ее условиях».