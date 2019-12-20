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«Общался с какими-то арабами». Что мы знаем о стрелке, напавшем на ФСБ

20 Декабря 2019 77 0 События и факты
«Общался с какими-то арабами». Что мы знаем о стрелке, напавшем на ФСБ

Накануне Дня работников органов безопасности Российской Федерации неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в самом центре Москвы. Ликвидация стрелявшего заняла у правоохранительных органов 55 минут. В ходе операции погиб сотрудник спецорганов, а еще пятеро получили ранения. Сначала сообщалось, что нападавших было четверо, затем – трое, в конце концов спецслужбы уточнили информацию – стрелок был один. Что о нем известно на текущий момент?

Восточный акцент и безработица

  • Стрелком на Лубянке оказался житель Подмосковья Евгений Манюров. Мужчина 39 лет проживал в Подольске с матерью.
  • По словам его матери, Манюров давно уволился с работы и в последнее время не работал. О том, что у сына проблемы с работой, она узнала от его бывшего коллеги Паши.
  • По данным издания Baza, Манюров работал в охранных предприятиях: в ОАО «Мосинжжелезобетон» и ЗАО «Зингер Трансснаб».
  • Согласно данным в соцсети «ВКонтакте», Евгений Манюров закончил Российскую академию правосудия. В 2014 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Электростали и собирался работать в сфере права и консультирования по вопросам коммерции и управления. В 2015 году он ликвидировал ИП.
  • Отец Манюрова Фатих признался, что развелся с женой еще в 1981 году и редко общался с сыном. Но, по информации отца, его «угрюмый» сын работал в посольстве ОАЭ. Отец замечал ранее, что у сына появился восточный акцент.
  • Мать Манюрова подтверждает: «Общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, ведь говорил он с ними по-английски».

Увлечение стрельбой и оружие

  • Манюров мечтал стать мастером по стрельбе, рассказал его отец. Сам он узнал известие о смерти сына на соревнованиях по стрельбе. Отец стрелка уверен, что его кто-то «зомбировал».
  • Манюров ходил три месяца в ДОСААФ. Тренер Олег Солович отметил, что он «стрелял плохо». По мнению Соловича, для хороших навыков стрельбы нужно увлекаться этим делом несколько лет.
  • Издание Baza утверждает, что стрелок принимал участие в городских турнирах по стрельбе и месяц назад занял 3-е место в матче «Наша оборона» IDPA.
  • Манюров не служил в армии, но занимался в детстве боксом и увлекался стрельбой, рассказала его мать. Она подчеркнула, что стрельба была его хобби.
  • По словам матери, у Манюрова не было близких друзей. «Женя не женат и женщины у него нет», – сказала она «Комсомольской правде». Соседи эту информацию опровергли – он встречался с некой девушкой Машей.
  • На квартиру Манюрова было зарегистрировано 7 единиц оружия. В частности газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

Что произошло

  • Вечером 19 декабря неизвестный на Большой Лубянке возле дома 12 около здания ФСБ открыл стрельбу. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро человек были ранены, из них четверо сотрудников спецслужб и еще один гражданский.
  • Преступника, вооруженного карабином «Сайга», нейтрализовали. В рюкзаке у него нашли гранаты и взрывное устройство, соединенное с телефоном.
  • По факту СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
  • Как пишет РБК, стрельба началась примерно в 18:00 мск, после того как закончилась Большая пресс-конференции Владимира Путина. Было принято решение перекрыть в районе движение транспорта, а в городе объявить план «Сирена». В ликвидации стрелка принимал участие спецназ.
  • На следующий день в квартире Манюрова прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы, электронные носители и документы на оружие. Как сообщала Baza, при обысках было найдено четыре винтовки, травматический пистолет и патроны к ним.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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