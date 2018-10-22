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«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

22 Октября 2018 798 0 Экономика
«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

Коммерческие учреждения начали контролировать передвижение средств клиентов. Если человек, находящийся за рубежом или в другом регионе, решит снять или перевести крупную сумму, менеджер обязан связаться с ним по телефону и подтвердить операцию. «Если дозвониться не получилось, карту блокируют», – объясняет руководитель «Финпотребсоюза» Михаил Беляев.

Откуда такая забота

Вышедший в сентябре 2018 года закон разрешает не обслуживать онлайн-счета из-за транзакций, вызывающих подозрения. Эта мера помогает противостоять кибермошенникам, без постановления суда возвращать украденные средства. Перед принятием закона банки тоже могли отказать в проведении операций, но теперь внесены коррективы в зачисление средств, что расширило полномочия. Внесенные летом поправки в Гражданский кодекс разрешают не проводить операции, если возникли подозрения, что средства предназначены для финансирования терроризма.

Кредитные организации начали внимательно отслеживать расходы держателей карт и соответственно реагировать. Бизнесу стало сложнее «отмывать» теневые доходы и уходить от налогов. Однако проблема коснулась рядовых граждан, не имеющих миллионных счетов. В зоне риска все, кто собирается оплатить крупные покупки, совершать другие финансовые операции. Даже платеж в 55 000 руб., произведенный в соседней области, может показаться банку подозрительным. «Временное закрытие доступа к счетам неудобно для пользователей, но другой защиты от мошенников пока не придумали», – сказал глава финансового центра Роман Блинов.

Как и почему ограничивают доступ к «пластику»

Во всех случаях сотрудники финансовых организаций действуют по одной схеме: приостанавливают операцию, затем ставят пользователя в известность. Если уточнить детали операции не получилось, клиент временно остается без средств. Списка, определяющего мошенническую операцию, до недавнего времени не существовало. Недавно ЦБ представил его в нескольких пунктах. В других финансовых учреждениях в перечне насчитывается около 500 позиций.

В первую очередь «пластик» блокируют, если номер счета получателя внесен в базу данных подозрительных переводов Центробанка. Аналогично поступают:

  • при входе в систему из устройства, внесенного в черный список;
  • необоснованном превышении месячного расхода;
  • переводе денег на несколько карт;
  • отказе предоставить информацию о происхождении средств;
  • поступлении одинаковых сумм с последующим закрытием операции;
  • частных переводах на ИП без пояснения;
  • анонимных транзакциях.

Если в платеже написано «доходы от предпринимательской деятельности», счет временно закрывают. Если вы коммерсант, по уставам банков «пластик» физического лица не предназначен для расчетов по бизнес-операциям. Постоянные переводы на счет ИП всегда вызывают вопросы. В таких случаях они вправе ограничить доступ к счетам, послать запрос для предоставления документов, подтверждающих законность сделок и уплату налогов. На этот случай эксперты рекомендуют оформить бизнес-карту.

Если операции приостанавливали еще до выхода закона, теперь ограничивают электронные платежи с мобильных приложений. Сомнения вызывает даже смена операционной системы. Если клиент использовал Android и вдруг перешел на IOS, доступ к счету закрывают.

Рекомендации владельцам карт

Чтобы не омрачать себе жизнь, заранее извещайте о предстоящей транзакции. Если собрались на Сейшелы отдыхать, заполните и отправьте форму, которую предлагает Тинькофф. В Сбербанк и ВТБ достаточно одного звонка. Возьмите в путешествие несколько карт, заранее распределив средства. Если закроют одну, будет активна другая. Не забудьте о приложении мобильного банкинга, которое поможет перевести средства с закрытого счета на действующий.

Для страховки:

  1. При ожидании перевода попросите отправителя, чтобы он указал назначение платежа, например, «Возврат средств».
  2. Если работаете фрилансером, позаботьтесь, чтобы работодатель не забывал писать «Оплата по договору».
  3. Держите в секрете пароли и коды для входа в электронные порталы.
  4. Не используйте других устройства для входа в онлайн-банк.
  5. Большие суммы снимайте в отделении банка, игнорируя банкомат.

Если пришлось зайти с чужого гаджета, держите телефон на виду, чтобы вовремя ответить на звонок сотрудника банка. Если возникла проблема, звоните по контактному номеру, указанному на официальном сайте. Имейте в виду, что кибермошенники отправляют свои sms «для разблокировки» счета, чтобы вы перезвонили на нужный номер и за него заплатили.

Как решить проблему за рубежом

Если вы вовремя не ответили на звонок оператора, Сбербанк или Альфа-Банк не допустят проведение транзакции за границей. Попытка снять средства в другой стране в банкомате, игнорирующем чип и считывающем информацию только с магнитной полосы, закончится неудачно. Проблемы чаще возникают у туристов, которые пользуются ими в Америке и Японии. В этих странах на каждом шагу встречаются раритетные банкоматы, не реагирующие на защитный чип. Страхуя сбережения вкладчика, они всегда бьют тревогу.

Если операция отклонена, система сообщает о возможных рисках в центр поддержки. Менеджер быстро среагирует и свяжется с вами. Если не подключен роуминг или вы не желаете платить за входящий, воспользоваться картой не сможете. Не дождавшись звонка, выйдите в сеть, подключитесь к программе IP-телефонии. Наберите номер коммерческой организации и изложите менеджеру проблему. После верификации личности сотрудник или снимет ограничения, или разблокирует на несколько минут, чтобы снять деньги.

Если разблокировать невозможно, почти во всех коммерческих учреждениях есть услуга оформления срочной карты, которая доступна в отеле или банке-партнере. Услуга для держателей стандартных карт обойдется примерно 100 долларов. Оформление премиум-карты бесплатно, так как риски уже включены в тариф. Изучите предлагаемые условия и оградите себя от проблем.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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