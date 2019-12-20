«Общался с какими-то арабами». Что мы знаем о стрелке, напавшем на ФСБ 77 0 События и факты

Накануне Дня работников органов безопасности Российской Федерации неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в самом центре Москвы. Ликвидация стрелявшего заняла у правоохранительных органов 55 минут. В ходе операции погиб сотрудник спецорганов, а еще пятеро получили ранения. Сначала сообщалось, что нападавших было четверо, затем – трое, в конце концов спецслужбы уточнили информацию – стрелок был один. Что о нем известно на текущий момент?