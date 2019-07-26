Одиночество как путь к счастью

Спросите любого человека, чего он боится больше всего – и в списке обязательно окажется одиночество. Попробуйте остаться одни. Отодвиньте в сторону подпорки и тени, взгляните себе в глаза и научитесь не отводить взгляд. И поверьте: вскоре придется выкраивать моменты, чтобы побыть наедине с собой.

Страх одиночества

Особенно это касается женщин: если они не состоят в браке или каких-либо отношениях, то их немедленно признают неудачницами. Именно поэтому далеко не все решаются на развод, даже если брак несчастливый или токсичный. «Как я одна?» - вот самая частая фраза, которую можно услышать в этом случае, причем далеко не всегда речь идет о возможных финансовых проблемах. Страх безденежья намного слабее, чем ужас при мысли о том, что рядом не будет партнера.

Пожалуй, самую выразительную формулировку этому состоянию дала одна из моих знакомых. Когда я спросила, почему она не расторгнет брак, который не давал ей абсолютно ничего, кроме мучительной тоски, женщина ответила: «По крайней мере, так я просыпаюсь по утрам и знаю, что со мной есть что-то живое».

Исторические корни

Одиночество в нашем обществе воспринимается как нечто ужасное, как то, чего необходимо избегать всеми силами. Вне всякого сомнения, корни у такого отношения исторические. Едва древний человек слез с дерева, как оказалось, что он уязвим перед сотнями хищников, которые сильнее его – и выжить вместе с кем-то проще, чем в одиночку.

Когда люди научились обрабатывать землю и выстроился тот патриархальный деревенский уклад, черты которого присутствуют и в нашей сегодняшней жизни – одиночество означало невозможность добыть себе пропитание. Пахать и сеять проще всем вместе. Чтобы выжить, нужно принадлежать к какой-то общности, клану, семье, в особенности – если ты женщина.

Прошли столетия, все изменилось до неузнаваемости, а формула «одиночество это смерть», кажется, намертво застряла в человеческом мозге на уровне сознания и подсознания.

Боязнь себя

Но помимо этого рептильного, почти рефлекторного страха есть и еще одна причина того, почему мы так боимся одиночества. И состоит она в том, что мы просто не в состоянии встретиться сами с собой. Индийский религиозный мистик Ошо говорил: «Одиночество - это состояние, когда ты болен собой, устал от себя, надоел сам себе, и потому хочешь забыться в ком-то другом». И мы забываемся - окружая себя бог знает кем, лишь бы «что-то живое». Партнеры, с которым нам плохо, друзьями, с которыми нам неинтересно, коллеги, о которых мы знаем больше, чем о самих себе, дети, жизнью которых мы живем – все это тени, заслоняющие нас от нас же самих. Те, кто стоит между нами и зеркалом, в которое нам так страшно заглянуть. Страх одиночества – это боязнь самого себя.

Жизненная сила

Нужно ли что-то делать с этим? Безусловно – поскольку в конечном итоге все, что у нас есть, это мы сами. Воспитание детей, творчество, доброта, любовь невозможны, если не питать их силами собственной души. А душа не может находиться в запустении. Задайте себе вопрос: чего вы боитесь, оставаясь в одиночестве? Что за призраки живут внутри вас, внушая, будто собственные интересы и радости можно задвинуть в дальний угол, а жизнь без людей, которые, мягко говоря, ее не украшают и не облегчают – окажется пустой и бессмысленной? Такие мысли причиняют сильную боль, заставляя бояться себя же, оценивать собственную личность как слабую. На самом же деле эта боль – признак огромной жизненной силы, утекающей в ненужные отношения как в черную дыру

Встреча с собой

В каждом из нас – море энергии, которая, дай ей волю, полыхнет до небес. Но чаще всего весь этот костер люди тратят на поддержание себя в минимально теплом состоянии, на ненужные и болезненные отношения, на страх. Такие сценарии всегда – родом из семьи, из детства, из тяжелого опыта, пережитого нами. Чтобы изменить эти сценарии, развязать все узлы, сдерживающие нас на пути к состоянию не показного, а настоящего счастья – нужно встретиться с собой, проявить к себе интерес, научиться проводить время наедине с собой. Зачастую здесь не обойтись без помощи специалиста, но обратиться к нему – это первый шаг на пути к тому, чтобы перестать бояться себя, а значит, и одиночества.

Наедине с собой

Быть одному и быть при этом счастливым – возможно. Ведь счастье – это состояние внутренней наполненности. Когда человек до краев наполнен интересом к миру внутри себя, когда ему интересно с собой, он начинает общаться с окружающими не от недостатка, а от избытка. Ему есть что подарить, чем поделиться, не утратив при этом ни капли собственной целостности. Быть одному – не ущербность, не опасность, не ужасная поломка, которую следует немедленно исправить первыми подвернувшимися под руку материалами. Быть одному – это путь к счастью, способ самопознания и самоисцеления. Это достижение внутреннего равновесия, которое необходимо каждому из нас. И когда удается к этому равновесию прийти, одиночество само по себе перестает быть возможным. Человек становится точкой аттракции, притяжения для новых людей и событий, явлений и достижений.