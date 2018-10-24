Один процент в день. К чему приведет идея Центробанка об ограничении ставки по кредитам

Центробанк предлагает ограничить ставки по потребительским кредитам и займам 1% в день. Соответствующий пункт появился в поправках в двух профильных законах, которые ЦБ РФ предложил ко второму чтению. Вместе с этим, как считают участники рынка, подобные меры приведут к тому, что по рынку микрофинансирования будет нанесен весьма болезненный удар. Поскольку на сегодняшний день 95% игроков кредитуют клиентов по более высоким ставкам. Более того, если поправки будут реализованы, то, как считают эксперты, это может вернуть на рынок «серых игроков».

Суть поправок

О предложении Центробанка по поводу ограничения ставки по кредитам и займам 1% в день, сообщается в поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые подготовил регулятор. Эксперты РБК ознакомились с версией законопроекта, которые ЦБ РФ предложил ко второму чтению. Представители Центробанка подтвердили подлинность ключевых положений документа.

Как отмечается, ограничения должны заработать, начиная с 1 июля 2019 года. До этого срока, пока не будет принят закон, ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день. Также, говорится в документе, «ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита».

РБК напоминает, что поправки к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в первом чтении приняли еще в ноябре прошлого года. В первом варианте документа говорилось следующее: проценты и штрафы для кредитов и займов сроком до одного года перестают начисляться, после того как их сумма достигнет полуторного размера суммы кредита.

В изменениях, которые подготовил Центробанк, данная мера осталась. Однако предлагается ввести ограничения через переходный период. В срок до июля следующего года размер штрафов и процентов по потребительским кредитам планируется ограничить 2,5-кратной суммой от изначального кредита. Далее, с июля 2019 до июля 2020 года ограничения будут составлять двукратный размер кредита.

Против кого

Как пояснил представитель пресс-службы регулятора, меры, которые предлагается реализовать, направлены на усиление защищенности потребителей услуг микрофинансовых организаций. Вместе с этим отмечается, что нововведения касаются не всего рынка микрофинансовых организаций, более того – даже не всего сегмента займов до зарплаты (pay day loans, PDL).

Цель предлагаемых Центробанком мер – сдерживание темпов роста только тех компаний, кто: зарабатывает за счет работы «на предельных значениях полной стоимости кредита», злоупотребляет рефинансированием и пролонгациями, а также не проводит необходимую качественную экспертизу кредитных рисков. То есть, по большому счету, речь идет о тех организациях, кто кредитует клиентов, которые не могут обслужить займ. В предупреждении ЦБ РФ говорится следующее: «Для таких компаний станет невыгодной работа по старым бизнес-моделям». Тем, кто не будет менять подход к своей работе в соответствии с поправками – придется покинуть рынок.

«Перспективы»

Что касается мнения участников рынка, то, как считает генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов, меры, которые предлагает Центробанк, неоднозначны. По словам эксперта, эти поправки могут привести к тому, что рынок вернется в ситуацию 2010-2011 годов – в период, когда микрофинансовой отрасли, по сути, не существовало, но были так называемые «серые кредиторы».

Если говорить о МФО, которые работают в сегментах краткосрочных потребительских займов и PDL, то предлагаемые Центробанком меры представляются неперспективными, считает Шустов. В итоге получается такая картина: усиление регулирования рынка приводит к его концентрации, однако получится так, что даже крупные игроки скоро не смогут работать в сегменте потребительских кредитов.