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«Обсуждали геополитику». Путин пришел позвать бизнес в нацпроекты, не обошлось без Украины и Венесуэлы

15 Марта 2019 402 0 События и факты
«Обсуждали геополитику». Путин пришел позвать бизнес в нацпроекты, не обошлось без Украины и Венесуэлы

В рамках Недели российского бизнеса президент России Владимир Путин стал участником съезда РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). После открытой части президент провел встречу в закрытом формате. Глава страны ответил на вопросы из зала, не дав председателю РСПП Александру Шохину «фильтровать» их, а в закрытой части обсудил с бизнесменами не экономику, а геополитику.

Нацпроекты для бизнеса

На пленарном заседании Владимир Путин заявил, что российские предприниматели должны стать полноценными участниками в реализации нового пакета нацпроектов, пишут «Известия». Президент России пообещал: власти будут вести с бизнесом диалог на партнерских условиях и максимально учитывать пожелания предпринимателей. Однако при этом, как показали итоги голосования на съезде, многие представители бизнеса считают, что сегодня к ним относятся как к «кошелькам» и не спешат вкладываться в правительственные проекты.

Путин подчеркнул, что съезд РСПП проходит на начальном этапе реализации нацпроектов. Поэтому у бизнеса еще есть время, чтобы включиться в процесс. Тем более, по мнению президента, предприниматели должны стать непосредственными и важнейшими участниками государственных проектов, которые он назвал «точкой приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой активности».

По словам президента, национальные проекты, которые будут реализованы при поддержке бизнеса, станут фундаментом для повышения качества жизни россиян. И именно ради этого все эти проекты и затеваются. Согласно предварительным подсчетам, на нацпроекты нужно около 25,7 трлн руб. – весьма существенная нагрузка для бюджета даже в условиях профицита. Поэтому без бизнеса власти не справятся.

Защита капитала

Со своей стороны бизнесмены ждут, что власти начнут предпринимать решительные шаги: в частности, государству стоит подумать о том, чтобы взять на себя часть рисков, которые особенно неизбежны в долгосрочном инвестировании (видимо, подразумевается известная схема: приватизация прибыли, национализация убытков). В своем выступлении перед участниками съезда Путин заявил, что все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений.

Собственно законопроект о защите инвестиций можно обозначить как некий компромисс между бизнесом, Минфином и автором инициативы – помощником президента Андреем Белоусовым, который предложил идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний с целью пустить эти деньги на реализацию инвестиционных проектов, в том числе майских указов и нацпроектов. Со своей стороны представители бизнеса глубоко возмутились этим предложением, обратившись с призывом к властям – начать диалог, чтобы найти вариант, который будет выгоден всем.

В данный момент этот документ проходит стадию межведомственного согласования между Минэкономразвития, Минфином и Минпромторгом. Однако пока в позициях ведомств существуют некоторые расхождения. В этом плане, как отметил Владимир Путин, финансовое ведомство ведет себя «более аккуратно». Президент России попросил ускорить принятие законопроекта, который обязательно должен учитывать пожелания представителей бизнеса.

Закрытая встреча

Что касается закрытой встречи, то о ней известно не так много. Ее участниками стали члены бюро правления РСПП. Много вопросов было посвящено международной тематике: предстоящие выборы на Украине, венесуэльские события, а также Brexit, ДРСМД, отношения с Японией и так далее. В основном, как рассказал в разговоре с представителями СМИ основной владелец НЛМК Владимир Лисин, речь шла о геополитической ситуации.

«На закрытой встрече много обсуждалась геополитика. Президент рассказывал о геополитике. Александра Николаевича Шохина возбудили взаимоотношения России с Венесуэлой, Израилем и Японией. Ну и президент, естественно, объяснил, что происходит», – отметил Лисин, добавив, что долги Венесуэлы перед Россией не обсуждались.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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