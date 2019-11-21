Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 НОЯ, 20:15 МСК
USD (ЦБ)    63,8430
EUR (ЦБ)    70,6997

21 НОЯ, 20:15 МСК
USD (ЦБ)    63,8430
EUR (ЦБ)    70,6997
Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
﻿

Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам

21 Ноября 2019 171 0 Экономика
Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам

В Банке России снова обсуждают тему выравнивания комиссий за карточные переводы. Они, как считают в регуляторе, должны стать одинаковыми как внутри одного банка, так и при межбанковских операциях. Центробанком движет намерение сделать так, чтобы кредитные организации больше конкурировали за клиентов.

С первого раза не вышло

В разговоре с РБК директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников рассказал о том, что регулятор планирует вернуться к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри организаций. Этот вопрос планируется обсудить в ходе заседания рабочей группы при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предложение уравнять комиссии представители ЦБ и ФАС озвучивали еще в прошлом году.

В последний раз участники рабочей группы собиралась в начале 2019-го, но о чем-либо конкретном договориться так и не смогли. Тогда первый зампред Банка России Сергей Швецов, объясняя инициативу регулятора, говорил о том, что единая комиссия нужна для того, чтобы не было стимулов  «запирать» счет в одной финансовой организации. Соответствующие правила должны были распространиться на переводы не только физлиц, а на все категории клиентов банков.
 

Перспективы уравнения


В разговоре с РБК представители ФАС рассказали, что ведомство при поддержке Минфина и ЦБ РФ еще в декабре 2018 года отправило в правительство доклад, в котором речь шла о том, что взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов становятся барьерами для клиента при  принятия им решения о смене банка.

В случае, если инициативу поддержат, размеры комиссии будет формировать банк.

По словам Таможникова, размер тарифа может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, и он будет единым для разных видов переводов. То есть, банки будут конкурировать друг с другом через эти тарифы.

При этом в любом случае клиенты, которые нуждаются  в переводе денег, но не хотят за это платить, просто снимают крупные суммы в одних банкоматах и несут их в другой банкомат.

Таможников заявил о том, что регулятор связывает большие надежды с только что введенной в России Системой быстрых платежей (СБП). Но для развития ее функционала, и, конечно же, получения клиентской базы, необходимо будет время. «Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — резюмировал представитель Банка России.


Что думают банки

 

В ВТБ выразили поддержку отмене комиссии за переводы между банками, однако не увидели необходимости в дополнительном регулировании переводов с карты на карту между банками. При этом представитель банка отметил, что сегодня доля межбанковских переводов на рынке весьма существенна, а операции через СБП могут решить имеющиеся проблемы межбанковских переводов.

Представители Московского кредитного банка отметили, что инициатива Центробанка  на их деятельности особенно не отразится, поскольку внешние переводы на карту по льготному лимиту, который зависит от уровня карты, и так проходят  без комиссии.

Руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин отметил, что регулирование стоимости межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок.

Причем, это, по его словам, уже происходит. Однако если сравнить затраты на переводы внутри банка и между организациями, то «существенную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может значительно влиять». И это, по словам Солонина, «не позволяет рыночно обосновать гипотетическую одинаковую комиссию за эти виды переводов».
 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки

Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
Общество

Было и сплыло. Украина требует от России компенсации за потерю портов Крыма

Было и сплыло. Украина требует от России компенсации за потерю портов Крыма
Политика

Территория сотрудничества. Какие возможности Орловской области покажут инвесторам в ТПП РФ?

Территория сотрудничества. Какие возможности Орловской области покажут инвесторам в ТПП РФ?
Экономика

«Капитал страны» показал участникам выставки в «Экспоцентре» как управлять бизнесом по велению сердца

«Капитал страны» показал участникам выставки в «Экспоцентре» как управлять бизнесом по велению сердца
События и факты

Узнай, страна

В Ярославской области спущен на воду первый за 15 лет траулер-свежьевик для мурманских рыбаков

В Ярославской области спущен на воду первый за 15 лет траулер-свежьевик для мурманских рыбаков

В Тамбовской области запустили производство белкового комбикорма по технологии, не имеющей аналогов

В Тамбовской области запустили производство белкового комбикорма по технологии, не имеющей аналогов

В Карачаево-Черкесии стартуют новые проекты по выращиванию и хранению фруктов за 1,4 и 5 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии стартуют новые проекты по выращиванию и хранению фруктов за 1,4 и 5 млрд рублей

В Татарстане на трассе М7 открыли крупнейший в стране гипермаркет автомобилей с пробегом

В Татарстане на трассе М7 открыли крупнейший в стране гипермаркет автомобилей с пробегом

Новости дня

20:01 Путин отметил высокий уровень отношений России и Швейцарии Путин отметил высокий уровень отношений России и Швейцарии
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США
19:36 Кабмин разрешил использовать маткапитал на строительство жилого дома на садовом участке Кабмин разрешил использовать маткапитал на строительство жилого дома на садовом участке
19:14 В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес мессенджера WhatsApp В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес мессенджера WhatsApp
18:36 Госдума в III чтении одобрила законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты Госдума в III чтении одобрила законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты
18:14 Ученые выяснили, что люди могут вести нормальный образ жизни даже с половиной мозга Ученые выяснили, что люди могут вести нормальный образ жизни даже с половиной мозга
17:52 Искусственный интеллект приходит в проектирование Искусственный интеллект приходит в проектирование
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
Такая корова нужна самому. Для чего Россия наращивает импорт сельхозживотных из Европы?
17:30 Дуров советует пользователям удалить WhatsApp Дуров советует пользователям удалить WhatsApp

Узнай, страна!

16:52 В Ярославской области спущен на воду первый за 15 лет траулер-свежьевик для мурманских рыбаков В Ярославской области спущен на воду первый за 15 лет траулер-свежьевик для мурманских рыбаков
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter