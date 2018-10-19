Обрушение на миллиард. Почему акции «Яндекса» обвалились и продолжают падение

Сегодня в первые минуты торгов на Московской бирже акции «Яндекса» рухнули на 10%, до отметки 2011,5 руб. за бумагу. Вместе с этим капитализация компании обрушилась на 65,36 млрд руб., что по курсу Центробанка составляет 994,5 млн долларов. Как сообщают СМИ, падение связано с тем, что Сбербанк планирует купить 30% акций «Яндекса». Если покупка акций произойдет, то фактически это дает банку возможность контролировать интернет-компанию.

Что происходит

Старт торгов на Московской бирже после вчерашнего падения продолжился падением акций «Яндекса». В первые минуты падение было зафиксировано на уровне 8%, и, судя по данным торгов, акции продолжают падать: ряд СМИ сообщают уже о 10%. Как и за день до этого акции крупнейшей интернет-компании стали лидерами падения.

Спустя 15 минут после открытия торгов, как отмечает РБК, падение составило 7,61%. До этого акции Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», которая зарегистрирована в Нидерландах) потеряли на американской высокотехнологичной бирже NASDAQ 17,81%.

Сообщается, что капитализация «Яндекса» через несколько минут после открытия торгов снизилась до отметки 607,3 млрд руб. (9,2 млрд долларов). До этого к моменту закрытия торгов на бирже NASDAQ капитализация компании составляла около 9,7 млрд долларов.

Контролировать «Яндекс»

Резкое падение акций связано с появившимися сообщениями о том, что Сбербанк планирует стать акционером «Яндекса» и приобрести существенный пакет акций. О планах государственного банка сообщили «Ведомости» и The Bell. СМИ пишут, что банк может купить минимум 30% «Яндекса», стать в конечном итоге крупнейшим акционером компании, а также получить право вето по основным вопросам.

По информации «Ведомостей», Сбербанк хочет купить акции типа B. Каждая из них во время собрания акционеров «Яндекса» дает сразу десять голосов. Если это произойдет, то, по сути, Сбербанк может оказаться в ситуации, когда фактически будет контролировать компанию. Вместе с этим, как отметил один из собеседников СМИ, Сбербанк – это фаворит, но не единственный претендент на «получение контроля над компанией».

Сбербанк отрицает

Представитель пресс-службы Сбербанка вечером в четверг заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности, а информацию о сделке нужно опровергнуть. К самой компании вообще не направлялось никаких предложений о покупке ценных бумаг. «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к «Яндексу» с подобным предложением», – сообщил собеседник.

Как пишут «Ведомости», в самом «Яндексе» ситуацию в данный момент комментировать отказываются. При этом заявляя, что сообщения о покупке акций – это слухи.

Однако, как пишет РБК со ссылкой на свой источник, переговоры о покупке акций все-таки имеют место быть. Собеседник издания, который близок к переговорам, рассказал, что их инициатором выступил первый заместитель предправления Сбербанка Лев Хасис. Однако в пресс-службе банка также все отрицают.

«Золотая акция» для Сбербанка

Напомним также, что в 2009 году Сбербанк приобрел у «Яндекса» приоритетную «золотую акцию», которая была выпущена специально для банка. Стоимость покупки составила символический один евро. Такая акция дает Сбербанку право наложить право вето на продажу более 25% акций интернет-компании. По сути, банк может заблокировать продажу всей либо значительной части актива.

Как ранее комментировали в «Яндексе», соответствующее решение было принято, чтобы оптимизировать структуру собственности и обеспечить прозрачность при изменении состава акционеров в рамках подготовки к первичному размещению акций.