«Общество рассчитывает на вас!» Как Путин российских бизнесменов к нацпроектам «привлекает»

Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с предпринимателями, во время которой он дал им понять: бизнес и власть должны сотрудничать для экономического прорыва России. Это должно происходить, даже несмотря на западные санкции, которые не должны служить оправданием. Проще говоря, Путин намекнул, что бизнесменам нужно делиться деньгами для реализации нацпроектов.

«Вопросов задавать не принято»

На встречу с президентом пришло 59 представителей бизнеса, включая глав компаний и банков. 40 из них являются частниками. Владимир Путин ежегодно ориентирует их, начиная с 2000 года, когда состоялась первая такая встреча. В этот раз предприниматели без особой охоты комментировали встречу и только «разводили руками» на конкретные вопросы. Прошедшее мероприятие в Кремле они назвали «праздничным» и не предусматривающим обсуждения каких-либо глобальных вопросов.

Газете.ру удалось пообщаться с некоторыми бизнесменами, которые рассказывали о том, что даже если проблемы и есть, на встречу они пришли не говорить о них с президентом, а просто пообщаться со своими коллегами. Так, Алишер Усманов, основатель USM Holdings, тактично предпочел не отвечать на вопрос о темах, которые будут обсуждаться с президентом, и ответил, что на подобных встречах не принято задавать такие вопросы.

А вот на вопрос о том, как для него складывался уходящих год, Усманов заявил: «Слава богу, хорошо!» Он добавил, что если после встречи Кремль даст поручения, то они будут выполняться. «Не будет поручений, тоже хорошо. Просто поздравим друг друга с Новым годом», – заключил Усманов.

Координация власти и бизнеса

Тем не менее, на встрече президента и бизнесменов некоторые важные вопросы были подняты. Владимир Путин прямо заявил: он рассчитывает на то, что предприниматели примут участие в реализации 12 национальных проектов, которые были утверждены на ближайшие шесть лет.

«Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам. Я надеюсь, будут достигнуты договоренности с вами и с коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, – с бизнесом в целом в отношении участия в реализации нацпроектов», – цитирует РБК президента России.

В числе первых задач, которые должны быть реализованы в рамках сотрудничества властей и бизнеса Путин назвал проекты, связанные с повышением производительности труда и обновлением производств за счет современных технологий. Еще одно важное направление – подготовка кадров и повышение их компетенций.

«Все эти задачи требуют координации усилий и государства, и бизнеса», – заявил президент России.

Российский лидер обозначил еще одно важное, на его взгляд, направление – это экологическое благополучие россиян. «У нас уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии. Это должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, прежде всего в городах с наиболее сложной экологической ситуацией», – сказал Путин, предложив бизнесменам поучаствовать в развитии рынка газомоторного топлива, являющегося более экологичным для индустриальных центров России.

«Государство вас поддержит»

Однако это еще не все проекты, к которым российский лидер привлекает предпринимателей. По словам президента, он рассчитывает, что они примут участие в развитии цифровых технологий, систем коммуникации, транспортной инфраструктуры и других областей. Путин заверил: все обозначенные проекты государство будет всесторонне поддерживать. В этом плане, как отмечает глава РФ, поддержка бизнеса и увеличение его возможностей входят в сферу важнейших задач.

«Особенно сегодня, когда российские компании сталкиваются с определенными внешними ограничениями», – сказал Путин, добавив, что Россия не планирует «впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества».