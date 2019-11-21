Одна на всех. Как ЦБ РФ предлагает уравнять комиссии за переводы по банковским картам

В Банке России снова обсуждают тему выравнивания комиссий за карточные переводы. Они, как считают в регуляторе, должны стать одинаковыми как внутри одного банка, так и при межбанковских операциях. Центробанком движет намерение сделать так, чтобы кредитные организации больше конкурировали за клиентов.

С первого раза не вышло

В разговоре с РБК директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников рассказал о том, что регулятор планирует вернуться к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри организаций. Этот вопрос планируется обсудить в ходе заседания рабочей группы при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предложение уравнять комиссии представители ЦБ и ФАС озвучивали еще в прошлом году.

В последний раз участники рабочей группы собиралась в начале 2019-го, но о чем-либо конкретном договориться так и не смогли. Тогда первый зампред Банка России Сергей Швецов, объясняя инициативу регулятора, говорил о том, что единая комиссия нужна для того, чтобы не было стимулов «запирать» счет в одной финансовой организации. Соответствующие правила должны были распространиться на переводы не только физлиц, а на все категории клиентов банков.



Перспективы уравнения



В разговоре с РБК представители ФАС рассказали, что ведомство при поддержке Минфина и ЦБ РФ еще в декабре 2018 года отправило в правительство доклад, в котором речь шла о том, что взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов становятся барьерами для клиента при принятия им решения о смене банка.



В случае, если инициативу поддержат, размеры комиссии будет формировать банк.

По словам Таможникова, размер тарифа может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, и он будет единым для разных видов переводов. То есть, банки будут конкурировать друг с другом через эти тарифы.

При этом в любом случае клиенты, которые нуждаются в переводе денег, но не хотят за это платить, просто снимают крупные суммы в одних банкоматах и несут их в другой банкомат.



Таможников заявил о том, что регулятор связывает большие надежды с только что введенной в России Системой быстрых платежей (СБП). Но для развития ее функционала, и, конечно же, получения клиентской базы, необходимо будет время. «Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — резюмировал представитель Банка России.



Что думают банки

В ВТБ выразили поддержку отмене комиссии за переводы между банками, однако не увидели необходимости в дополнительном регулировании переводов с карты на карту между банками. При этом представитель банка отметил, что сегодня доля межбанковских переводов на рынке весьма существенна, а операции через СБП могут решить имеющиеся проблемы межбанковских переводов.



Представители Московского кредитного банка отметили, что инициатива Центробанка на их деятельности особенно не отразится, поскольку внешние переводы на карту по льготному лимиту, который зависит от уровня карты, и так проходят без комиссии.



Руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин отметил, что регулирование стоимости межбанковских переводов всех типов лучше всего сделает сам рынок.

Причем, это, по его словам, уже происходит. Однако если сравнить затраты на переводы внутри банка и между организациями, то «существенную разницу составляет комиссия платежной системы, на которую банк не может значительно влиять». И это, по словам Солонина, «не позволяет рыночно обосновать гипотетическую одинаковую комиссию за эти виды переводов».

